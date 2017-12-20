Когда правильно встречать Новый год? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Когда правильно встречать Новый год? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
23:12. 20 декабря 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Когда правильно встречать Новый год? настоящий Новый год наступает в день зимнего солнцестояния 21-23 декабря.
Встреча Нового года в Челябинске: https://vk.com/wall261403976_79
Тайны рождества и загадки Нового года: https://www.youtube.com/playlist?list…
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Источник: www.youtube.com