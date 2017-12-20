Прошлое уже переписали?
Это жесткий пост. Но он очень наглядно дает всем нам понять, что будет с нашими детьми и страной, если мы продолжим смотреть сквозь пальцы на систему образования. На Украине мы уже увидели “триумф украинского образования”.
Пост с просторов интернета. Далее от автора:
У меня на работе есть личный помощник, девочка Настя, москвичка, 22 года, учится на последнем курсе юридического института. Задаёт мне вопрос:
– Ой, и на фига метро так глубоко строят? Неудобно же и тяжело!
– Ну, видишь ли, Настя, у московского метро изначально было двойное назначение. Его планировалось использовать и как городской транспорт, и как бомбоубежище.
Настюша недоверчиво ухмыльнулась:
– Бомбоубежище? Глупость какая! Нас что, кто-то собирается бомбить?
– Я тебе больше скажу, Москву уже бомбили.
– Кто?!
– Ну как… Гм-хм, – немцы бомбили Москву. Во время войны. Прилетали их самолёты и сбрасывали бомбы.
– Зачем!? Они нас что, уничтожить хотели?!
– Ну, как бы, да…
– Вот сволочи!!!
– Да уж-ж-ж!
– И что, все люди прятались от бомбёжек в метро?
– Ну, не все… Но многие. Кто-то тут ночевал, а кто-то постоянно находился.
– И в метро бомбы не попадали?
– Нет.
– А зачем они бомбы тогда бросали?
– Не понял…
– Ну, в смысле, вместо того, чтобы бесполезно бросать бомбы, спустились бы в метро и всех перестреляли.
– Настя, ну они же немцы! У них наших карточек на метро не было. А там, наверху, турникеты, бабушки дежурные и менты. Их сюда не пропустили просто!
– А-а-а-а. Ну да, понятно.
– Настя, я пошутил! На самом деле немцев остановили наши на подступах к Москве и не позволили им войти в город.
– Молодцы наши, да?
– Ага, – говорю, – реально красавчики!!!
– А как же тут, в метро, люди жили?
– Ну не очень, конечно, хорошо. Деревянные нары сколачивали и спали на них. Нары даже на рельсах стояли.
– Не поняла, – вскинулась Настя, – а как же поезда тогда ходили?
– Ну, бомбёжки были, в основном, ночью, и люди спали на рельсах, а днём нары можно было убрать и снова пустить поезда.
– Кошмар! Они что ж это, совсем с ума сошли, ночью бомбить! – негодовала Настёна. – Это же громко! Как спать-то?!!
– Ну, это же немцы, Настя, у нас же с ними разница во времени.
– Тогда понятно.
На обратном пути я старался не затрагивать в разговоре никаких серьёзных тем. Но, тем не менее, опять нарвался.
– В следующий отпуск хочу в Прибалтику съездить, – мечтала Настя.
– А куда именно?
– Ну, куда-нибудь к морю…
– Так в Литву, Эстонию или Латвию? – уточняю я вопрос.
– ?????????????
– Ну, считается, что в Прибалтику входит три страны: Эстония, Литва, Латвия. В какую из них ты хотела поехать?
– Класс! А я думала, это одна страна – Прибалтика! Я туда, где море есть.
– Во всех трёх есть.
– Вот блин! Вот как теперь выбирать?
– Ну, не знаю…
– А вы были в Прибалтике?
– Был. В Эстонии.
– Ну и как? Визу хлопотно оформлять?
– Я был там ещё при Советском Союзе. Тогда мы были одной страной.
– Как это «одной страной»?!
– Вся Прибалтика входила в СССР! Настя, неужели ты этого не знала?!
– Обалдеть!
– Сейчас ты вообще офигеешь! Белоруссия, Украина, Молдавия тоже входили в СССР. А ещё Киргизия и Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. А ещё Азербайджан, Армения и Грузия!
– Грузия!? Это эти козлы, с которыми война была?!
– Они самые. Ну, ты же знаешь, что был СССР, который потом развалился?
– Да, знаю. Был какой-то СССР. Потом развалился. Ну я же не знала, что от него столько земли отвалилось…
Я ехал в метро и смотрел на людей вокруг. Множество молодых лиц. Все они младше меня всего-то лет на десять – двенадцать. Неужели они все такие же, как Настя?! Нулевое поколение. Идеальные овощи…
Источник: www.kramola.info
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Не чего удивительного здесь не вижу, таков плачевный итог российского образования. Мне приходится работать с молодыми людьми, кругозор я скажу и них так на двоечку, т.е. поговорить с ними о чём то кроме тачек и гаджетов не реально. Иногда я цитирую классиков, так они смотрят на меня вытаращив глаза или спрашивают элементарные вещи о которых я знал ещё в пятом классе. И мне приходится доводить до них прописные истины не скажу, что это легко- я не педагог. И это во истину страшно, ведь эти люди будут служить в полиции, армии, лечить людей, руководить страной в конце то концов и таким людям доверять не чего нельзя.
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Последний курс юридического?! Пост смахивает на солженицынский свист. Девачка про 9 мая не слышала? Про бессмертный полк, который по ихнему флешмоб? Она гуманитарий вроде…