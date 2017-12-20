Как не быть телезрителем в Интернете?

Согласно данным последнего опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения, телевидение продолжает быстрыми темпами уступать свои позиции интернету. За семь лет с 2010 по 2017 год число любителей проводить свой досуг перед телеэкраном уменьшилось более чем вдвое – с 63 до 29 процентов. Причин тому много – как объективных, связанных с большим удобством интернет-технологий, позволяющих гибко формировать и настраивать свои информационные потоки, так и субъективных, которые в основном сводятся к откровенно деградационной или манипулятивной направленности контента центральных телеканалов, ставшей слишком очевидной любому думающему человеку.

Однако, вопреки надеждам и ожиданиям многих, сам уход от телеформата не служит показателем изменившегося состояния общества, скорее, он лишь создаёт почву для последующей трансформации мировоззрения большинства людей с возможным переходом от развлекательно-оглупляющего образа потребителя информации, навязанного всё тем же ТВ, к уровню осознанного выстраивания своих информационных потоков, при котором развлечения и праздное любопытство уходят на второй план.

Причина этого как раз в том, что получив в свои руки такой мощный информационный ресурс, как Интернет, и даже отдав ему предпочтение перед телевидением, человек автоматически не получает в придачу необходимый набор знаний, навыков и личных волевых качеств, необходимых для владения этим инструментом. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, необходимо коротко рассмотреть, как менялась роль телевидения в мире и в нашей стране, выделив несколько условных этапов.

Человек в эпоху телевидения

В первые десятилетия, когда телевидение только появилось и ещё не стало общественным явлением, происходил постепенный процесс осознания его возможностей в управлении народными массами. На Западе эти возможности практически сразу стали использоваться в коммерческих интересах, чему способствовала доминирующая капиталистическая система. Так как при капитализме деньги делаются преимущественно на пороках людей, то в так называемых «развитых странах» именно в этом направлении телевидение и стало работать, сегодня достигнув достаточно высоких результатов.

В Советском Союзе второй этап прошёл под лозунгами формирования «человека-творца». Но по мере приближения к Перестройке, эта идея и этот информационный поток всё больше размывались, чтобы, в конце концов, полностью встать на западные рельсы, переориентировавшись на воспитание «человека-потребителя», что и вызывает недовольство большинства россиян.

Однако в этом процессе главное то, что на всех этапах развития телевидения простой человек и в целом массовая аудитория выступали в качестве объекта управления.

Каков был принцип? Правящие круги через центральные СМИ, и в первую очередь через телевидение, формировали информационную обстановку, которая воспитывала людей нужного качества. Конечно, у человека всегда был выбор, какую кнопку нажать на пульте, и какую радиостанцию слушать, но в действительности это была по большей части иллюзия выбора. Так как поддержание работы телеканала – крайне дорогое дело, доступное лишь крупному капиталу либо государственным структурам. А те и другие придерживаются достаточно чётких и однородных ориентиров, по причине чего и телевещание всегда велось в определённых рамках. Эти рамки обычно хорошо сочетались друг с другом, формируя у массовой аудитории хоть и не во всём верную, но достаточно целостную и непротиворечивую мировоззренческую картину, а факты или трактовки, противоречащие доминирующему потоку, максимально замалчивались или исключались из повестки дня.

В результате этого процесса человек, даже оставаясь во многом пассивным потребителем информации и не задумываясь о её влиянии на своё мировоззрение, не занимаясь постоянным «поиском истины», не включая критическое мышление, мог чувствовать себя достаточно комфортно, особенно в советской системе. Отсюда и пресловутое высокое доверие к телевидению, за которое до сих пор приходится горько расплачиваться.

Человек в эпоху Интернета

Интернет же не только нарушил прежний принцип вертикали информации, превратив каждого человека в маленькое СМИ (создание крупных информационных площадок в интернете в большинстве случаев также возможно без больших финансов, а значит, доступно простым гражданам), но самое главное – он предоставил людям возможность настоящего, а не иллюзорного выбора информационных потоков, открыв доступ к сведениям, которые раньше никогда не были доступны широкой аудитории.

Вот только наличие возможности и её реализация на практике – это очень разные вещи. Ведь для того, чтобы в Интернете «отделять зёрна от плевел», надо анализировать всю поступающую информацию, думать, выявлять оглашаемые и скрытые цели различных информационных потоков, сопоставлять с прошлыми своими оценками. И этот процесс не имеет ничего общего с обычным просмотром телевизора «вечером на диване», скорее, он является его полной противоположностью, так как это уже не развлечение, а труд – интересный, творческий, познавательный, но, тем не менее, именно труд, требующий задействовать силу воли, проявлять выдержку, сосредоточенность, внимание и многое другое.

Но, может быть, можно просто переключиться с телевидения на Интернет и продолжить жить «по-старому», при этом получив гораздо больше возможностей? Действительно можно, но не долго…

Теория управляемого хаоса в Интернете

Теория управляемого хаоса, про которую многие слышали, но немногие осознали, реализуется не только в политическом, но и в информационном пространстве. Точнее, информационное пространство и интернет, как главная его составляющая, служат основной средой воплощения этой технологии, суть которой сводится к тому, что разрозненные и на первый взгляд несвязанные между собой процессы могут обладать такой внутренней взаимодополняющей алгоритмикой, которая статистически вероятно приведёт большинство объектов воздействия в заданную точку. То, что изнутри вам видится как набор случайных хаотичных явлений и процессов, снаружи может являться выстроенной чередой событий заданной направленности. И в случае с Интернетом очень значительная часть его контента работает на те же цели, что и телевидение, только используя гораздо бо́льшие возможности.

Если современное телевидение способствует развитию порочности и деградации массовой аудитории в достаточно плавном и поэтапном режиме, то Интернет при реализации человеком того же «развлекательного подхода» делает это на порядок эффективнее и быстрее. Таким образом, дело не только в том, что сегодня нельзя быть по-прежнему замкнутым на телевидении, а в том, что нельзя быть в принципе пассивным потребителем информации – ни при просмотре ТВ, ни в интернете, ни при работе с любым другим источником информации (кино, музыка, газеты и так далее).

Кстати выяснить, способствует Интернет в большей степени вашему развитию или деградации, достаточно легко – для этого надо просто сопоставить количество того времени, которое вы проводите в интернете, развлекаясь или удовлетворяя праздное любопытство (многие именно с этой целью читают новости или листают ленту в соцсетях), и которое вы уделяете самообразованию или любому другому полезному делу, требующему доступа в сеть. Это соотношение и будет показателем того, насколько вы адаптировались к новым условиям и двигаетесь вперёд, либо же живёте по старым алгоритмам.

Подводя итог, следует сказать, что постепенный переход общества с телевидения на Интернет в качестве основного источника информации несёт за собой не только большие возможности, но и огромные риски. В особенности риску подвержены дети и подростки, получившие неконтролируемый доступ в сеть и ещё не обладающие необходимым набором знаний, навыков и личных качеств для его использования себе на пользу, а не во вред. Всем родителям желательно серьёзно задуматься о том, как они могут способствовать развитию критического мышления и необходимых личных качеств и навыков у детей для того, чтобы Интернет стал другом, а не врагом их ребёнка.

В большинстве случаев это требует в первую очередь работы над собой и демонстрации правильного личного примера.

Дмитрий Раевский

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Источник: feedproxy.google.com