Минобр Франции: Главная трагедия II мировой войны – уничтожение евреев
15:20. 20 декабря 2017 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Давайте переведём с французского следующий небольшой отрывок из методических рекомендаций министерства образования Франции, где сказано, что и как следует рассказывать учащимся о Второй мировой войне.
Вторая мировая Война (именно так проставлены заглавные буквы в тексте) продемонстрировала новый виток, достигнув пароксизма в превращении в войну тотальную; здесь следует проставить акцент на масштабе этой войны на уничтожение.
Настроенность воюющих сторон на уничтожение стёрло грань между военными и гражданским населением.
Расистская политика нацистов в отношении, в частности, евреев и цыган на оккупированных территориях предусматривала уничтожение этого населения, независимо от гражданства.
Поэтому не следует подробно рассматривать ход войны, но подходить к теме с полемической стороны, подчёркивая новые аспекты конфликта: роль идеологий, маневренность войск, обширную географию боевых действий, войну технологий и промышленности, масштаб разрушения (убийство людей и материальные потери), особо подчёркивая геноцид евреев и цыган как явление, вскрывающее огромный масштаб уничтожения в войнах ХХ столетия.
Поразительно. Во-первых, из текста следует, что Красная армия занималась систематическим уничтожением гражданского населения. Наравне с войсками фашистов, англичан, американцев, японцев и т.д.
Вот только фотографии, что ниже – это документальные следы преступлений против гражданского населения именно немцев, румын, словаков, болгар, англичан, американцев, японцев и всех прочих, за исключением именно советских войск.
К примеру, из французского же учебника истории фотография разрушенного города с подписью „Хиросима после атомной бомбардировки 6 августа 1945 г.”
Правда, авторы учебника стыдливо забыли указать, а кто эту „атомную бомбардировку” осуществил. То ли это китайцы, то ли русские…
Ничего не сказано и о жертвах атаки американцев на Хиросиму и Нагасаки. Хотя непосредственно от взрыва сразу погибло порядка 150 тысяч человек, а в течение пяти последующих лет от радиации умерли ещё около 200 тысяч. Итого в двух городах погибло порядка трети миллиона гражданского населения.
Впрочем, в методических указания сказано, что детали детям давать не следует…
Например, что кроме атомных бомб американцы с ещё большим успехом использовали для бомбардировки японских городов бомбы неатомные.
Ниже – нет, не Дрезден. Ниже – Токио.
А вот и знаменитый город Дрезден после налёта британских и американских ВВС. Причём сам Госдеп оценил число погибших жителей в 250 тысяч.
А где фотографии разрушений городов и трупы гражданских жителей после бомбардировок их советскими ВВС? Так, чтобы трупы мирных граждан были, а военных среди них не было?
Вторая особенность методических указаний французов, об евреях и цыганах – просто обычная западная подлость. Очередная и нескончаемая.
Потому что о 27 миллионах погибших советских гражданах ни слова, причём факт потерь неоспорим, а вот по пресловутым 6 миллионам иудеев доказательств нет никаких. Кроме домыслов.
И ладно бы лишь советские потери. В той войне погибло порядка 70 миллионов человек на всей планете! Но об этом рассказывать детям не следует, только о цыганах и жидах. Хотя в той же либероидной мировой прессе о первых, почему-то, практически никогда не упоминают…
La Seconde Guerre mondiale témoigne d’un degré supplémentaire, d’un paroxysme, dans la guerre totale ; l’accès est ici mis sur sa dimension de guerre d’anéantissement. Le jusqu’auboutisme des belligérants amène à faire disparaître la distinction entre combattants et non-combattants.
La politique raciste des nazis à l’encontre, notamment, des populations juives et tziganes des territoires qu’ils contrôlent vise à leur extermination indépendamment de leur nationalité.
Il ne s’agit donc pas de présenter dans le détail les événements, mais d’aborder la question de manière problématisée en insistant sur les caractéristiques nouvelles du conflit : place des idéologies, guerre de mouvement, extension géographique, guerre technique et industrielle, ampleur des destructions (humaines et matérielles), en privilégiant la présentation du massacre des Juifs et des Tziganes comme un phénomène particulièrement révélateur de la dimension d’anéantissement de la guerre au XXe siècle.
La politique raciste des nazis à l’encontre, notamment, des populations juives et tziganes des territoires qu’ils contrôlent vise à leur extermination indépendamment de leur nationalité.
Il ne s’agit donc pas de présenter dans le détail les événements, mais d’aborder la question de manière problématisée en insistant sur les caractéristiques nouvelles du conflit : place des idéologies, guerre de mouvement, extension géographique, guerre technique et industrielle, ampleur des destructions (humaines et matérielles), en privilégiant la présentation du massacre des Juifs et des Tziganes comme un phénomène particulièrement révélateur de la dimension d’anéantissement de la guerre au XXe siècle.
Источник: ss69100.livejournal.com