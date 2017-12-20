США готовят зачистку олигархических элит. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ В стратегии национальной безопасности США, которую представил Дональд Трамп, Россия и Китай названы главными угрозами

В документе слово «Россия» упоминается 25 раз, почти на каждой второй странице, чаще — только сами Штаты. Комментирует известный историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.



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