Текут и ломаются. Почему самые дорогие корабли НАТО оказались ненадежными

Краса и гордость флота Ее Величества — новейший британский авианосец Queen Elizabeth дал течь. Неполадки моряки выявили в понедельник во время ходовых испытаний авианосца, стоимость которого составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Похожий инцидент произошел на прошлой неделе в США: во время испытаний из-за поломки вынужден был вернуться к заводской стенке эсминец Zumvalt — его цена превышает четыре миллиарда долларов.

Слишком сложная техника

Как сообщают британские СМИ, авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за некачественно изготовленного уплотнения гребного вала. Комментаторы сразу вспомнили другой неприятный для ВМС Великобритании эпизод, связанный с многоцелевыми атомными подлодками класса Astute.

В феврале 2017 года в Великобритании разгорелся настоящий скандал — как выяснили журналисты, все три суперсовременные подлодки этого проекта, каждая ценой в 1,2 миллиарда фунтов, из-за многочисленных технических неполадок оказались небоеготовыми.

При этом британские адмиралы старались не афишировать проблему, так как ранее активно лоббировали строительство этих кораблей.

Как считают военные эксперты, ситуация с самыми амбициозными проектами флотов НАТО была прогнозируема, а ее истоки стоит искать в 1990-х.

«После развала Советского Союза США и их ближайшие союзники взяли курс на достижение максимально возможного технологического превосходства, отсюда и возникли все эти сложные, набитые новыми техническими решениями проекты — Zumvalt, Queen Elizabeth, Astute, — рассказывает РИА Новости военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. — Но у всех новшеств есть обратная сторона — они не опробованы, и эта техника, как правило, выходит из строя».



Эсминец ВВС США USS Zumvalt

Кстати, на Queen Elizabeth действительно использованы беспрецедентные для авианосного флота решения. Главная изюминка — электрическая двигательная установка, которая состоит из двух газовых турбин, четырех дизелей и мощных генераторов, питающих гребные электромоторы.

Queen Elizabeth — первый авианосец с двумя надстройками («островами») на палубе. По задумке конструкторов, это позволит наиболее рационально использовать площадь палубы и снизит опасные для самолетов завихрения воздуха, возникающие при движении корабля.

Подводные лодки Astute также можно назвать инновационными — в частности, они оснащены сверхмощными гидроакустическими станциями, новыми шумопоглощающими покрытиями, системами тепловизионного наблюдения за подводной обстановкой.

Лоббизм и дефицит кадров

При этом, по мнению экспертов, если у британских проектов шансы на доведение до ума еще остаются, то опыт создания американского эсминца Zumvalt уже можно назвать неудачным: из более чем 30 запланированных к постройке кораблей ВМС США закупят в итоге три единицы.

«Главная причина, по которой американцы отказываются от Zumvalt, это его стоимость. Он стоит в три раза дороже эсминцев типа Arleigh Burke, — считает Константин Сивков. — Да, он напичкан современной электроникой, да, он оснащен передовыми системами управления вооружением, но при этом имеет 80 пусковых ячеек для ракет, а у старого доброго Arleigh Burke их 96.

Кроме того, у Zumvalt особая форма носовой части, которая скошена назад. При малейшем волнении корабль будет зарываться в воду и не сможет эффективно действовать в бою».

Серьезные трудности возникают с энергетической установкой.

Так, в 2016 году из-за проблем с газотурбинными двигателями корабль дважды терял ход. Кстати, на Zumwalt применены британские двигатели Rolls Royce, эта же компания изготавливала силовые агрегаты и для Queen Elizabeth.

Впрочем, неудачи преследуют американские высокотехнологичные военные разработки не только на море. Одним из самых затратных стал проект американского самолета с лазерной установкой Boeing YAL-1.

На программу израсходовали, по разным оценкам, от 7 до 13 миллиардов долларов. ВВС США планировали получить пять самолетов, которые могли бы уничтожать стартующие баллистические ракеты на низких траекториях.

Однако после серии относительно удачных испытаний программа в 2011 году была закрыта, первый и последний лазерный самолет утилизирован в 2014-м. Причиной сворачивания программы стало сокращение военных расходов.



Проект британской подводной лодки Successor

«В США и Великобритании оборонные заказы — это, в первую очередь, мощный лоббизм, — считает Сивков.

— Благодаря лоббистам вздуваются цены. Сегодня США имеют военный бюджет, который в 15 раз превосходит российский и в несколько раз превышает военный бюджет Китая.

При этом если посмотреть, сколько Пентагон получает в итоге военной техники, то эта цифра ненамного больше, чем в России или Китае. Отсюда и все их проблемы».

Другой причиной проблем с надежностью новейших систем вооружения НАТО эксперты называют общий спад производства в странах с постиндустриальной экономикой.

Это приводит к дефициту квалифицированных рабочих рук в военно-промышленном секторе и утрате компетенций в сфере НИОКР.

Вадим Саранов

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