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«Настало время пресечь неутолимую алчность»

20:24. 20 декабря 2017 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Россия может вернуться к прогрессивной шкале НДФЛ уже после президентских выборов. Пока же эту инициативу заблокировало парламентское большинство.Против отмены плоской шкалы выступил профильный комитет Госдумы, а единороссы от голосования уклонились.

Пакет из четырех альтернативных законопроектов о возвращении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не смог заручиться поддержкой парламентского большинства в лице «Единой России». Инициаторами выступили три думских фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
 

 

О том, что единороссы не поддержат их предложения, было известно заранее. Тем не менее, думским оппозиционерам предложили включить эти документы в число приоритетных для своих фракций к рассмотрению в ходе осенней сессии и обсудить на дополнительном заседании Госдумы в четверг.

Напомним, что нынешняя система, при которой все граждане РФ платят подоходный налог в размере 13 процентов вне зависимости от заработка (плоская шкала), была введена в 2001 году усилиями правительства Михаила Касьянова. До этого, с того момента как в России в 1992 году было принято новое налоговое законодательство, ставка налога менялась от 12% при доходе до 200 тыс. рублей в год (при этом минимальный размер оплаты труда налогом не облагался) до налога в размере 124 тыс. рублей с заработков, превышающих 600 тыс. рублей. Сумма дохода сверх 600 тыс. рублей также дополнительно облагалась налогом по ставке 40%. При этом ставки налога почти ежегодно корректировались по мере роста инфляции.

Депутаты уже рассматривали похожий законопроект в 2015 году и отклонили его. Между тем, в прошлом году глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство готовит предложения об отмене плоской шкалы в 2018 году. Депутат от КПРФ Николай Харитонов заверил на заседании, что это произойдет уже после президентских выборов. «Вновь избранный президент сам внесет в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале — вот запишите мои слова!», — заявил коммунист.

Против принятия проектов выступил профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. При этом сами единороссы уклонились от участия в голосовании по этим документам.

Основные аргументы сторонников прогрессивной шкалы можно свести к нескольким пунктам. Так, депутаты заверили, что повышенный налог на доходы коснется не более чем одного-двух процентов населения — «олигархов», получающих сверхдоходы. Изысканные за их счет средства позволят, по словам депутатов, залатать бюджетную дыру и помочь всем нуждающимся.

При этом парламентарии усиленно напирали на тот факт, что прогрессивная шкала налогообложения применяется на сегодняшний день в наиболее развитых странах мира и вносит серьезный вклад в решение проблемы бедности и социального неравенства.

В КПРФ предлагают сохранить 13-процентую ставку НДФЛ при доходах до 400 тыс. рублей в месяц (4,8 млн рублей в год). От 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц (12 млн рублей в год), согласно их предложению, облагается налогом в следующем порядке: сумма дохода менее 400 тыс. по ставке 13%, свыше 400 тыс. рублей - по ставке 30%, а ежемесячный доход свыше 12 млн рублей в год – по ставке 50%.

В ЛДПР предложили другую схему —  доход до 180 тыс. рублей в год (15 тыс. рублей в месяц) вообще не облагать налогом, от 180 тыс. до 2,4 млн рублей в год – 13% с суммы, превышающей 180 тыс. рублей, от 2,4 млн до 100 млн рублей в год – налог в размере 288,6 тыс. рублей плюс 30% от суммы, превышающей 2,4 млн рублей, свыше 100 млн рублей в год – 29,6 млн плюс 70% от суммы, превышающей 100 млн. рублей.

В «Справедливой России» настаивают на сохранении нынешней ставки в 13%, если сумма доходов в течение года не превышает 5 млн рублей; с суммы от 5 до 50 млн рублей в год предлагается взимать 18%, от 50 до 500 млн рублей в год -  23%, а свыше 500 млн рублей в год — 28%.

Депутаты напомнили, что прогрессивная шкала существовала в царской России, а затем была восстановлена в начале 1990-х годов и просуществовала до 2001 года. «За последние три года жизненный уровень населения снизился на 15%. При этом 200 олигархов заработали в прошлом году 100 млрд долларов и их общее состояние составляет примерно такую же сумму, как все золотовалютные резервы страны», — заметил коммунист Николай Арефьев. Он убежден, что настало время «как-то пресечь неутолимую алчность». «Мы уже созрели до этого, бюджет трещит по швам, народ этого ждет», — сказал депутат.

Примерно в таком же духе высказались и другие представители думской оппозиции. Так, либерал-демократ Сергей Катасонов заметил, что нигде нет такого разрыва между богатыми и бедными, как в России, и такая ситуация рано или поздно приведет к социальному взрыву. А «эсер» Олег Нилов заявил, что если бы в России уже применялась прогрессивная шкала, то правительству не пришлось бы искать 600 млрд рублей на спасение регионов, которые увязли в долгах. «Где взять эти деньги? Вот за счет этих 200 тыс. богатых, которым уже 20 лет вольготно и весело живется на Руси. Давайте скажем им: хватит! И спасем регионы», — призвал депутат.

Такая аргументация удивила главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, который упрекнул депутатов в популизме и желании «все отнять и поделить». «Не получится», — ответил Макаров. Его возражения в основном свелись к тому, что в случае введения прогрессивной шкалы богатые в России уже на следующий же день «уйдут в тень». Глава комитета также указал на проблемы с администрированием подоходного налога и отсутствие в России культуры самостоятельной уплаты налогов (сейчас за большинство граждан это делает работодатель).

«Нынешняя плоская шкала налогообложения — это одно из немногих преимуществ, которое у нас сегодня есть», — заявил Макаров. Единоросс Андрей Исаев добавил, что в случае перехода к прогрессивной шкале «более 70 млн человек встанут в очереди в налоговую инспекцию». «Сегодня, когда действует плоская шкала, вашим налоговым агентом является работодатель, который просто уплачивает за вас 13%. Но ваш работодатель не обязан знать, работаете ли вы еще в какой-либо компании, может, занимаетесь одновременно беббиситтерством или чем-либо еще. В том случае, если вводится прогрессивная шкала, каждый гражданин должен будет прийти в налоговую инспекцию и заполнить декларацию, полностью перечисляющую все места его работы. Для того чтобы инспекция смогла пересчитать — брать с него 13%, 15% или 20%», — пояснил депутат.

Однако думская оппозиция сочла все эти аргументы «мифами» и «уловками». «Вы нас за дураков держите?», — возмутился коммунист Арефьев. А его коллега по фракции Алексей Куринный заявил, что законопроект о введении прогрессивной шкалы «отражает волю 90% избирателей». «Что значит „не могут администрировать налог“? У нас на аппарат принуждения тратятся огромные деньги, чем он занимается? Абрамович покупает уже пятую яхту вместо уплаты налогов. Сегодня они зарабатывают в России благодаря не особым способностям, а тем, что оказались близко к власти, сели на „трубу“, но жить, а также платить налоги, предпочитают не в России, а за границей», — возмущался депутат.

Либерал-демократ Сергей Иванов заметил, что богатые люди в России все равно не задерживаются надолго — их не удержать даже плоской шкалой. «Помните Депардье, которому с такой помпой выдали российский паспорт. Где он теперь? Продал подаренные квартиры в Грозном и Саранске и сбежал в Бельгию, он считает, что он все-таки больше европеец», — сказал депутат.

Сторонники прогрессивной шкалы в Госдуме считают, что даже если богачи начнут уклоняться от уплаты НДФЛ, то пусть хотя бы вкладывают эти деньги в развитие своего бизнеса и создание рабочих мест. Противники же убеждены, что начинать надо с повышения налоговой нагрузки на потребление, например, с того, чтобы ввести «налог на роскошь», а также взимать большой сбор при совершении финансовых операций спекулятивного характера

 

Метки: вестис ГД, налоги и сборы, общество
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