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Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад

23:27. 20 декабря 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:


Цветной атлас мира, созданный картографом Урбано Монте (годы жизни 1544-1613гг) 430 лет назад (в 1587 году), недавно отсканировали и отреставрировали выложив ее в открытый доступ.

Старинная карта показывает мир, каким он был 430 лет назад. Исследователи реставрировали 60 страниц мирового атласа Урбано Монте, в котором представлены загадочные существа, такие как единорог Сибирин, корабль-амбирант, ужасные гигантские птицы.

Рукописную карту размером 10 футов в высоту и ширину создал малоизвестный картограф Урбано Монте в 1587 году. Монте родился в зажиточной семье в Милане и с детства увлекался географией. Из исторических источников известно, что Монте встречался с японской делегацией, которая посетила Милан в 1585 году. Поэтому на его карте представлена расширенная информацию о Японии, которой не было в других западных картах, созданных в то время.

Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
Монте работал над созданием атласа 18 лет после того, как Жерардус Меркатор создал карту, которая сейчас используется в большинстве учебных заведений и приложений для смартфонов. Но карта Монте, в отличие от Меркатора, изображает Землю как она видна из пространства, непосредственно над Северным полюсом. В последнее время проекцию Меркатора подвергли критике за его Евро-центрическое изображение, в котором западные и северные регионы больше, чем они есть на самом деле.
Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
По словам коллекционера Дэвида Румси, который купил старинный атлас и пожертвовал его Центру картографии Дэвида Румси в Стэнфордском университете, который он основал в 2016 году, картографам ренессанса не нравились «пустые места».

Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
- Я думаю, что Монте самом деле пытался показать круговой характер Земли», – сказал Рэмси. Это больше, чем просто карта. Это целый научный инструмент»
Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
Отдельные листы и композиции фантастической карты теперь доступны в Интернете.
Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
Интересно то, что еще 430 лет назад Урбано Монте нарисовал всё очень правильно и очень подробно. И создана она всего через 80 лет после того, как Колумб открыл Америку, что согласитесь очень небольшой срок, что бы составить такую подробную карту с учетом новых открытий. Ведь в те времена не было ни спутников ни самолетов, ничего с помощью чего можно было бы создать нечто подобное. А что бы создать такую карту 430 лет назад, надо было видеть Землю именно с высоты полета современного самолета или с орбиты Земли.
Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
Как же древний картограф сумел создать настолько подробную карту, что ее и сейчас можно наложить на земной шар и получить потрясающее соответствие данных. Интересно, что Земля на этой карте изображена не как сфера, а как выпуклый диск, с центром на Северной полюсе, как это нарисовано на эмблеме ООН и вокруг этой плоской и выпуклой Земли вращаются Луна и Солнце.
Таинственная карта мира, созданная 430 лет назад
Это загадка, ведь эта карта одновременно очень точная, для ее создания потребовались серьезные данные по картографии и ее создатель явно знал, как выглядит наша планета из космоса если бы спутник делавший фотографии находился точно над Северным полюсом, но в то же время автор карты не знал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот Земля вращается вокруг Солнца.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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