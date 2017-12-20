28 лет партия ЛДПР лишь „зажигает красиво”

ЛДПР — старейшая российская политическая партия. Является одной из трёх партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ всех семи созывов, и одной из двух партий, всегда по итогам выборов получавших представительство в нижней палате Парламента.

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» — официально зарегистрированная оппозиционная политич еская партия в Российской Федерации. Является прямой наследницей Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной 13 декабря 1989 года . Таким образом, на политической арене ЛДПР уже 28 лет. Срок — не малый, поэтому в преддверии президентской кампании, в которой уже изъявил желание участвовать лидер партии В. Жириновский, стоит остановиться на некоторых вопросах: кто и зачем создал партию, в чём заключаются её успехи и что её отличает от других партий, особенно прошедших в состав последней Думы? И зачем нужны в стране партии, финансируемые за счёт средств налогоплательщиков?



В политическом спектре ЛДПР стоит на позициях «центризма», основными идеологическими составляющими программы партии являются патриотизм, русский национализм, народный панславянский либерализм и демократический этатизм.

Будучи созданной ещё при СССР, история партии насчитывает чуть менее, чем 30 лет. ЛДПР объединяет порядка 200 тысяч членов партии, и миллионы избирателей, голосующих за неё на выборах всех уровней.

Такова официальная информация, имеющаяся в открытых доступах.

Мы также писали о данной партии неоднократно (http://inance.ru/2016/12/ldpr/ и http://inance.ru/2015/09/finansi-partij/), тем не менее на некоторые аспекты деятельности ЛДПР стоит заострить внимание.

КАК ВОЗНИКЛА ЛДПР?

История современной российской партийной системы не слишком длинна. Её фактическая точка отсчёта — начало раскола в КПСС в 1988 году. Партии и движения множились и ликвидировались, сливались и возрождались.



В описываемый период партийное конструирование часто приобретало хаотический характер. Фактически каждый политик предпочитал создать свою карманную партию и, используя её как ресурс, лишь затем договариваться с близкими ему по взглядам, конъюнктурно полезными или просто договороспособными коллегами.

В тот период, помимо идеократических — либеральных и коммунистических (традиционалистских) партий, возникали уже и исключительно «проектные» партии. В том числе, весьма успешные. Образец успешности проектной партии — ЛДПР, которая была создана в декабре 1989 года и имела первоначальное название Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС).

Заметки на полях Анатолий Кулик так идентифицирует четыре широких типа партий: Программные партии — это партии с чёткой платформой, принятой с определённым соблюдением внутрипартийной демократии, которой следует её руководство и которая постоянно предъявляется обществу. КПРФ и «Яблоко» являются лучшими примерами программных партий. Проектные партии — партии, создаваемые обычно незадолго до выборов в рамках скрытой стратегии конкурирующих групп «элиты». Классической проектной партией была левопатриотическая «Родина» на выборах 2003 года, задуманная, чтобы отобрать голоса у коммунистов. Режимные партии — партии, спонсируемые властью, представляющие самою систему. Они спонсируются правящей группой для усиления своей власти, созданы для манипулирования и формирования политического пространства и в некоторых случаях — для действия в качестве так называемой «партии власти».



В 1995 году — «Наш дом — Россия» (НДР) была ранним и недоразвитым прототипом, но уже «Единство» на выборах 1999 года оказалось более успешным, как и её преемница «Единая Россия» в 2003, 2007 годах. Партии-спойлеры —партии, у которых мало шансов самостоятельно добиться успеха и которые задуманы, чтобы внести разброд в определённую политическую нишу и отобрать голоса у группировок оппозиции [Wilson, 2005]. (Политическая наука No 4 / 2010 г. — «Политические партии, демократия и качество государственного управления в современном обществ»).

ЛДПР — проект КГБ

О создании ЛДПР как проекта откровенно писали и первый заместителя председателя КГБ СССР генерал армии Ф. Бобков, и ближайший сподвижник М.Горбачёва — А. Яковлев.



Партия была создана для «отбора» либерального, что не получилось, и, в большей степени, протестного электората, что, в целом, удалось. Причём об идеологии у ЛДПР и её лидера едва ли можно говорить. Косвенным доказательством этого уже в то время были идеологические «эволюции» самого В. Жириновского.



Широко известно, что первоначально В. Жириновский был членом радикального Демократического союза, политическая позиция которого не то, чтобы близка платформе ЛДПР, но и диаметрально ей противоположна.



Столь резкая «эволюция» вполне вписывается в гипотезу о «проектном» стиле политической деятельности либерал-демократов. Свою силу проектная партия продемонстрировала в 1993 году, набрав 22,92% голосов и заняв первое место по общефедеральному округу.

Таким образом, партийная элита 80-х годов, многие из которых были «агентами влияния» Запада, готовя управляемый развал СССР, создавали управляемую «оппозицию».

О том, как создавалась ЛДПР, пишет Александр Яковлев (1923 — 2005), идеолог и архитектор так называемой «Перестройки» и либеральных постсоветских реформ, Чрезвычайный и полномочный посол в США, член Политбюро ЦК КПСС в 1987 — 1990 годы, в книге «Сумерки: Размышления о судьбе России» (Александр Яковлев. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : Материк, 2005. — 672 с. — ISBN 5—85646—147—9).

Об этом мы писали в статье «Мистер Икс российской политики: Жириновский, ЛДПР и Кремль» (http://inance.ru/2016/12/ldpr/). Это подтверждают и воспоминания Председателя КГБ Н. Крючкова (https://jasonbourn.livejournal.com/651994.html).

Общий вывод очевиден. Сегодня большинство партий (от «Единой России» до ЛДПР) представляют собой такие партийные образования, которые проще описываются через вождизм, что в западной политологии описывают как клиентельные отношения.

Заметки на полях Клиентелизм — (лат. cliens — подопечный) — модель политического структурирования общества, основанная на особом типе взаимоотношений лидера (патрона) с его последователями (клиентами) — преданными ему или зависимыми от него сторонниками.



Проявляется в форме персональных клиентел (лат. — clientela) — личных «команд» отдельных лидеров, а также клиентелизованных институтов, политико-финансовых групп (от крупных предприятий, финансово-экономических структур до органов государственной власти), опирающихся на патронажно-клиентные связи.



Основными характеристиками таких групп выступают замкнутость и иерархичность структуры, а также неформальный характер взаимодействия в борьбе за право контролировать ресурсы.

По-русски говоря, сегодня каждая партия — это мешок с деньгами, вокруг которого образуется группа с лидером во главе, иногда обходятся даже и без лидера.



Главное — это проталкивание интересов того, «кто девушку танцует», о чём в политкорректных определениях почему-то не пишут.

КАРМАННАЯ ОППОЗИЦИЯ

На прошедших 18 сентября 2016 года очередных выборах в Госдуму ЛДПР едва не заняла второе место, набрав 13,14% голосов и уступив коммунистам лишь две десятые процента.



Особенно в партии гордятся тем, что почти не потеряли избирателей в абсолютных числах: в эти выборы за неё проголосовали чуть менее семи миллионов человек, на предыдущих парламентских выборах в 2011-м — чуть более семи с половиной миллионов (при этом «Единая Россия» потеряла четыре миллиона избирателей, а КПРФ — и вовсе пять с половиной).

По мнению политологов, избиратель разочаровался во всех партиях и не готов поддерживать новые партийные проекты, коими являются, например, партии «Родина» и «Партия роста».



Народ сейчас не различает парламентские партии, да и не парламентские тоже.



Для людей уже одинаково, что «Единая Россия», что КПРФ, что «Справедливая Россия» или ЛДПР.

Неожиданностей нет, всё это прогнозировалось на старте — та же четвёрка парламентских партий.

Низкая явка в Москве и Петербурге — показатель того, что люди не верят, что Госдума может что-то решать: в последнее время она работала в режиме «Чего изволите?», занимаясь не законотворчеством, а законоодобрением того, что спускали сверху.



Анализ позиций большинства активных участников этих партий позволяет выявить, что позиции действующей власти и позиции парламентской оппозиции по ключевым политическим вопросам практически полностью совпадают.

Более того, активисты партий не идут в своих действиях дальше дискуссий, при этом по ключевым вопросам КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» при голосовании поддерживают «Единую Россию», что и неудивительно, поскольку основное финансирование на содержание этих партий осуществляется за счёт федерального бюджета (читайте нашу статью «Кто финансирует российские партии?» — http://inance.ru/2015/09/finansi-partij/).

ПОЧЕМУ ЛДПР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИЕЙ?

Можно назвать восемь признаков того, что парламентская оппозиция в России не является оппозицией в прямом смысле слова. Это в равной мере относится и к ЛДПР.

1. Природа власти

Природа власти и у представителей действующей власти, и у оппозиционеров однотипна. Это власть «элит». Есть те, кто знает, что делать, и есть народ, который должен следовать указаниям новых вождей.



Вероятно, мы скажем очевидную вещь, однако эту очевидную вещь мы за последние годы порядком уже подзабыли.



Политические партии нужны вовсе не для того, чтобы бороться за власть: политические партии нужны для того, чтобы власть учитывала интересы всех значимых групп.

2. Демократия

Все клянутся в демократии, но никто не собирается её строить. Если, конечно, понимать демократию, как действительное народовластие, а не как это было принято в Древней Греции: демократия — для свободных граждан (демоса) полисов, а для рабов — рабовладение.

3. Выборы

Некоторые представители власти в России считают, что выборов в России должно быть поменьше, представители системной оппозиции считает, что выборов должно быть побольше.



Но то, что выборы должны быть сохранены именно в текущем виде, в этом оппозиция и власть едины. Оппозиция не предлагает ничего инновационного, кроме как «научиться побеждать в нечестных выборах».

4.Партии

Существующая партийная система — это форма эффективнейшего отчуждения политического ресурса от гражданина. В этом вопросе по отношению к народу правящие и оппозиционные им группы едины.

5. Народ

Народ в России не является субъектом политики. Именно на этом основан внутриэлитный консенсус. Апеллирование к народу, как со стороны КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», так и со стороны либеральных партий, носит исключительно пропагандистский характер. Всем без исключения существующим партиям на выборах нужен электорат, а не народ.



Надо отметить, что и население нашей страны пока ещё не доросло до того, чтобы именоваться народом, поскольку народ отличается от населения тем, что способен порождать концептуальную власть, то есть — является управленчески грамотным в своём большинстве, чего у нас пока и близко нет.

6. Конституция РФ

Отношение к действующей Конституции, как ничто иное объединяет представителей власти и системной оппозиции в России. Общее для них — сохранение Конституции РФ в текущем виде. В Конституции есть много чего, что устраивает все «элитные» группы. Например, право паразитировать (об этом читайте http://inance.ru/2015/12/konstituciya-1993-vs1936/).



Другой пример — Конституция лишает парламент права влиять на формирование исполнительной власти. Даже ценой своего роспуска парламент не может добиться назначения премьером не того, кого хочет президент, или отставки правительства.



А для того чтобы президент мог не опасаться отмены своих решений, Конституция передала ему исключительное право назначения судей.

7. Институт Президента

Институт Президента — это предел мечтаний для любого оппозиционера, как бы кандидата в Президенты, при чём мечтаний об «абсолютной власти». И даже представители тех политических структур, которые говорят о парламентской республике в России, жёстко не отрицают институт Президента.

8. Отсутствие захватывающей мечты о будущем России

Это главная претензия нынешним «элитам». Они могут пламенно проклинать Америку, Украину, ислам, путинский режим и т.д., но на вопрос: «А сами-то чего хотите?» обычно раздаётся лишь звенящая пустота — или банальности вроде построения того же самого «национального государства», только «хорошего»…

Они уже сами откровенно заявляют о том, что «у представителей власти нет единого образа будущего» (https://www.rbc.ru/economics/24/04/2017/58fdd1689a79479227ba0cd1).

Получается, что народ — единственная оппозиция в России. Более того, народ поймёт то, что отметили более века назад братья Гонкур (французские писатели и историки XIX-го века):

«В конечном счёте недовольных негодяев столько же, сколько негодяев довольных. Оппозиция не лучше правительства».

И народ будет искать новые эффективные формы реализации собственной власти и защиты собственных интересов, не доверяя это тем, кто лишь имитирует заботу о народе.



А что сегодня может противопоставить «горизонталь народа» «вертикали власти»? Только свои концептуальную властность и собственную волю, направленную на её реализацию в практике жизни против всех имитаций в России: и имитации власти, и имитации оппозиции.

Предлагаем посмотреть видео «Опасность фиктивной оппозиции. Или почему КПРФ и ЛДПР никогда не придут к власти?»:

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Политическая система в России находится в глубочайшем кризисе, который мы наблюдали на региональных выборах в 2015 года и выборах в Госдуму в 2016 году. Фальшивая многопартийность уже перестала отвечать требованиям времени и избирателей, поэтому в стране обязательно начнётся демонтаж действующей политсистемы, которую постепенно может сменить иная система, в которой даже могут появиться элементы управления «снизу».

Мы в статье «Чем обязана заниматься оппозиция в России?» (http://inance.ru/2017/08/oppoziciya/) задавали ряд наводящих вопросов, размышления над которыми позволяют увидеть полезность тех или иных партий. Приведём их перефраз здесь:



От какой отрасли зависят все отрасли народного хозяйства?



Какие потребности общества являются наиболее важными?



Какая-то из социальных групп, выражает интересы трудящегося большинства?



Какие интересы отражают остальные социальные группы?



Какая оппозиция будет полезна при ориентации общества, его государственности и государства на обеспечение этих потребностей и интересов?



Наши ответы на эти вопросы, смотрите в упомянутой статье — http://inance.ru/2017/08/oppoziciya/. Очень настоятельно советуем прочитать эту статью полностью.

Чтобы в очередной раз убедиться о низкой эффективности политической системы России, предлагаем Вам ознакомиться с интервью В.Ф. Жириновского в честь 28-летия ЛДПР (https://www.kompravda.eu/radio/26770.4/3802470/).



Как всегда много слов, но не сказано главное: чего добилась ЛДПР для жителей страны? И в чём смысл её существования?

13 декабря 1989 года — это не только дата создания партии, это одновременно и годовщина российской многопартийности, поскольку ЛДПР стала первой официально зарегистрированной альтернативой КПСС.

Сегодня кажется символичным, что учредительный съезд партии состоялся 1 апреля. На несерьёзный лад настраивает и название: уж к чему, а к либерализму она никогда не имела ни малейшего отношения.

После думских выборов 1993 года, на которых ЛДПР добилась сенсационного результата, один профессор МГУ спросил студентов, кого они только что поддержали, и пришел в ужас, услышав, что многие голосовали «за Жириновского»: как же вы могли?!

«А для прикола!» — ответила молодёжь.

Если от граждан всё равно ничего не зависит, да они и не очень хотят задумываться и брать на себя ответственность, отчего не устроить из выборов развлечение?

По мнению наблюдателей, секретов успеха ЛДПР два: простые рецепты в духе «все морочат вам голову, а мы считаем, что лучший способ решить любой вопрос, это взять, да и решить его», и лидер, без которого партия, скорее всего, вообще не состоялась бы.

В 1990-х годах ЛДПР всерьёз претендовала на долю политического спектра, заполняя собой авторитарно-имперскую нишу. Ныне на этом поле успешно подвизаются другие.

Поэтому остаются две функции: создавать выгодный фон для Кремля и «Единой России», которым по сравнению с Жириновским и его партией легко выглядеть умеренным, и развлекать публику, внося в унылую и стопроцентно предсказуемую политическую жизнь толику разнообразия.

Пожалуй, лучше всех, коротко и ясно, определил роль Жириновского российский президент Владимир Путин:

«Зажигает красиво!».

Вызвавшая эту реакцию речь лидера ЛДПР на встрече депутатского корпуса с президентом в Крыму(http://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140814_putin_yalta_speech_analysis),как отметили российские СМИ, сопровождалась громким смехом аудитории.



Когда за депутатов и избирателей всё уже решено, остаётся только веселиться.

Вот некоторые высказывания Владимира Жириновского, найденные в Рунете:



«Надо заставить правительство прекратить этот перелёт птиц! Никаких перелётов больше на север! Пускай на юге остаются!»,



«Пусть курит наш народ! Курить и пить каждый день всем — это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить — все будут вешаться»,



«Для молодёжи должно быть три дороги: вузы, казармы, стадионы и — на крайний случай — монастыри. И загнать туда необходимо всех желающих»,



«Мясо — очень вредный продукт. В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь мы ещё будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую пищу»,



«Давайте своё делать, в том числе и противозачаточные средства. Наши некрасивые, но более прочные и надежные».



Комментарии, как говорится, излишни.

Конечно, большая заслуга в успехах либерал-демократов принадлежит Владимиру Жириновскому. Нет, пожалуй, в отечественной политике постперестроечных времён персонажа, который столь чутко реагировал бы на запросы электората и вовремя подстраивался под них.



Сумел он не затеряться и в реалиях сегодняшнего дня, в тех же рамках политического эпатажа, на котором Владимир Вольфович вполне комфортно выезжал и в былые годы.

Тем не менее, по мнению ряда политологов, политическое поле в России будет серьёзно изменено после президентской кампании 2018 года для того, чтобы распределить ответственность всех представителей власти, в том числе и политических партий за социально-экономический спад и ухудшение жизни рядовых россиян.



Запрос на обновление власти актуален в первую очередь для самой власти и направлен на улучшение управления.



Справится ли с запросом общества ЛДПР, поживём — увидим, но думается, что — нет.



И этот политический сезон —последний для партии ЛДПР и Жириновского.





ИАЦ





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