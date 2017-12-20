Просто идёт поток! Николай Емелин

Николай Емелин — исполнитель необычных песен. В каждом слове, которое он произносит со сцены, ощущается мощь целой армии, они вселяют в слушателей силу и уверенность в себе.

Николай является хэдлайнером медового фестиваля Сласть. Сегодня он согласился ответить на вопросы «Области Культуры.

— Николай, когда Вы начали петь?

— В прошлом тысячелетии. В 6-7 классе. Стихи писать получалось, но было желание их оформить музыкально, и пришлось научиться играть на гитаре и я понял, что это не стихи — а песни или баллады. А песни надо петь, и я их пел под гитару на скамейке во дворе, на крыше дома, на берегу реки и т. д.

— Ваши песни представляют необыкновенный синтез народной и современной музыки. Как бы Вы определили их стиль? Это фолк, рок, или что-то иное? Почему выбор именно такого направления творчества?

— Определять стили я не умею, Просто идет поток, и я его передаю. И направления я никакого не выбирал, просто оно ко мне пришло само и ведет до сих пор. Эх, как же это увлекательно! Многие песни были написаны в юном возрасте, я их иногда послушаю и удивляюсь тому, что тексты там взрослые. И начинаю понимать что это поток шёл через того мальчишку. Так что я никаких направлений не выбирал.

— В одной из песен вы поёте «моя родина Сибирь», а на самом деле, откуда Вы? Какое у Вас самое яркое воспоминание о детстве?

— Почему «Моя родина Сибирь»? Да потому что моя Родина — Западно-сибирский край. А из детства так много ярких воспоминаний, что и страниц в газете не хватит — это надо писать книгу. Как мне кажется, что у каждого человека хватит материала на целую книгу о своем детстве и ярких воспоминаний. Просто в ежедневной суете взрослый человек забывает свое волшебное детство. Там было все: и приключения и романтика и ремень по заднице. Если короче — и реки были шире и краски были светлее.

— Что бы Вам хотелось изменить в окружающем мире? Что бы Вы пожелали читателям «Области Культуры»?

— Чтобы РуСкий человек ощутил себя на своей земле хозяином и что бы сбросил с себя состояние какой то и кем то навязанной ему вины. И что бы вспомнил своих предков. Чтобы не подражал зарубежным обезьянкам, потому как наша земля нарожала столько настоящих героев, с которых можно брать пример, чтить и помнить этих настоящих Наших героев, А не заморских мартышек, изображающих из себя героев. Гнусный Голливуд весь мир одурачивает и нас в том числе. А за нашу родную культуру надо бороться! Если не будем беречь наши традиции, то очень быстро наш народ растворится и исчезнет с лица земли. Это и есть моё вам пожелание.

С уважением,

Всех Благ

Николай Емелин