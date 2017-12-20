Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Прошлое уже переписали?

10:56. 20 декабря 2017 Просмотров - 370 2 коммент. Опубликовал:

Это жесткий пост. Но он очень наглядно дает всем нам понять, что будет с нашими детьми и страной, если мы продолжим смотреть сквозь пальцы на систему образования. На Украине мы уже увидели “триумф украинского образования”.

Пост с просторов интернета. Далее от автора:

У меня на работе есть личный помощник, девочка Настя, москвичка, 22 года, учится на последнем курсе юридического института. Задаёт мне вопрос:

– Ой, и на фига метро так глубоко строят? Неудобно же и тяжело!

– Ну, видишь ли, Настя, у московского метро изначально было двойное назначение. Его планировалось использовать и как городской транспорт, и как бомбоубежище.

Настюша недоверчиво ухмыльнулась:

– Бомбоубежище? Глупость какая! Нас что, кто-то собирается бомбить?

– Я тебе больше скажу, Москву уже бомбили.

– Кто?!

– Ну как… Гм-хм, – немцы бомбили Москву. Во время войны. Прилетали их самолёты и сбрасывали бомбы.

– Зачем!? Они нас что, уничтожить хотели?!

– Ну, как бы, да…

– Вот сволочи!!!

– Да уж-ж-ж!

– И что, все люди прятались от бомбёжек в метро?

– Ну, не все… Но многие. Кто-то тут ночевал, а кто-то постоянно находился.

– И в метро бомбы не попадали?

– Нет.

– А зачем они бомбы тогда бросали?

– Не понял…

– Ну, в смысле, вместо того, чтобы бесполезно бросать бомбы, спустились бы в метро и всех перестреляли.

– Настя, ну они же немцы! У них наших карточек на метро не было. А там, наверху, турникеты, бабушки дежурные и менты. Их сюда не пропустили просто!

– А-а-а-а. Ну да, понятно.

– Настя, я пошутил! На самом деле немцев остановили наши на подступах к Москве и не позволили им войти в город.

– Молодцы наши, да?

– Ага, – говорю, – реально красавчики!!!

– А как же тут, в метро, люди жили?

– Ну не очень, конечно, хорошо. Деревянные нары сколачивали и спали на них. Нары даже на рельсах стояли.

– Не поняла, – вскинулась Настя, – а как же поезда тогда ходили?

– Ну, бомбёжки были, в основном, ночью, и люди спали на рельсах, а днём нары можно было убрать и снова пустить поезда.

– Кошмар! Они что ж это, совсем с ума сошли, ночью бомбить! – негодовала Настёна. – Это же громко! Как спать-то?!!

– Ну, это же немцы, Настя, у нас же с ними разница во времени.

– Тогда понятно.

На обратном пути я старался не затрагивать в разговоре никаких серьёзных тем. Но, тем не менее, опять нарвался.

– В следующий отпуск хочу в Прибалтику съездить, – мечтала Настя.

– А куда именно?

– Ну, куда-нибудь к морю…

– Так в Литву, Эстонию или Латвию? – уточняю я вопрос.

– ?????????????

– Ну, считается, что в Прибалтику входит три страны: Эстония, Литва, Латвия. В какую из них ты хотела поехать?

– Класс! А я думала, это одна страна – Прибалтика! Я туда, где море есть.

– Во всех трёх есть.

– Вот блин! Вот как теперь выбирать?

– Ну, не знаю…

– А вы были в Прибалтике?

– Был. В Эстонии.

– Ну и как? Визу хлопотно оформлять?

– Я был там ещё при Советском Союзе. Тогда мы были одной страной.

– Как это «одной страной»?!

– Вся Прибалтика входила в СССР! Настя, неужели ты этого не знала?!

– Обалдеть!

– Сейчас ты вообще офигеешь! Белоруссия, Украина, Молдавия тоже входили в СССР. А ещё Киргизия и Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. А ещё Азербайджан, Армения и Грузия!

– Грузия!? Это эти козлы, с которыми война была?!

– Они самые. Ну, ты же знаешь, что был СССР, который потом развалился?

– Да, знаю. Был какой-то СССР. Потом развалился. Ну я же не знала, что от него столько земли отвалилось…

Я ехал в метро и смотрел на людей вокруг. Множество молодых лиц. Все они младше меня всего-то лет на десять – двенадцать. Неужели они все такие же, как Настя?! Нулевое поколение. Идеальные овощи… 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мысли о прошлом и будущем. Записки экстрасенса
... что многие из них уже просуществовали не одно тысячелетие,...к нам из далекого прошлого, причем переписали под себя, убрав...спрятанных и уничтоженных находок уже давно превысило число официально...похоже, власть не устроили, уж слишком получаются тупые существа. ...
Китай основали арии [Прошлое Руси]
... Рождества Христова китайские правители решили переписать реальную историю возникновения их государства..., который перечеркнул память об арийском прошлом. Андрей Буровский: Дело в том... эры, то есть прошло уже после Рождества Христова, то уже имеет такой облик...
«Разговор на важные темы» - Не стыковки истории (часть вторая)
...Publica, кубанские казаки и переписали в историю Новгородской Республики ... из Александро-Невской лавры. Прошло уже много лет, когда в...реке Новогор. Его потом переписали в Новгородскую Республику. А... была переписана немцами и Романовыми. После 1921 года, уже и...
Как защитить свои права во время переписи населения
... списки лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения. Эти списки составляются ..., что «участие во Всероссийской переписи населения является общественной обязанностью человека... сообщите переписчику, что Вы уже прошли или планируете пройти перепись на...
Видеоблог №57
... вас видеть в году прошлом. Артём Войтенков: Приятно ...армян. То есть, тоже переписал историю, что во Франции... сценарий Владимир Владимирович Путин уже переписал. Этот сценарий был катастрофический...сложно. Поэтому сценарий можно переписать, но для этого ...
Племя Каина
..., страсти казались призраками Прошлого. И к этому Прошлому уже никогда не будет возврата... отвар для улучшения внешности. Время уже прошло, а атаман Куминского острова все... этой книги, называемой «Восхождение». Я переписал вам небольшой отрывок из одной...

2 коммент.»

  • 6059 5017
    jackomb 20 декабря 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не чего удивительного здесь не вижу, таков плачевный итог российского образования. Мне приходится работать с молодыми людьми, кругозор я скажу и них так на двоечку, т.е. поговорить с ними о чём то кроме тачек и гаджетов не реально. Иногда я цитирую классиков, так они смотрят на меня вытаращив глаза или спрашивают элементарные вещи о которых я знал ещё в пятом классе. И мне приходится доводить до них прописные истины не скажу, что это легко- я не педагог. И это во истину страшно, ведь эти люди будут служить в полиции, армии, лечить людей, руководить страной в конце то концов и таким людям доверять не чего нельзя.

    Ответить
  • 1388 1064
    Vov 20 декабря 2017 в 12:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Последний курс юридического?! Пост смахивает на солженицынский свист. Девачка про 9 мая не слышала? Про бессмертный полк, который по ихнему флешмоб? Она гуманитарий вроде…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>