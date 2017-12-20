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Русское население Харькова оккупирует НАТО

14:50. 20 декабря 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

До Москвы остается всего 650 километров.

Русское население Харькова оккупирует НАТО
 

Неудача русского восстания в Харькове в 2014 году закономерно привела к тому, что этот приграничный регион стал стремительно выходить из-под российского влияния. Теперь там укрепляется НАТО. В перспективе это может привести к появлению на этой территории наступательного оружия альянса, угрожающего Москве.

Количество миссий стран-членов НАТО в Харьковской области постоянно растет. Так, канадцы намерены участвовать в процессе подготовки будущих офицеров Национальной гвардии Украины. Инструкторы будут обучать будущих жандармов на базе академии, известной местным жителям как училище тыла. Об этом пишет сайт «Политнавигатор».

В свою очередь офицеры Нацгвардии будут обучаться на курсах английского языка в Канаде сроком до восьми месяцев. Знание английского, очевидно, повысит «совместимость» военнослужащих внутренних войск Украины и стран НАТО.

Той же цели послужит достигнутая представителями альянса и Харьковского национального университета Воздушных Сил договоренность о внедрении «современных методик обучения, курсов лидерства, основ стратегического менеджмента по стандартам НАТО». В августе в районе села Ракитное Харьковской области уже состоялись «натовские» тактические учения офицеров Нацгвардии.

Постепенно готовится и техника. Минувшей осенью был представлен модернизированный по стандартам альянса танк Т-72. Новая пушка натовского калибра 120-мм была изготовлена на ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова». Там же автомат заряжания переделали под натовский танковый боеприпас.

«Натовская» БМП-4МВ1 только что прошла стадию испытаний и скоро будет запущена в серию. Оптико-электронный прицел к ней изготавливается на «Изюмском приборостроительном заводе» в Харьковской области. Двигатель — немецкий, трансмиссия — американская. Убивать новая военная техника должна русских.

Параллельно с контактами по военной линии, Запад распространяет на приграничный с Россией регион свое политическое влияние. Так, в ноябре в Харькове побывал советник Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Теперь США создадут целое управление по поддержке бывшей столицы советской Украины. Вряд ли такое внимание случайно.

Столь явная и скорая военно-политическая экспансия в Харьковской области делает предположение о том, что однажды в 600 километрах от Москвы могут появиться американские ракеты, в том числе, в ядерном оснащении, не выглядит таким уж невероятным. Тем более, что сдерживающий подобные шаги Договор о ракетах малой и средней дальности вот-вот прекратит существование по инициативе американцев.

Процесс сближения Украины со странами альянса обсуждался на прошедшем круглом столе на тему «Украина — НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия». По словам заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, в 2018 году Украина может получить статус «аспиранта НАТО».

Происходящее выглядит особенно чудовищно с учетом того, что речь идет о натовской оккупации региона, где живут русские. Причем, это касается как старшего поколения, так и молодежи. Например, 88% запросов Google в Харьковской области делаются на русском языке.

«Вообще-то Харьков — это Россия, и живут там говорящие и думающие по-русски русские люди. И большой грех на матери России лежит, что она с самого начала не закричала на весь мир: „Там мои дети, я должна защитить моих детей!“ Давно уже следует считать национальность человека не по крови, …но по языку и культуре порождённой этим языком; к которым его определили его отцы и деды, либо он сам», — писал уроженец Харькова и колумнист «СП» Эдуард Лимонов.

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков предлагает готовиться к худшему — все более массированному присутствию западных военных структур у границ России.

— На постсоветском пространстве НАТО реализует подход разных скоростей. Причем, программы альянса очень схожи с программами ЕС. С той лишь разницей, что первые относятся чисто военной тематике. Между ними существует сильная координация, они действуют в унисон.

Главные цели этих программ: первое — втянуть постсоветские страны в свою орбиту и второе — сформировать благоприятную для НАТО обстановку безопасности. Последнее связано с так называемым «укреплением восточного фланга альянса в рамках сдерживания Российской Федерации». Прямым текстом они это говорят. Кстати, увеличение военной помощи Украине, заложенное в американском военном бюджете, идет как раз по категории сдерживания России.

 

«СП»: — На Украине надеются на получение статуса «аспиранта НАТО», считающегося новой ступенью взаимного сотрудничества…

— На особый уровень партнерства с военным блоком сейчас вышли две страны постсоветского пространства — Грузия и Украина. Заметно, что на Украине это сотрудничество постоянно расширяется. Хотя говорить о полном членстве страны в альянсе не приходится, по той причине, что у НАТО в этом нет острой необходимости.

Расширенное партнерство и в рамках программы «Партнерство ради мира» и в рамках комиссии «НАТО — Украина» предполагает дальнейшую интеграцию оборонной сферы Украины, ее трансформацию под натовские стандарты. Именно для этого и проводятся все эти визиты, ведется строительство баз, пунктов и т. п. И эта тенденция — втягивание Украины и ее укрепление будет только нарастать.

«СП»: — Что мешает НАТО просто принять Украину в свой состав?

— Это сопряжено с определенными рисками для самого альянса. Прежде всего это ответственность в рамках пятой статьи устава организации, предполагающей предоставление странам-членам гарантий безопасности. На самом деле НАТО нужны не потребители, а поставщики безопасности. Украина и ее территория как раз и будет вносить такой вклад в копилку альянса.

Важно подчеркнуть, что речь идет об интеграции не столько вооруженных сил Украины в западные структуры, сколько всей оборонной сферы. Это и гражданский контроль над вооруженными силами, перестройка силовых ведомств, оборонно-промышленный комплекс: как туда инвестировать, что он будет производить, система принятия оборонных решений на государственном уровне и т. п. Поэтому контакты и идут как по линии НАТО и ЕС, так и по линии отдельных стран.

— Россия находится в одном шаге от военного столкновения с НАТО, — считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. — Впрочем, то, что мы наблюдаем на Донбассе это уже столкновение, ведь ДНР и ЛНР — это часть исторической России. Ментально, исторически, цивилизационно — это наши люди и наша земля. То же самое касается и Харьковской области.

«СП»: — Раз так, не стоит ли России признать, объявить эти территории своими?

— Тут есть препятствие. Все-таки большая часть этих территорий находится под контролем Киева. То есть России надо было раньше, еще в 2014 году, действовать активно. Пока еще киевская хунта была растеряна. Вспомним, слова Стрелкова, что в мае 2014-го украинские военные совершенно не хотели воевать и были готовы разойтись. Тогда и надо было забирать эти земли.

Сейчас же самым логичным и правильным было бы признание Россией ДНР и ЛНР, принятие их во все структуры, вроде ОДКБ, и ввод туда наших войск уже на законном основании. Это, кстати, вдохновит и харьковчан, и одесситов, и даже жителей Днепропетровска. Все равно столкновение с НАТО неизбежно, так надо к этому готовиться.

«СП»: — А какие политические методы требуются?

— Естественно, нужно поддерживать русскую общину Харькова. Ведь почти сто процентов населения там — русские. Хотя некоторые из них и сошли с ума под влиянием УкрТВ. Но это поправимо. Вспомним, флаг Харьковской народной республики поднимал, в частности, Александр Петрунько, который до 18 лет жил в Ростовской области, а сейчас находится под угрозой депортации на Украину. Вообще, российское руководство должно в принципе поменять свое отношение ко всем этим событиям.

По мнению экс-бойца ополчения Луганской народной республики Александра Аверина, уклониться от решения украинского вопроса России не удастся.

— От Харькова до Москвы — 650 километров. А до Белгорода — меньше полусотни. Сбываются самые мрачные предсказания о приближении баз НАТО к границам России. Можно ли было этого избежать? Можно и нужно. Достаточно было в 2014-м поддержать Русскую весну в полном объеме. В Харькове достаточно пророссийских сил, но сейчас эти люди убиты, брошены в застенки СБУ или запуганы.

Полумеры никогда не решают проблему, они только откладывают ее решение на будущее. Российскому правительству и нашему народу никуда не деться от украинского вопроса — ключевой проблемы национальной безопасности.

 

http://svpressa.ru/war21/article/188960/

 

Метки: Евразия
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