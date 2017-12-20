Главная » Видео, Мировоззрение, События

Когда правильно встречать Новый год? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

23:12. 20 декабря 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Когда правильно встречать Новый год? настоящий Новый год наступает в день зимнего солнцестояния 21-23 декабря.
Встреча Нового года в Челябинске: https://vk.com/wall261403976_79
Тайны рождества и загадки Нового года: https://www.youtube.com/playlist?list…
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... разжигании межнациональной розни.- обманывает людей, когда пишет, что имеет родовое поместье... так же заметить, что Левашов встречался с Лоуренсом Рокфеллером, суть "меценатства...
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов
Источник http://via-midgard.info/
Почему троечники успешнее отличников
...все пятерки В конце прошлого года один из пользователей портала ...еще раз и только через год.И невзирая на то, ... анонимным подсчетам, к 2020 году более одного миллиарда людей будут...возможность ответить на ваши вопросы, когда вокруг меня сосредоточены люди, ...
Славянское мировоззрение и древние Арии
... карте Герарда Меркатора 1595 года По их убеждению такая ... «Аненербе» открытого в 1935 году (полное название «Немецкое общество...правительства СССР) в 1947-1953 годах, было значительное количество. Под...", реанимируя в 30-40 годах ХХ века одинизм, кощунственно ...
Аркаим – древнерусское поселение. Вадим Чернобров
Аркаим - важное доказательство древности цивилизации и народа в широком понимании этого слова. Вадим Чернобров, исследователь, писатель, руководитель ОНИОО «Космопоиск» выносит смелое предположение: Аркаим - неуникален. Как много таких городищ на ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>