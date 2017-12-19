Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2017
- 18:06 Министр МЧС ЛНР сделал заявление по обстрелу Первомайска.
- 17:51 Басурин: ночной обстрел ДНР украинскими изуверами – это спланированная провокация.
- 17:38 ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по пригороду Горловки.
- 16:55 ВСУ пытаются запугать жителей Луганщины – Марочко.
- 16:48 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 19 декабря 2017.
- 16:16 Горловка подверглась обстрелу ВСУ.
- 15:38 ВСУ нанесли удар по Докучаевску, есть разрушения.
- 15:07 Агрессия ВСУ заставляет Армию ДНР атаковать врага — сводка с фронтов Донбасса.
- 14:29 ВАЖНО: ЛНР вновь под обстрелом (+КАРТА).
- 13:48 ВАЖНО: Идёт обстрел пригородов Донецка, под огнём аэропорт и Спартак.
- 13:48 Полная картина ужасных ночных обстрелов Стаханова артиллерией ВСУ.
- 11:06 Сердце моей жены остановилось, когда снаряд ВСУ упал у ее дома – житель Стаханова.
- 09:52 Последствия ночного обстрела Стаханова (ВИДЕО).
- 09:38 «В Донбасс прибыла группа сербских наемников», — штаб «АТО» сеет панику в рядах ВСУ.
- 08:47 Российские офицеры СЦКК не могут покинуть Донбасс из-за провокаций Украины.
- 08:23 Украинские волонтеры: На фронте в Донбассе начался ад.
- 08:12 Киев обвинил ДНР в задержке выхода российских наблюдателей.
- 06:48 ЛНР: Киев обстрелял Стаханов из-за вывода наблюдателей СЦКК.
- 05:30 Точно в блиндаж! — артиллерист-снайпер уничтожил группу ВСУшников под Горловкой.
- 01:30 ВАЖНО: Армии ДНР и ЛНР могут начать наступление по всему фронту, — штаб «АТО».
- 00:33 Обстрел ВСУ: обстановка в Стаханове – мэр города.
- 00:16 Важно! Боевики ВСУ открыли огонь по мирным жителям Стаханова.
- 00:08 СРОЧНО: ВСУ открыли огонь из «Града» под Дебальцево (КАРТА).
- Вчера 23:02 В результате обстрела ВСУ города ЛНР остались без воды, тепла и электричества, есть раненые (+ВИДЕО).
Министр МЧС ЛНР сделал заявление по обстрелу Первомайска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Басурин: ночной обстрел ДНР украинскими изуверами – это спланированная провокация
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по пригороду Горловки
ВСУ обстреляли пригород Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.
«В 16.05 по пригороду Горловки был произведен массированный обстрел из 122-мм орудий. Всего с направления Семигорья было выпущено 15 снарядов по району Пороховых», — отметили в ВС.
Информация о разрушениях и жертвах уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ пытаются запугать жителей Луганщины – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 19 декабря 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Горловка подверглась обстрелу ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по Докучаевску, есть разрушения
ВСУ сегодня днем нанесли удар по Докучаевску, повреждены два домостроения. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Противник продолжает нарушать режим прекращения огня, обстреливая в светлое время суток населенные пункты Республики. Сегодня днем ВСУ осуществили минометный обстрел Докучаевска, в результате которого повреждены домостроения по улицам Ленина и Независимости», — сказано в сообщении.
В командовании добавили, что сведения были направлены представителям миссии ОБСЕ. Наблюдатели пока на место происшествия не выехали.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Агрессия ВСУ заставляет Армию ДНР атаковать врага — сводка с фронтов Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
На Донецком направлении по районам семи населенных пунктов противник выпустил 33 мины калибром 120 и 82 мм и вел обстрелы из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 32 мины калибром 120 и 82 мм и продолжили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении по районам шести населенных пунктов враг выпустил 43 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 139 мин калибром 120 и 82 мм, а также вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.
Вчера мы стали свидетелями ночной подготовленной украинскими изуверами провокации, жертвами которой, к сожалению, стали мирные жители с обеих сторон конфликта.
Вчера вечером и ночью каратели из 54 и 128 бригад ВСУ вели целенаправленные обстрелы из артиллерийского вооружения мирных кварталов н. п. Доломитное, Гольмовский и Зайцево.
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Приказы на применение подчиненной артиллерии по мирным населенным пунктам нашей Республики отдавали командир 54-й омбр (отдельной механизированной бригады) Майстренко А.С. и командир 128 огпбр (отдельной горно-пехотной бригады) Собко С.С. Непосредственным командиром БрАГ (бригадной артиллерийской группы) 128 огпбр является Деревянко А.И. — именно он отдавал команды орудийным расчетам на открытие огня.
В результате этих военных преступлений получили повреждения 14 домов и газовая труба в н. п. Гольмовский, а также два домостроения и газовая труба в н. п. Горловка.
Но это ничто по сравнению с тем, что получили ранения двое мирных граждан нашей Республики — Селиверстова Ю. А., 1996 г. р., и Кулюк Г. З. 1957 г. р.
При этом есть все признаки того, что данный обстрел является заранее спланированной операцией и провокацией.
Вот некоторые из них:
1. Оправданием нанесения артиллерийского удара по мирным населенным пунктам нашей Республики штаб т. н. АТО пытается сделать обстрел из РСЗО «Град» н. п. Новолуганское якобы с территории н. п. Горловка.
При этом жители самой Горловки видения огня не подтверждают, а опровергают, сообщая, что никаких «исходящих» выстрелов РСЗО из этого населенного пункта не слышали.
2. Буквально через несколько минут после того, как снаряды легли в центре Новолуганского, соцсети украинских пропагандистов запестрели сообщениями с обвинениями в нанесении удара ВС ДНР и указанием якобы точного направления, откуда велся обстрел.
На основе этих «заслуживающих доверия» сообщений штаб т. н. АТО делает срочное заявление, в котором также обвиняет нас в применении РСЗО.
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Сразу видно, что данная операция готовилась заранее и в информационном плане. Но при этом виртуальные жители н. п. Новолуганское и Горловка, а в реальности — штатные офицеры 72 ЦИПсО (центра информационно-психологических операций) ВСУ, сидящие в теплых креслах где-то в районе Краматорска, слегка перестарались — часть сообщений о падении снарядов РСЗО появилось более чем за 5 минут до реального падения.
3. Также мы неоднократно в течение прошедших дней сообщали, что часть реактивной артиллерии из состава БрАГ 128-й бригады передислоцирована в район н. п. Дзержинск, Новгородское и Зеленополье, а также обращали внимание СММ ОБСЕ на факт возможного применения РСЗО 128 бригады и призывали международных наблюдателей усилить бдительность для недопущения украинской стороной грубого нарушения Минских договоренностей. Однако СММ ОБСЕ не среагировала вовремя на поступающие сигналы.
4. По какой-то «странной» случайности в зону ответственности 54-й и 128-й бригад вчера прибыло сразу по две комиссии: одна из штаба «АТО», а вторая — комиссия представителей стран-участниц НАТО.
По данным нашей разведки, общую координацию действий в данной операции осуществляли именно прибывшие украинские и иностранные военнослужащие-советники.
5. Важно отметить, что проведение данной операции неожиданно совпало со временем, когда военнослужащие Российской Федерации, входящие в СЦКК, покидали нашу Республику.
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Точнее она должна была пройти уже после убытия российских офицеров, но ввиду несогласованности в штабе т. н. АТО, транспорт для убывающих не был подан вовремя. И как итог, провокация провалилась — СЦКК, находясь в полном составе, зафиксировал обстрел наших населенных пунктов.
6. На представленных пресс-центром «АТО» фотографиях осколков и фрагментов снарядов РСЗО нет. А четко видны фрагменты термобарических гранат для ручных гранатомётов, из которых украинские провокаторы обстреляли дома и сожгли их.
Дальность полета этих гранат не позволяет провести выстрелы с наших позиций, которые находятся на удалении более двух-трех километров от разрушенных зданий.
Четко видно, что обстрел из РПГ вели именно украинские военные, находящиеся в Новолуганском, то есть 24 батальон «Айдар», под прикрытием из РСЗО 128 огпбр, которая вела огонь по окраинам населенного пункта.
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Надеемся, что наблюдатели ОБСЕ смогут разобраться в этом непростом деле и их не удастся обмануть. При проведении расследования мы готовы сотрудничать с представителями ОБСЕ для установления истинных виновников преступления.
В заключение хотелось бы отметить, что украинская сторона продолжает делать все, чтобы все попытки нашей республики и мирового сообщества прекратить данный конфликт дипломатическим путем и переговорами не увенчались успехами.
Создав невыносимые условия для российских офицеров в СЦКК, а также всячески препятствуя выполнению ими своих обязанностей по контролю за прекращением огня, Украина создала условия для провокации. Работать с представителями нашей Республики при СЦКК в Украине отказываются.
Давление, которое оказывается на СММ ОБСЕ украинской стороной, также отражается на работе этой международной организации. Представители миссии отказываются фиксировать нарушения со стороны ВСУ, что приводит к таким ужасным последствиям и обстрелам.
Мы обращаемся ко всем представителям мирового сообщества! Попытка развязывания Украиной очередного витка кровопролития принесет только больше жертв и разрушений, но не решит первоначальную проблему этой войны! Более того, заставит нас с целью защиты наших мирных граждан перейти к атаке!
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: ЛНР вновь под обстрелом (+КАРТА)
Как только что стало известно, в посёлке Донецкий города Кировск (ЛНР) зафиксирован прилёт минометного снаряда, идёт обстрел с украинских позиций.
Как сообщил «Русской Весне» источник в оперативном командовании ЛНР, прилёт зафиксирован по улице Горького, дом 1. Снаряд выпущен из миномета 2Б9М «Василёк».
К счастью, снаряд попал в проезжую часть, человеческих жертв нет. Поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Напомним, с 13.30 продолжается обстрел района аэропорта, Ясиноватского блокпоста и поселка Спартак.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Идёт обстрел пригородов Донецка, под огнём аэропорт и Спартак
В данный момент (13:39 мск) ВСУ ведут обстрел пригородов Донецка.
Под огнем украинских оккупантов находится район донецкого аэропорта, район Ясиноватского блокпоста и поселок Спартак.
Жители Киевского района Донецка сообщают, что по звукам прилеты напоминают артиллерию и минометы.
Кроме того, в 11:20 украинскими военными был открыт минометный огонь по Докучаевску (город южнее Донецка в направлении Волновахи).
Всё это свидетельствует о растущем напряжении на линии фронта, поскольку в первой половине дня, то есть во время работы наблюдателей ОБСЕ, украинские оккупанты не открывали огонь уже давно.
«Русская Весна» продолжает следить за происходящим на фронтах Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Полная картина ужасных ночных обстрелов Стаханова артиллерией ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сердце моей жены остановилось, когда снаряд ВСУ упал у ее дома – житель Стаханова
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Последствия ночного обстрела Стаханова (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», город Стаханов и его окрестности подверглись вчера вечером интенсивному обстрелу со стороны ВСУ.
В результате сотни квартир остались без окон и дверей. Микрорайон «Южный» обесточен: перебита ЛЭП, повреждена подстанция «Западная», подающая электроэнергию. Повреждена масса газопроводов, отключены школы и поликлиника. Пострадало около 11 многоквартирных многоэтажных домов.
Напомним, вчерашний обстрел украинских оккупантов принес в Стаханов и человеческие жертвы: были ранены трое жителей города — Найман Сергей Александрович, 1953 г. р.,Чухлабов Иван Васильевич, 1990 г. р., — контузия, рана головы; Инченко Сергей Васильевич 1949 г. р., — минно-взрывная травма, осколочное ранение локтевой части.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«В Донбасс прибыла группа сербских наемников», — штаб «АТО» сеет панику в рядах ВСУ
«На Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов с главарем Деяном Беричем с позывным „Деки”», — так звучит истеричное свежее сообщение пресс-центра штаба так называемой АТО.
«Сербские наемники за российские грязные деньги намерены убивать украинских военнослужащих и совершать провокации против гражданских жителей», — говорится в официальном сообщении.
«Эти мерзавцы — предатели совести и человеческих ценностей. Они согласились за три десятка „кремлёвских серебренников” проливать кровь патриотов Украины. У вооруженных сил Украины есть чем встретить непрошеных гостей и отправить их за счет Министерства обороны Российской Федерации туда, откуда они прибыли».
Напомним, у Украины установлены дипломатические отношения с Сербией. Ответа от официального Белграда пока не поступало.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российские офицеры СЦКК не могут покинуть Донбасс из-за провокаций Украины
Ночью штаб так называемой АТО выступил с заявлением о том, что российские офицеры СЦКК якобы не смогли выехать «по причине обстрелов Новолуганской со стороны их союзников из ОРДЛО».
Это утверждение не соответствует действительности. В первую очередь потому, что обстрелы устроила сама украинская сторона, чтобы затем перенести огонь на мирное население Стаханова и Первомайска.
Во-вторых, хотя пункт пропуска «Майорск» находится не так далеко от зоны обстрела, провоз российских военнослужащих через него не составил бы никакой опасности их жизни и здоровью, тем более что препятствия отъезду российских офицеров начали создавать задолго до открытия огня.
К сожалению, нюансы дипломатии не позволяют российским сотрудникам миссии покинуть территорию ДНР и ЛНР иначе, чем через Украину. Киев же, в свою очередь, строит этому всяческие препятствия, вплоть до кровавых провокаций, в которых страдают мирные жители.
Так, только в результате вчерашнего кровавого вечера трое мирных жителей ранены.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские волонтеры: На фронте в Донбассе начался ад
Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел подконтрольной Донецкой народной республике Горловки, отмечаются повреждения и возгорания домов, заявили в оперативном командовании ДНР; украинские СМИ утверждают, что ополченцы также ведут обстрелы.
«Украинская сторона ведет массированный обстрел из запрещенных вооружений по Горловке и поселку Гольмовский (окраина Горловки). Уже зафиксированы разрушения по улице Молодежная, 9 в центре Горловки», – передает РИА «Новости» слова представителя командования ДНР.
Кроме того, по его словам, в Гольмовском загорелся дом после попадания снаряда.
Украинский портал «Апостроф» со ссылкой на волонтеров утверждает, что ополченцы ДНР также ведут обстрел из района Горловки – в поселок Новолуганское те якобы выпустили кассету «Града».
«Пока вы страдаете из-за снегопада и пробок, на фронте начался настоящий ад», – говорится в сообщении фонда «Вернись живым» в Facebook.
Утверждается, что горит несколько домов в центре Новолуганского. Также говорится о якобы четырех пострадавших местных жителях.
Ранее сообщалось, что в Горловке девушка получила ранение при обстреле со стороны ВСУ. В воскресенье утром украинские силовики также обстреливали жилой сектор населенного пункта Гольмовский, а до этого открыли огонь по Донецкой фильтровальной станции.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Киев обвинил ДНР в задержке выхода российских наблюдателей
Военные наблюдатели из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела реактивными системами залпового огня, который якобы вели ополченцы ДНР, говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованной на странице «АТО» в Facebook.
«Боевики НВФ ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017, около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское…
При этом стоит отметить, что на это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ „Майорск“, который находится недалеко от района обстрела… украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что переход линии соприкосновения переносится на вторник по вине Киева.
«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ “Горловка-Майорск”, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования.
Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра», — заявил Якубов.
Москва решила отозвать своих военных наблюдателей из Донбасса после того, как работа российских представителей в совместном Центре по контролю и координации в Донбассе стала невозможной. В Киеве в связи с этим предлагают вообще ликвидировать СЦКК.
СЦКК был создан из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: Киев обстрелял Стаханов из-за вывода наблюдателей СЦКК
Артобстрел Стаханова со стороны украинских военных может быть связан с выводом из Донбасса представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Сегодня ВСУ произвели обстрел ряда населенных пунктов ЛНР… Обстрел велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, калибром 152 миллиметра. Скорее всего, данный инцидент произошел ввиду того, что сегодня были выведены представители СЦКК и данные преступления сейчас фиксировать просто некому», — рассказал Марочко.
Спикер отметил, что в результате данного обстрела три мирных жителя получили осколочные ранения, одна женщина умерла от сердечного приступа.
Ранее украинская сторона заявила, что военные наблюдатели из СЦКК не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела реактивными системами залпового огня, который якобы вели ополченцы ДНР.
Ранее представитель Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что переход линии соприкосновения переносится на вторник по вине Киева. Москва решила отозвать своих военных наблюдателей из Донбасса после того, как работа российских представителей в совместном Центре по контролю и координации в Донбассе стала невозможной. В Киеве в связи с этим предлагают вообще ликвидировать СЦКК.
СЦКК был создан из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.
Читайте также: Обстановка резко обострилась, ВСУ атакуют города ДНР и ЛНР (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Точно в блиндаж! — артиллерист-снайпер уничтожил группу ВСУшников под Горловкой
Снаряд из артиллерийского орудия залетел прямо в блиндаж 128-й бригады ВСУ на линии фронта под Горловкой и попал в чугунную печку-буржуйку, которая разлетелась на мелкие куски. Взрывом убиты 3 украинских оккупанта из Закарпатья и Черниговщины, передают местные СМИ.
Таким образом одним точным выстрелом в ДНР ликвидированы военнослужащие закарпатской 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Мукачево: 34-летний Тимофей Гениш из Рахова, 37-летний Андрей Сипавка из Ужгорода и неназванный пехотинец из Черниговской области. О раненых не сообщается.
Напомним, что именно из окрестностей Зайцево ВСУ постоянно ведут обстрелы позиций защитников Донбасса и жилых районов Горловки, за что регулярно получают «ответку». Судя по риторике украинских СМИ, снова погибли «невинные жертвы».
«Боевики так называемой ДНР обстреляли из артиллерийских орудий позиции украинских военных вблизи Зайцево в Донецкой области, где держат оборону бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады. 1 из снарядов залетел в блиндаж и попал в чугунную печку-буржуйку, которая разлетелась на мелкие осколки. В результате взрыва погибли трое бойцов 128-й бригады — один из Черниговской области и двое закарпатцев», — написала газета «Час Закарпатья».
«По информации, поступившей в облгосадминистрацию непосредственно из зоны боевых действий, погибли 34-летний Тимофей Гениш с Рахова и 37-летний Андрей Сипавка из Ужгорода (был зарегистрирован в Чопе). У А.Сипавки осталась жена и двое детей», — рассказал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Армии ДНР и ЛНР могут начать наступление по всему фронту, — штаб «АТО»
Вооруженные силы Республик Донбасса могут начать наступление по всей линии соприкосновения сторон.
Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«По данным разведки, 19 декабря, из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), противник может прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
«В частности, враг планирует активизировать работу своих диверсионно-разведывательных групп на военных объектах Вооруженных сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения», — утверждают украинские военные.
В штабе заявляют что целью атак может быть также «дискредитация ВСУ» в глазах местного населения, международной общественности и представителей СМИ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрел ВСУ: обстановка в Стаханове – мэр города
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! Боевики ВСУ открыли огонь по мирным жителям Стаханова
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: ВСУ открыли огонь из «Града» под Дебальцево (КАРТА)
Украинские войска, грубо нарушив Минские соглашения, открыли огонь из «Градов» на Светлодарской дуге.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Вооружённых силах ДНР.
«Разведка ВС ДНР получает данные о применении ВСУ в 22:55 из района садов вблизи Светлодарска РСЗО БМ-21 „Град“», — отметили в военном ведомстве Республики.
По данным разведки, снаряды ушли в район Дебальцево.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В результате обстрела ВСУ города ЛНР остались без воды, тепла и электричества, есть раненые (+ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате ожесточенного обстрела со стороны украинских оккупантов в Стаханове была повреждена газовая труба.
Кроме того, в городе в настоящее время отсутствует электричество.
Из-за попадания в Западную фильтровальную станцию Стаханов и Первомайск остались без воды.
Также в Стаханове в настоящее время известно о трех раненых: Найман Сергей Александрович, 1953 г. р., ул. Стахановская, 6а, кв. 67 — осколочное ранение колена; Чухлабов Иван Васильевич, 1990 г. р., ул. 60-летия Октября, 17, кв. 42 — контузия, рана головы; Инченко Сергей Васильевич 1949 г. р., ул. 60-летия Октября, 19, кв. 1 — минно-взрывная травма, осколочное ранение локтевой части.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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“В результате обстрела ВСУ города ЛНР остались без воды, тепла и электричества”. Глава ЛНР Леонид Пасечник выписал приказ о запрете ответного огня, санкционировав таким образом обстрел территории Луганщины.