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Крымский мост сомкнул берега Тамани и Керчи (+ВИДЕО, ФОТО)

11:53. 20 декабря 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:
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Крымский мост сомкнул берега Тамани и Керчи (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Строители завершили сборку пролётов автодорожной части Крымского моста и в канун Нового года сомкнули два берега — крымский и таманский — с фарватерным участком.

Теперь, как сообщает инфоцентр «Крымский мост», мостовое полотно полностью сформировано от таманского до керченского берега. Напомним, что сооружение пролётов над акваторией велось методом продольной надвижки.

«Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами», — говорится в пресс-релизе инфоцентра.

«В канун Нового года мостостроители сомкнули два берега — крымский и таманский — с фарватерным участком, — подтверждает информацию Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж». — Мы сформировали сплошную нитку мостовых пролетных строений автодорожной части, которая на всем протяжении 19 километров уже представляет из себя единое целое.

В будущем строительном сезоне строители «оденут» Крымский мост в асфальтобетон, и к концу 2018 года он будет готов к началу движения автомобилей.

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Крымский мост сомкнул берега Тамани и Керчи (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Крымский мост сомкнул берега Тамани и Керчи (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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