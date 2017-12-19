Главная » Аналитика, Здоровье, Наука, Новые технологии, События Настоящего

Случайное открытие может избавить человечество от рака.

23:11. 19 декабря 2017 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал:

Американские учёные, как это бывало со многими наиболее значимыми открытиями, случайно открыли антитело, которые присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль. С результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью от 19 мая 2017 года, опубликованную в журнале Science Immunology.

 

 

 

«Как нейробиолог, я никогда не думал, что опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то мы можем использовать наши наработки для того, чтобы включить иммунную систему, а не выключить её», — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США).

Проблема с раком во многом заключается в его способности распространения  в целом, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, но когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система почему-то просто не видит и не пытается подавить, что и приводит к тяжелейшим последствиям.

С другой стороны, иммунные клетки крайне редко проникают в опухоль, чтобы уничтожать её изнутри. Причины этого явления пока остаются предметом дискуссий среди врачей, биологов и всех, кто занимается решением этой проблемы. Многие учёные склоняются к выводу о том, что раковые клетки умеют вырабатывать особые химические «сигналы паники», из-за которых так называемые регуляторные Т-клетки, своего рода управленцы иммунитета, не дают другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза  при развитии этой аутоиммунной болезни иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Учёные предполагали, что есть вероятность создать антитело, которое бы научило эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека. Идея просто отличная  запрограммировать клетки работать так, как это от них и требуется.

Проводя эксперименты на мышах, учёные заметили в мозге здоровых грызунов необычно много особых Т-клеток, которых не было в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом, но которые в большом числе присутствовали в раковых опухолях.

Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что такие клетки могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Тогда учёные проверили эту идею при помощи антител, созданных для подавления Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей. Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, биологи обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счёт блокировки способности Т-клеток вырабатывать «сигналы паники», молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли. Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли у мышей. Имплантировав грызунам несколько культур рака, учёные ввели в их кровь антитела и проследили, повлияет ли это на рост раковых клеток.

Как показал эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать в опухоли, и благодаря этому их рост или замедлился или полностью остановился. Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака – меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный иммунитет к раку и активно защищался от него, что является просто потрясающим «побочным эффектом».

Как отмечает Уайнер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет учёным приспособить эти антитела для работы в организме человека и провести клинические испытания.

 

Если все пройдет так, как планируют учёные, через несколько лет можно будет ожидать экспериментов на людях, а уже потом лекарство, созданное на основе этого метода, попадет на рынок.

 

---

https://zen.yandex.ru/media/scikit/sluchainoe-otkrytie-mojet-izbavit-chelovechestvo-ot-raka-5a29abc5799d9d2682cbf38e?

Метки: здоровье, иммунитет, медицина, наука, открытие, раковая опухоль, Т-клетка
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытие, которое должно было потрясти мир…
...добрую службу всему человечеству.Что касается появления... включая оборонные отрасли». Случайность ПУТЬ исследователей обычно тернист,...Причина подобного отношения к открытию может оказаться невероятно простой.... – кровно заинтересованной избавиться от всей этой ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...цивилизованности» – развитие человечества сконцентрировано в определенных регионах... случайная находка Мухаммеда вызвала цепную реакцию открытий ... – непосвященному читателю может показаться лишенным всякого...» происхождения, и избавиться от него. Но...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...Честертона: «Вы можете избавить вещи от действия чуждых или случайных законов, но... перед лицом такого неожиданного открытия поистине поразительно. (Трудно ... мышления, мешающих дальнейшему развитию человечества. Но множественность функций, выполняемых...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
...избавьтесь на планете от невольничьей империи и случайных пассажиров в истории порабощения человечества...единого трудового братства созидателей Человечества, можете противопоставить мировой рабской ...на этот свет чистыми, открытыми, полными радостных ожиданий ...
ЗНАНИЯ ОТ Na_ЧАЛА 2_11. "КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАУКА, И ДЕЛАЮТСЯ ОТКРЫТИЯ"
..., что наработало человечество в этот тяжелый...или несовместимостьвзаимоисключающих требований может быть сформулировано следующим.... 10.​ Чтобы избавиться от противоречия, развитие...Кузнецов В.И. Случайность научных открытий и закономерности развития химии...
- Творец и Вседержитель ? - А может НЕЧТО другое?
..., правда?Предлагаю избавиться от религиозных понятий... При этом она может "перекачиваться" (дрейфовать)...более высоких уровней – Человечества и, как следствие,....На сегодня - Открытие лежит в "Умолчаемых... посредством приборов случайно обнаружили предсказанное ...

Один комментарий»

  • 1916 848
    Х'Ариец 19 декабря 2017 в 23:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Рак (болезнь) возникает в следствии проникновения в организм инородных/инопланетных генов. Если организм не смог вовремя распознать и уничтожить “инородцев”, в организме запускается процесс мутации, что и приводит к образованию раковых опухолей. В настоящее время Рак неизлечим, потому что учоные понятия не имеют о причинах возникновения рака.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>