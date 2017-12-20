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100 лет ВЧК

11:27. 20 декабря 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


100 лет ВЧК

100 лет назад была образована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, из которой позднее выросли уже хорошо известные нам органы государственной безопасности – ОГПУ, НКВД, КГБ и ФСБ.







ВЧК сыграла важнейшую роль в обеспечении построения советского государства и победе в гражданской войне, после чего эволюционировала в уже более привычные органы государственной безопасности, отцом-основателем которых является Феликс Эдмундович Дзержинский, который пользуется широким уважением даже в нынешние отнюдь не советские времена.
Ну и сам расхожий термин чекист, пошел именно от названия этой комиссии, которую так ненавидели и боялись враги советской власти. Советской власти уже нет, а вот чекисты остались, несмотря на активные попытки в 90-е полностью очернить советские органы госбезопасности (ГУЛАГ, репрессии, Красный Террор и прочее ко-ко-ко). Тем не менее, в 2017 году современные чекисты отнюдь не стесняются демонстрировать историческое родство с карающим мечом пролетарской революции, хотя идеологическое наполнение у нынешних органов госбезопасности несколько иное.
Само собой, по случаю даты вновь актуализировались споры вокруг возвращения памятника Железному Феликсу на Лубянку. На мой взгляд, это рано или поздно произойдет. С точки зрения влияния этого человека на историю нашей страны в XX веке, Дзержинский занимает одно из центральных мест, а его наследие до сих пор с нами.



В кино история создания ВЧК тоже неплохо обыграна, да и в целом, в кино тема работы чекистов в те лихие и славные годы получила должное освещение.



С праздником товарищи!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, большевики, вчк, дзержинский, кгб, нквд, праздники, фсб, чекисты
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