Прошлое уже переписали?

Это жесткий пост. Но он очень наглядно дает всем нам понять, что будет с нашими детьми и страной, если мы продолжим смотреть сквозь пальцы на систему образования. На Украине мы уже увидели “триумф украинского образования”.

Пост с просторов интернета. Далее от автора:

У меня на работе есть личный помощник, девочка Настя, москвичка, 22 года, учится на последнем курсе юридического института. Задаёт мне вопрос:

– Ой, и на фига метро так глубоко строят? Неудобно же и тяжело!

– Ну, видишь ли, Настя, у московского метро изначально было двойное назначение. Его планировалось использовать и как городской транспорт, и как бомбоубежище.

Настюша недоверчиво ухмыльнулась:

– Бомбоубежище? Глупость какая! Нас что, кто-то собирается бомбить?

– Я тебе больше скажу, Москву уже бомбили.

– Кто?!

– Ну как… Гм-хм, – немцы бомбили Москву. Во время войны. Прилетали их самолёты и сбрасывали бомбы.

– Зачем!? Они нас что, уничтожить хотели?!

– Ну, как бы, да…

– Вот сволочи!!!

– Да уж-ж-ж!

– И что, все люди прятались от бомбёжек в метро?

– Ну, не все… Но многие. Кто-то тут ночевал, а кто-то постоянно находился.

– И в метро бомбы не попадали?

– Нет.

– А зачем они бомбы тогда бросали?

– Не понял…

– Ну, в смысле, вместо того, чтобы бесполезно бросать бомбы, спустились бы в метро и всех перестреляли.

– Настя, ну они же немцы! У них наших карточек на метро не было. А там, наверху, турникеты, бабушки дежурные и менты. Их сюда не пропустили просто!

– А-а-а-а. Ну да, понятно.

– Настя, я пошутил! На самом деле немцев остановили наши на подступах к Москве и не позволили им войти в город.

– Молодцы наши, да?

– Ага, – говорю, – реально красавчики!!!

– А как же тут, в метро, люди жили?

– Ну не очень, конечно, хорошо. Деревянные нары сколачивали и спали на них. Нары даже на рельсах стояли.

– Не поняла, – вскинулась Настя, – а как же поезда тогда ходили?

– Ну, бомбёжки были, в основном, ночью, и люди спали на рельсах, а днём нары можно было убрать и снова пустить поезда.

– Кошмар! Они что ж это, совсем с ума сошли, ночью бомбить! – негодовала Настёна. – Это же громко! Как спать-то?!!

– Ну, это же немцы, Настя, у нас же с ними разница во времени.

– Тогда понятно.

На обратном пути я старался не затрагивать в разговоре никаких серьёзных тем. Но, тем не менее, опять нарвался.

– В следующий отпуск хочу в Прибалтику съездить, – мечтала Настя.

– А куда именно?

– Ну, куда-нибудь к морю…

– Так в Литву, Эстонию или Латвию? – уточняю я вопрос.

– ?????????????

– Ну, считается, что в Прибалтику входит три страны: Эстония, Литва, Латвия. В какую из них ты хотела поехать?

– Класс! А я думала, это одна страна – Прибалтика! Я туда, где море есть.

– Во всех трёх есть.

– Вот блин! Вот как теперь выбирать?

– Ну, не знаю…

– А вы были в Прибалтике?

– Был. В Эстонии.

– Ну и как? Визу хлопотно оформлять?

– Я был там ещё при Советском Союзе. Тогда мы были одной страной.

– Как это «одной страной»?!

– Вся Прибалтика входила в СССР! Настя, неужели ты этого не знала?!

– Обалдеть!

– Сейчас ты вообще офигеешь! Белоруссия, Украина, Молдавия тоже входили в СССР. А ещё Киргизия и Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. А ещё Азербайджан, Армения и Грузия!

– Грузия!? Это эти козлы, с которыми война была?!

– Они самые. Ну, ты же знаешь, что был СССР, который потом развалился?

– Да, знаю. Был какой-то СССР. Потом развалился. Ну я же не знала, что от него столько земли отвалилось…

Я ехал в метро и смотрел на людей вокруг. Множество молодых лиц. Все они младше меня всего-то лет на десять – двенадцать. Неужели они все такие же, как Настя?! Нулевое поколение. Идеальные овощи…