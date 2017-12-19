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Спортсмены и Россия

10:06. 19 декабря 2017 Просмотров - 678 6 коммент. Опубликовал:


Что должны были сказать чиновники по поводу Олимпиады? Главные обязанности государства – это объединение и защита своих граждан и территорий. Иначе, оно попросту не нужно.

Древние люди, когда становились людьми разумными, начинали объединяться в семьи, племена, народы, государства, империи. Это им необходимо было для своей защиты.

Сейчас та же самая ситуация. Если ты живёшь в империи, государстве (настоящем, а не крохотном, лишь декларируемом), то у тебя есть защита от внешнего врага.

Если ты лишён своего государства, то, считай, ты и не жилец. В последние дни много «топят» за поддержку выступлений наших спортсменов на олимпиаде. Причём, уже агрессивно «топят».

Я последовательный сторонник отказа от поездки. Но, вполне, допускаю, что у государства существует некий «хитрый план». И эта «поездка» для чего-то нужна.

И вот тут, нашим чиновникам, необходимо было выполнить свои прямые служебные обязанности.

Обязанности по объединению и защите нашей страны. Нашего народа.


Нужно сказать было, примерно, следующее:


  • 1. МОК и ВАДА (а в их лице сами знаете кто) поступили гнусно, вероломно и коварно (впрочем, как обычно);

  • 2. Наши чиновники «недоработали» – будут сделаны оргвыводы со всеми вытекающими;

  • 3. Нашей стране НЕОБХОДИМО выступление спортсменов на этой олимпиаде по ТЕХНИЧЕСКИМ причинам. Допустимо участие, хотя бы нескольких атлетов, но чем больше – тем лучше.

  • Причины можно назвать, а то и придумать разные. Лично я считаю, что и Олимпиада в Сочи, и ЧМ по футболу в 2018г. нужны нам для того, чтобы как-то отсрочить прямое столкновение с «Западом». Типа, пока внимание всего мира приковано к этим соревнованиям, то нападать не совсем «камильфо». Хотя, как мы знаем, это «их» не особо заботит, но всё-таки;

  • 4. Поэтому мы (страна) посылаем наших ребят на олимпиаду. Это ГОСУДАРСТВЕННОЕ решение. Результаты выступлений спортсменов нам не важны.

  • Как раньше говорилось – едут отбывать номер.;

  • 5. Мы понимаем, что это очень оскорбительно и унизительно – выступать под нейтральным флагом. Как для самих спортсменов, так и для всех наших граждан. Но просим понять нас. Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ случай.

  • 6. Все спортсмены, согласившиеся выполнять эту государственную задачу, будут награждены.

  • 7. Дорогие сограждане! Приносим свои извинения, но просим отнестись к данному решению со всей ответственностью и пониманием. Просто поверьте нам, хоть это и непросто.

При этом, спортивным функционерам приказали бы не особо распространяться на эту тему. А самим спортсменам (через те же федерации), вообще, помалкивать до поры до времени.

А то доходит до абсурда – Олимпийское собрание, состоящее, в основном, из спортсменов, решает – ехать им на Олимпиаду или не ехать. Как это – захотел и поехал, что ли? Так не бывает. Это именно страна решает – ехать или нет. Ни один спортсмен не потянет ни в организационном, ни в материальном плане поездки в Корею. Да и кто туда пустит абы кого.

Потом рекомендовали бы всем СМИ-шникам освещать эти игры без особого пафоса. Ну, выступили и выступили. Выиграли – молодцы. Не выиграли – тоже молодцы. Без всяких там – «порву рубаху» и прочих. Это тоже не очень трудно сделать.

Но этого почему-то не сделали. Хотя я «накропал» эти 7 пунктов (можно и больше, и меньше) «на коленке» за 5 минут. А у чиновников на это целые штаты сотрудников и помощников. Из чего делаю вывод – не стали делать специально. Решили, как обычно, «через колено». Всю страну.

И вот что удивительно, как я уже говорил выше, именно, за такой – «через колено» способ, стали активно и агрессивно «топить». То одна из «старых» спортсменок (на ток-шоу) говорит зрителям, что какие вы патриоты – слова гимна не знаете. То другой (очень уважаемый мною спортсмен) про флаг рассказывает и всегда его носит с собой.

Но с моей точки зрения – это некий, уж простите, сектантизм. То есть, внешние атрибуты соблюдать – знать и слова гимна, и флаг с собою носить. А за ними не видеть самой сути.

Ещё говорят, что нас не пустят на следующие олимпиады и тогда, ТОГДА – нашим молодым спортсменам некуда будет тянуться и не к чему стремиться. А то, что мы показываем, что к стране можно повернуться «пятой точкой», и страна тебя в неё поцелует – это, типа, на молодых спортсменов благотворно влияет. Простите, отвлекаюсь.

Но ведь страна стала «на дыбы» совсем не поэтому. Не буду говорить всего «тыщу раз» переговоренного про то, что символизирует внешняя атрибутика.

Тут дело вот в чем! Когда говорят, что мы не знаем слова гимна, путаем цвета флага и пр. – это, конечно, верно. И, наверное, справедливо.

НО! Мы на подсознательном уровне чувствуем, что эти решения (выступление под белым флагом и другие) несут нам СМЕРТЬ.

Физическую смерть нам и нашим детям.

Раскол, разложение, разъединение – это не просто слова. За ними, внешне безобидными, стоит старуха с косой и караулит каждого.

Мы не всегда даже можем внятно объяснить, что нас тревожит. Часто путаемся в терминологии и, может, иногда по-детски, иногда слишком пафосно пытаемся объяснить эту ситуацию непатриотичностью. Но чувствуем, чуем – за нами пришли…

И тут уж, братцы, подкачать нельзя. За нами Россия!




А. Ситников


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Запад, ои, Россия, СМИ
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6 коммент.»

  • 6649 5789
    Вячеслав 19 декабря 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
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    “Главные обязанности государства – это объединение и защита своих граждан и территорий”. Но это государство пока действует по наставлениям раввинов – разделяй и властвуй… А территории вообще стали просто раздаваться…

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  • 637 580
    Дана 19 декабря 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Бредовая статья и ещё более бредовый совет!
    В чём согласна, так это только в том, что решение должно приниматься на высшем уровне, а не простыми исполнителями, и исполнение должно контролироваться тоже высшими инстанциями. Иначе для чего вы вообще делегировали свои полномочия им?!

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  • 83 71
    Славарий 19 декабря 2017 в 12:51 Ссылка Пометить
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    Судятся отдельные спортсмены, а где государственный протест в отношении МОК и ВАДА,
    нарушающих свои организационные уставы? Все их решения принимаются к немедленному
    исполнению. Вирус “партнёрства” гуляет в стране, и спорт только подчеркнул его наличие.

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  • 1882 832
    Х'Ариец 19 декабря 2017 в 13:56 Ссылка Пометить
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    Сегодня случайно посмотрел по какому-то тв каналу модное ток-шоу. Похоже, что власти со своим отношением к ОИ, снова переобуются в прыжке.

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  • 3296 2854
    александр 19 декабря 2017 в 15:11 Ссылка Пометить
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    Организованной преступной группе, захватившей власть в России. не до спортсменов, олимпиад МОКов и ВАДАв. Группа сильно занята воровством и раздиранием страны. Не когда сейчас.

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