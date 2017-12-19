Случайное открытие может избавить человечество от рака.

Американские учёные, как это бывало со многими наиболее значимыми открытиями, случайно открыли антитело, которые присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль. С результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью от 19 мая 2017 года, опубликованную в журнале Science Immunology.

«Как нейробиолог, я никогда не думал, что опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то мы можем использовать наши наработки для того, чтобы включить иммунную систему, а не выключить её», — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США).

Проблема с раком во многом заключается в его способности распространения — в целом, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, но когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система почему-то просто не видит и не пытается подавить, что и приводит к тяжелейшим последствиям.

С другой стороны, иммунные клетки крайне редко проникают в опухоль, чтобы уничтожать её изнутри. Причины этого явления пока остаются предметом дискуссий среди врачей, биологов и всех, кто занимается решением этой проблемы. Многие учёные склоняются к выводу о том, что раковые клетки умеют вырабатывать особые химические «сигналы паники», из-за которых так называемые регуляторные Т-клетки, своего рода управленцы иммунитета, не дают другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза — при развитии этой аутоиммунной болезни иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Учёные предполагали, что есть вероятность создать антитело, которое бы научило эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека. Идея просто отличная — запрограммировать клетки работать так, как это от них и требуется.

Проводя эксперименты на мышах, учёные заметили в мозге здоровых грызунов необычно много особых Т-клеток, которых не было в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом, но которые в большом числе присутствовали в раковых опухолях.

Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что такие клетки могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Тогда учёные проверили эту идею при помощи антител, созданных для подавления Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей. Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, биологи обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счёт блокировки способности Т-клеток вырабатывать «сигналы паники», молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли. Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли у мышей. Имплантировав грызунам несколько культур рака, учёные ввели в их кровь антитела и проследили, повлияет ли это на рост раковых клеток.

Как показал эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать в опухоли, и благодаря этому их рост или замедлился или полностью остановился. Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака – меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный иммунитет к раку и активно защищался от него, что является просто потрясающим «побочным эффектом».

Как отмечает Уайнер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет учёным приспособить эти антитела для работы в организме человека и провести клинические испытания.

Если все пройдет так, как планируют учёные, через несколько лет можно будет ожидать экспериментов на людях, а уже потом лекарство, созданное на основе этого метода, попадет на рынок.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/sluchainoe-otkrytie-mojet-izbavit-chelovechestvo-ot-raka-5a29abc5799d9d2682cbf38e?