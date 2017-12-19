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Президент России на ОНФ: нам нужен такой общенародный проект

19:55. 19 декабря 2017 Просмотров - 259 6 коммент. Опубликовал:

ан ввп

Сегодня президент России принял участие в работе пленарного заседания «Форума действий» Общероссийского народного фронта, лидером которого является с 2013 года. Главное предназначение Народного фронта Владимир Путин видит в оказании помощи людям, защите их прав и справедливости. Именно с этой целью, по его словам, он и был создан.

Путин пожелал деятелям ОНФ успехов и плодотворной работы. Инициативы фронта в сфере государственных закупок, образовании и здравоохранении, по защите экологии, реализуются неравнодушными и деятельными россиянами со всех концов нашей огромной страны. Заботиться о судьбе России, работать для общего блага и будущего наших детей не просто стратегическая цель, но и основа для успешного решения стоящих перед нами задач. Так мы воплощаем наши мечты и амбициозные планы.

После распада СССР России прогнозировали политический кризис, государственный коллапс, вымирание и развал экономики. Мы смогли все это пережить, объединив усилия по спасению страны. Сделано было многое, но, главное, мы сохранили суверенитет и территориальную целостность самой России. И важную роль в этом процессе сыграл Владимир Путин с его командой единомышленников.

Впереди еще хватает нерешенных проблем: бедность и социальное неравенство, развитие отдаленных регионов страны и пр. Как отметил Владимир Путин, Россия не станет отгораживаться от остального мира, как и следовать за кем-то. Мы пойдем своей дорогой и займем лидирующие позиции по знаниям, социально-культурному развитию и интеллекту. Мы сможем. Мы сделаем это. Потенциал России настолько мощный, что мы сможем приблизить мир к пониманию важности многополярного мира.

И для достижения этой цели всегда нужно помнить одно: отдаляться от своего народа нельзя. С ним необходимо советоваться, находить взаимоприемлемые решения, избегать принятия авантюрных решений и решений, вредящих национальным интересам России. Поэтому Путин лично общается с народом, выступая на различных общественных мероприятиях, особенно, связанных с молодежью, ведь именно они будущее нашей страны.

Метки: владимир путин, общероссийский народный фронт (онф)
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6 коммент.»

  • 4522 2912
    serjoza 19 декабря 2017 в 20:00 Ссылка Пометить
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    вот именно-авантюрных решений и не играть в троцкисткие игры(оглашение и умолчание)и судить людей за результат работы.

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  • 17913 11881
    Серый 19 декабря 2017 в 20:35 Ссылка Пометить
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    Выборы скоро . По ушам лекторату поездить не помешает.

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  • 334 216
    ФЕДОР ЗИМИН 19 декабря 2017 в 21:56 Ссылка Пометить
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    Написано: “… мы сможем приблизить мир к пониманию важности многополярного мира”. Эта фраза говорит, что будет продолжаться конфронтация с Западом на грани ядерной войны! А не хотелось бы!

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  • 1914 846
    Х'Ариец 19 декабря 2017 в 22:53 Ссылка Пометить
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    Ну ооооочень развесистая лапша на уши!

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