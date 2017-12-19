Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2017

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

На Донецком направлении по районам семи населенных пунктов противник выпустил 33 мины калибром 120 и 82 мм и вел обстрелы из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 32 мины калибром 120 и 82 мм и продолжили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении по районам шести населенных пунктов враг выпустил 43 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 139 мин калибром 120 и 82 мм, а также вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

Вчера мы стали свидетелями ночной подготовленной украинскими изуверами провокации, жертвами которой, к сожалению, стали мирные жители с обеих сторон конфликта.

Вчера вечером и ночью каратели из 54 и 128 бригад ВСУ вели целенаправленные обстрелы из артиллерийского вооружения мирных кварталов н. п. Доломитное, Гольмовский и Зайцево.

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Приказы на применение подчиненной артиллерии по мирным населенным пунктам нашей Республики отдавали командир 54-й омбр (отдельной механизированной бригады) Майстренко А.С. и командир 128 огпбр (отдельной горно-пехотной бригады) Собко С.С. Непосредственным командиром БрАГ (бригадной артиллерийской группы) 128 огпбр является Деревянко А.И. — именно он отдавал команды орудийным расчетам на открытие огня.

В результате этих военных преступлений получили повреждения 14 домов и газовая труба в н. п. Гольмовский, а также два домостроения и газовая труба в н. п. Горловка.

Но это ничто по сравнению с тем, что получили ранения двое мирных граждан нашей Республики — Селиверстова Ю. А., 1996 г. р., и Кулюк Г. З. 1957 г. р.

При этом есть все признаки того, что данный обстрел является заранее спланированной операцией и провокацией.

Вот некоторые из них:

1. Оправданием нанесения артиллерийского удара по мирным населенным пунктам нашей Республики штаб т. н. АТО пытается сделать обстрел из РСЗО «Град» н. п. Новолуганское якобы с территории н. п. Горловка.

При этом жители самой Горловки видения огня не подтверждают, а опровергают, сообщая, что никаких «исходящих» выстрелов РСЗО из этого населенного пункта не слышали.

2. Буквально через несколько минут после того, как снаряды легли в центре Новолуганского, соцсети украинских пропагандистов запестрели сообщениями с обвинениями в нанесении удара ВС ДНР и указанием якобы точного направления, откуда велся обстрел.

На основе этих «заслуживающих доверия» сообщений штаб т. н. АТО делает срочное заявление, в котором также обвиняет нас в применении РСЗО.

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Сразу видно, что данная операция готовилась заранее и в информационном плане. Но при этом виртуальные жители н. п. Новолуганское и Горловка, а в реальности — штатные офицеры 72 ЦИПсО (центра информационно-психологических операций) ВСУ, сидящие в теплых креслах где-то в районе Краматорска, слегка перестарались — часть сообщений о падении снарядов РСЗО появилось более чем за 5 минут до реального падения.

3. Также мы неоднократно в течение прошедших дней сообщали, что часть реактивной артиллерии из состава БрАГ 128-й бригады передислоцирована в район н. п. Дзержинск, Новгородское и Зеленополье, а также обращали внимание СММ ОБСЕ на факт возможного применения РСЗО 128 бригады и призывали международных наблюдателей усилить бдительность для недопущения украинской стороной грубого нарушения Минских договоренностей. Однако СММ ОБСЕ не среагировала вовремя на поступающие сигналы.

4. По какой-то «странной» случайности в зону ответственности 54-й и 128-й бригад вчера прибыло сразу по две комиссии: одна из штаба «АТО», а вторая — комиссия представителей стран-участниц НАТО.

По данным нашей разведки, общую координацию действий в данной операции осуществляли именно прибывшие украинские и иностранные военнослужащие-советники.

5. Важно отметить, что проведение данной операции неожиданно совпало со временем, когда военнослужащие Российской Федерации, входящие в СЦКК, покидали нашу Республику.

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Точнее она должна была пройти уже после убытия российских офицеров, но ввиду несогласованности в штабе т. н. АТО, транспорт для убывающих не был подан вовремя. И как итог, провокация провалилась — СЦКК, находясь в полном составе, зафиксировал обстрел наших населенных пунктов.

6. На представленных пресс-центром «АТО» фотографиях осколков и фрагментов снарядов РСЗО нет. А четко видны фрагменты термобарических гранат для ручных гранатомётов, из которых украинские провокаторы обстреляли дома и сожгли их.

Дальность полета этих гранат не позволяет провести выстрелы с наших позиций, которые находятся на удалении более двух-трех километров от разрушенных зданий.

Четко видно, что обстрел из РПГ вели именно украинские военные, находящиеся в Новолуганском, то есть 24 батальон «Айдар», под прикрытием из РСЗО 128 огпбр, которая вела огонь по окраинам населенного пункта.

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Надеемся, что наблюдатели ОБСЕ смогут разобраться в этом непростом деле и их не удастся обмануть. При проведении расследования мы готовы сотрудничать с представителями ОБСЕ для установления истинных виновников преступления.

В заключение хотелось бы отметить, что украинская сторона продолжает делать все, чтобы все попытки нашей республики и мирового сообщества прекратить данный конфликт дипломатическим путем и переговорами не увенчались успехами.

Создав невыносимые условия для российских офицеров в СЦКК, а также всячески препятствуя выполнению ими своих обязанностей по контролю за прекращением огня, Украина создала условия для провокации. Работать с представителями нашей Республики при СЦКК в Украине отказываются.

Давление, которое оказывается на СММ ОБСЕ украинской стороной, также отражается на работе этой международной организации. Представители миссии отказываются фиксировать нарушения со стороны ВСУ, что приводит к таким ужасным последствиям и обстрелам.

Мы обращаемся ко всем представителям мирового сообщества! Попытка развязывания Украиной очередного витка кровопролития принесет только больше жертв и разрушений, но не решит первоначальную проблему этой войны! Более того, заставит нас с целью защиты наших мирных граждан перейти к атаке!

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