Минобр Франции: Главная трагедия II мировой войны – уничтожение евреев

La Seconde Guerre mondiale témoigne d’un degré supplémentaire, d’un paroxysme, dans la guerre totale ; l’accès est ici mis sur sa dimension de guerre d’anéantissement. Le jusqu’auboutisme des belligérants amène à faire disparaître la distinction entre combattants et non-combattants.



La politique raciste des nazis à l’encontre, notamment, des populations juives et tziganes des territoires qu’ils contrôlent vise à leur extermination indépendamment de leur nationalité.



Il ne s’agit donc pas de présenter dans le détail les événements, mais d’aborder la question de manière problématisée en insistant sur les caractéristiques nouvelles du conflit : place des idéologies, guerre de mouvement, extension géographique, guerre technique et industrielle, ampleur des destructions (humaines et matérielles), en privilégiant la présentation du massacre des Juifs et des Tziganes comme un phénomène particulièrement révélateur de la dimension d’anéantissement de la guerre au XXe siècle.



