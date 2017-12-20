Баир Иринчеев об итогах советско-финской войны
https://vk.com/finlandtver2017
22 декабря в пятницу с 18:00 до 20:00 будет лекция Баира Иринчеева «История Финляндии через призму романа «Неизвестный солдат».
Место: Тверь, ул. Советская, дом 38 – конференц-зал гостиницы «Селигер». Вход свободный.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com