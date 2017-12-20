Гамбургер против супа: каким должно быть питание в детсаду

Родители дошколят недовольны тем, что единое меню в детсадах не соответствует пищевым привычкам их детей.

Чиновники всех уровней признают: «Здоровое питание – это основа здоровья нации». Именно поэтому так пристально внимание органов власти и контролирующих структур к организации питания в социальных учреждениях, где дети, начиная с трех лет, проводят почти весь день.

На сегодня в стране нет единого меню и единой схемы организации питания. В столице дошкольники обеспечены сбалансированным пятиразовым питанием за счет бюджетного финансирования. Еду для дошкольников готовят прошедшие конкурсный отбор комбинаты из сертифицированной продукции. Контроль над качеством блюд в садиках осуществляют Роспотребнадзор, МосГИК, власти и родительская общественность.

В остальных регионах муниципалитеты отрабатывают собственные схемы, балансируя между возможностями бюджета и необходимостью обеспечить детей полноценной едой. В отдельных регионах предпочитают отдать сферу дошкольного питания муниципальным комбинатам, однако отсутствие конкуренции чревато низким качеством услуг оператора и даже случаями коррупции. Муниципалитеты стараются идти по пути унификации процесса, например, внедрять единое для всех воспитательных учреждений меню. Утверждение единых стандартов делает процесс экономнее, а также облегчает задачу контроля соблюдения норм СанПина: все дети получают одинаково сбалансированную и полезную еду в пропорциях, необходимых для конкретного возраста. Но не все вводимые нововведения «приживаются» безпроблемно.

Так, в Ярославле с середины текущего года детское питание передали на аутсорсинг коммерческим комбинатам и внедрили единое десятидневное меню. Его основные принципы – рациональность, сбалансированность и разнообразие. Блюда для детей должны готовиться только из свежих продуктов: мяса, рыбы, овощей, кисломолочных продуктов, а также исключать любые консервированные ингредиенты. Однако на практике столь тщательно продуманная схема получила критику со стороны некоторых родителей. Причина в том, что из меню исчезли более любимые детьми позиции. «Стало меньше выпечки, которую любят дети, появилась печень и жуткая вермишелевая запеканка с творогом», – жалуются родители.

Реализующие единое меню специалисты комбината «Соцпитание» признают, что данной проблемы избежать невозможно. Ведь вкусы, обусловленные пищевыми привычками, у всех разные. А задача комбината, в первую очередь, соблюсти нормы калорийности и пользу еды. «Главный вопрос – в той культуре питания, которая существует в семьях. Например, одни считают сосиски вполне приемлемым продуктом, а другие убеждены, что детей нужно кормить исключительно мясом. Не так много у нас семей, в которых на обед подают первое и второе блюда», – комментирует ситуацию председатель комиссии по социальной политике мэрии Ярославля Алексей Таганов.

Подобные случаи не единичны. С намерением модернизировать систему школьного питания красноярские власти провели опрос родителей. Но среди рациональных предложений вроде введения безналичного расчета за питание, изобилуют довольно абсурдные запросы от родителей: нанять в столовые официантов, ввести в меню гамбургеры, суши и картофель фри, поставить на столы кетчуп и так далее.

Ответственные за организацию питания структуры стараются учитывать пожелания родителей в случаях, когда есть действительно острая необходимость, например, замена продуктов для детей-аллергиков. Однако эксперты едины во мнении, что разработкой рациона должны заниматься специалисты – педиатры и диетологи, которые опираются на мировой научный опыт, а не на личные пристрастия детей к вкусным, но не полезным продуктам.