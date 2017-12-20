«Субботний вечер» на TV – «братская могила» им. А.Б. Пугачевой. Кончилась эпоха Примадонны?

Через две недели – Новый год. На всех российских телеканалах полным ходом идут съёмки новогодних шоу, среди которых бессменный телевизионный "ветеран" – "Новогодний огонёк". Много лет (да что там лет – десятилетий) и прославленный "Огонёк" и все праздничные шоу на главных каналах страны узурпировала Примадонна отечественного шоу-бизнеса – А.Б. Пугачева со своей семейкой. Это и дочка Кристина, и бывший зять Владимир Пресняков, и внук Никита, что взошёл на эстраду, как в дом родной, и сонм мужей – действующий супруг Галкин и экс-супруг Киркоров, который "король эстрады" (история умалчивает, кто ему присвоил этот титул). Плюс свита приближенных "звёзд" и "звездулек", что прыгают вприсядку вокруг Примадонны, кто выше прыгнет, чтоб к ручке благодетельницы приложиться.

Новогодние эфиры дорогие, поэтому чужие там не ходят. Это называется "новогодний чёс для своих". Подозреваю, что "наряды" выписывает и закрывает главный эстрадный "прораб" – Алла Борисовна.

С недавних пор я совсем не смотрю пропагандистские каналы, а других в зомбоящике нет. Но иногда ещё по привычке беру в руки пульт и даже чего-то там нажимаю. И если случайно натыкаюсь на поющего Баскова или "эстрадного короля", который столько лет сам от себя тащится, то срабатывает многолетний инстинкт: быстрей нажать на любую кнопку, чтоб исчезла эта бесовщина, провалилась ко всем чертям собачьим.

Программа "Субботний вечер" на канале "Россия", где сами себе поют и сами себе хлопают с вымученными улыбками, – концентрация бесовщины, просто "бал у Воланда" какой-то.

Мне доводилось общаться со многими эстрадными исполнителями (НЕ из свиты А.Б.), так они это телесборище между собой "братской могилой" называют, иногда добавляют "братская могила" им. А.Б.Пугачевой". Авторство приписывают остроумной Лолите Милявской. Хотя, возможно, это коллективное творчество.

В этой "братской могиле" похоронен хороший вкус не одного, не двух, даже не трёх, а нескольких поколений отечественных зрителей. Кто, как не А.Б. зачистила наше "эстрадное поле" от талантливых, голосистых, умных, самодостаточных, наделённых творческой индивидуальностью? А всё для того, чтоб вечно королевствовать на фоне пошленькой, серенькой банальщины. Нет, надо признать, был в эстрадной судьбе Примадонны "благородный" период – Паулса-Резника. Это как подарок судьбы. Но он давно закончился.

Несмотря на то, что телевизор сегодня смотрят те, кому Алла Борисовна безнадёжно испортила вкус (молодёжь от телека шарахается, как от чумы, и это радует), тем не менее, нашёлся рядовой зритель из Ростова-на-Дону, который (после просмотра новогоднего телешоу-2017 "В гостях у Примадонны") не выдержал и сочинил петицию начальнику "Первой кнопки" Эрнсту против засилья А.Б.Пугачевой и её попсового окружения в телевизоре. Петиция эта только за сутки собрала в Интернете 100 тысяч подписей и вылилась в сетевой пикет под названием "Уберите Пугачеву с новогоднего ТВ!".

Примадонна обозвала подписантов "злопыхателями", а её "розовые тапки с бантиками" в Instagram попросили всех "не волноваться и жить дальше". Не отличающийся вежливостью "король" Киркоров назвал автора петиции "мразотой" и "завистливой дрянью".

В бой со скромным блогером из города Ростова вступили ещё сохранившиеся фанаты Примадонны и "звёзды" со звездульками", организовав встречную петицию "Руки прочь от Пугачевой!" и запустив флешмоб со своими тапками (в подражание Примадонне). Несмотря на все старания, их петиция и пары десятков подписей не набрала.

Сейчас опять со всех сторон посыпались заявления, что Примадонна обиделась за "сельские утренники" (такое примерно отношение к её шоу) и в новогодних программах её не будет. Очередное кокетство капризной "барыньки". Просто после скандала с петицией – если уж отвечать, то по "гамбургскому счёту". И хотелось бы блеснуть новым шлягером, а нечем. Да и, как говорится, "оттопала ножка, отпел голосок".

Всё-таки, уходить надо вовремя. Чтобы не стать смешной.

Но если Пугачевой со свитой не будет в новогодних шоу, то чем Эрнст удивит на Новый год свою "телепаству"?