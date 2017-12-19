Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2017

Опубликовано письмо Саакашвили президенту Украины (ДОКУМЕНТ)

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, опубликовал письмо, которое экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал украинскому лидеру. «В письме к президенту М. Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры „с уполномоченным представителем”. Однако, как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств на Аллее Героев Небесной Сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал», — отметил Цеголко. По словам Цеголко, письмо было решено опубликовать, «учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма». Читайте также: Девушке срезало голову: грузовик ВСУ протаранил остановку с людьми под Николаевом (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Письмо Саакашвили Порошенко

Окружение Порошенко опубликовало заискивающее письмо, которое Саакашвили написал Порошенко.PS. Саакашвили в свою очередь заявил, что Путин является кумиром сотрудников СБУ.

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Более половины украинцев против наступления ВСУ и возвращения Донбасса — опрос

Украинцы наконец устали от войны? Похоже, что да. Во всяком случае, именно на это указывают результаты опроса. проведенного Центром социальных исследований «София». Согласно результатам опроса, 64,9% респондентов не одобряют возможное проведение наступательных действий Вооруженными силами Украины с целью возвращения Донбасса. За войну в горячей фазе высказались 24,5% с оговоркой, что они поддерживают идею наступления даже в том случае, если это приведет к конфликту с Россией. 10,6% опрошенных затруднились ответить. Опрос проводился с 1 по 10 декабря во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. Всего было опрошено 2 006 респондентов старше 18 лет методом индивидуального интервью по месту жительства респондента. Читайте также: Три МиГ-29 Украины собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

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ЛНР создала свое представительство при СЦКК

Луганская Народная Республика создала представительство при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Накануне МИД России заявил о том, что Москва прекращает деятельность своих представителей в СЦКК из-за трудностей в их работе, целенаправленно создаваемых Киевом. Украинская сторона также заявила о намерении вывести своих представителей в СЦКК из зоны конфликта. «В связи с отзывом представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненых за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК. В его функции будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, а также последствий обстрелов», — говорится в сообщении. «На данный момент представители ЛНР в СЦКК приступили к работе и с официальным представителем Народной милиции выехали в Первомайск и Калиново, которые минувшей ночью подверглись артобстрелу со стороны противника», — добавили в оборонном ведомстве Республики. Читайте также: Точно в блиндаж! — артиллерист-снайпер уничтожил группу ВСУшников под Горловкой

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России пора признать ДНР и ЛНР воюющей стороной

Россия со вторника прекратит работу в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении российского МИД говорится, что работа российских военных в рамках СЦКК стала невозможной из-за позиции украинских властей.

СЦКК создали в 2014 году по поручению властей России и Украины после минских соглашений, которые заключили для разрешения конфликта в Донбассе. В центр вошли офицеры генштабов обеих стран.

В МИД сообщили, что, украинские власти, к примеру, категорически возражали против какой-либо документальной регламентации функционирования центра.

«Более того, в нарушение договоренностей президентов Российской Федерации и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей», — отметили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что российским офицерам, в частности, ограничивали доступ к линии соприкосновения и мешали проверке ситуации на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением, были случаи неуважительного отношения военнослужащих ВСУ к своим российским коллегам.

— Минобороны России ещё около двух лет тому назад заявляло о недопустимом отношении к нашим военным в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), — говорит эксперт центра Военно-политической журналистики “CIGR” Владимир Орлов. — Наши офицеры на украинской территорий фактически находились на правах заложников.

Их ставили в положение, когда российский генерал или полковник вынужден был спрашивать разрешение у украинского сержанта выйти на улицу покурить.

Российские офицеры терпели ради дела такое отношение со стороны «незалежных» военных. Но в какой-то момент это уже перешло все допустимые границы. Поведение украинцев стало просто оскорбительным, и — вот результат.

«СП»: — В донбасских республиках уже высказывали опасения, что вывод российских офицеров из совместной мониторинговой группы окончательно развяжет руки украинским военным.

— Я так не думаю. ВСУ и так не особенно стеснялось наших офицеров, которых не допускали в те места, где находилось тяжёлое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

«СП»: — Получается, что теперь ситуацию в зоне военных действий будет мониторить ОБСЕ, которая так же необъективна по отношению к ДНР и ЛНР. Часто именно когда идут обстрелы территории непризнанных республик, наблюдатели этой организации растворяются в неизвестном направлении.

— Дело в том, что изначально наблюдатели ОБСЕ были введены на Украину в рамках предоставленного организации мандата ещё до начала активных боевых действий на Донбассе. И эти наблюдатели активней работают именно на территории Украины, то есть именно на той территории, которую контролирует киевская власть.

«СП»: — Почему в таком случае представители ОБСЕ сидят в Донецке, Луганске, Горловке и т. д.

— Потому что в своё время в республиках пытались быть максимально прозрачными для международных наблюдателей, чтобы показать, кто на самом деле разжигает конфликт. Но, как показали эти годы, это мало помогло. ОБСЕ не часто даёт объективную информацию о происходящем в Донбассе.

«СП»: — Получается, что после вывода российских наблюдателей из СЦКК объективных наблюдателей за ситуацией совсем не останется?

— К сожалению, это так. Но и наши офицеры в СЦКК не обладали полной информацией, поскольку они могли находиться только там, где им разрешала украинская сторона.

«СП»: — Усиление обстрелов мирных городов и посёлков ДНР и ЛНР и вывод наших офицеров из СЦКК — это связанные события?

— Думаю, что нет. Просто нахождение наших офицеров там было бессмысленно. А что касается усилением обстрелов, то, на мой взгляд, это связано исключительно с событиями в Киеве. Порошенко надо всячески отвлечь внимание украинской публики от протестных митингов. Кроме того, война сковывает наиболее мотивированных украинских националистов.

«СП»: — Как быть в такой ситуации ДНР и ЛНР?

— Надо перестать делать вид, что Минские соглашения действуют. Надо давать адекватный ответ каждый обстрел ВСУ, а может быть — и не пропорциональный. Не стоит делать хорошую мину при плохой игре. Если «Минск-2» умер, надо просто бить украинского агрессора по рукам. Чем больше будут бить, тем быстрее принудят Киев к новым соглашениям, которые ему придётся соблюдать.

«СП»: — А есть ли у ЛНР и ДНР силы для этого?

— Да, есть. Надо просто показать зубы, чтобы на той стороне поняли, что обстреливать республики не надо.

«СП»: — В феврале прошлого года во время боёв за Авдеевку был нанесён сильный удар по ВСУ…

— Да, и потом было долгое затишье — на Украине всё прекрасно поняли. Это действует. Лучший способ что-то объяснить негодяю — дать ему по зубам. Как мы знаем, эта мера сработала во время чеченских войн, в 2008 году в Грузии и т. д.

«СП»: — Могла бы Россия силами своих офицеров самостоятельно проводить мониторинг ситуации в ДНР и ЛНР?

— Для этого российская сторона должна признать донбасские республики воюющей стороной. Такие прецеденты уже были. Куба, например, не раз признавала революционные силы в странах Латинской Америки воюющей стороной, что позволяло ей поддерживать их открыто. Наше признание ЛНР и ДНР не будет означать, что мы их автоматически отказываемся считать Украиной. Но мы сможем вполне официально заключать с Луганском и Донецком соглашения, вводить своих представителей в совместные с их властями группы и т. д.

Да, Запад будет раздражён, но мне кажется, пора перестать оглядываться в сторону Запада. Всё равно это не даёт нам никаких выгод или послаблений в санкциях.

Алексей Полубота

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Путин — кумир СБУ, — Саакашвили (ВИДЕО)

Владимир Путин — бесспорный кумир сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире украинского ТВ. Борец с украинскими «барыгами», описывая своё задержание сотрудниками СБУ в начале декабря, рассказал: «СБУшники, которые меня похищали, они такие совки… Это такая вата… Они так восхищаются, они говорят: „Да Путин бы этих (сторонников Саакашвили — прим. РВ) в бараний рог скрутил“» (на видео — с 31:00). «Путин бы посадил всех! Навел бы порядок», — продолжает Саакашвили цитировать сотрудников СБУ. Кроме этого, Саакашвили обвинил СБУшников в том, что они проклинали Петра Порошенко, и заявил, что Путин «проводит операции в центре Киева руками СБУ», что особенно забавно, учитывая, что Порошенко и его команда как раз Саакашвили обвиняют в работе на Кремль. Как сообщала «Русская Весна», впервые Саакашвили пытались задержать 5 декабря. Тогда сторонники бывшего президента Грузии окружили микроавтобус и буквально вырвали его из рук правоохранителей. Второе задержание состоялось тремя днями позже — 8 декабря, а уже 11 декабря Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили. Читайте также: Девушке срезало голову: грузовик ВСУ протаранил остановку с людьми под Николаевом (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Не «”Северный поток-2″ убьёт Украину», — Пушков

Газопровод «Северный поток-2» не представляет угрозы для Украины, гораздо опаснее для страны антироссийская политика официального Киева. Такое мнение высказал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. «Не „Северный поток-2“ „убьет“ Украину, а линия ее руководства», — считает сенатор. Он напомнил, что страна «уже потеряла около 20 миллиардов долларов от разрыва связей с Россией, ее резервы — лишь 5 миллиардов». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Украина может не пережить запуск «Северного потока-2». «Мы считаем, что „Северный поток-2“ — проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — сказал политик в эфире радиостанции «Щецин». «Северный поток-2» должен пройти двумя нитками от российского побережья до Германии через территории Финляндии, Швеции и Дании. Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро, а мощность — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Читайте также: Три МиГ-29 Украины собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

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Они же дети

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В Донецке открыли мемориал воинам-чекистам (ФОТО)

Памятный мемориал воинам-чекистам освободителям Донбасса открыли сегодня в Донецке в преддверии празднования 100-й годовщины создания органов госбезопасности. Торжественное открытие состоялось в парковой зоне на территории столичного Центра славянской культуры. Почетным гостем торжества стал Глава ДНР Александр Захарченко. «Сегодня мы собрались в преддверии дня создания органов госбезопасности, чтобы открыть этот мемориал в память о тех людях, которые помогали нашей Родине создавать наше государство. Люди, которые пошли работать в наше министерство госбезопасности, — это люди, преданные своей земле и своей Родине. Не зря на гербе чекистов стоит меч и щит. Органы госбезопасности — вы настоящий щит нашей страны, и тот карающий меч, который не позволит нашим врагам разрушить нашу страну», — обратился к присутствующим Захарченко. В мероприятии приняли участие министр государственной безопасности Республики Владимир Павленко, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, и. о. министра культуры Михаил Желтяков, а также руководители других министерств и ведомств Республики. Всего, по случаю открытия памятника в Центре славянской культуры собралось несколько сотен человек, в том числе ветераны органов госбезопасности. «В этот день мы не можем не вспомнить историю создания органов государственной безопасности России, которые в мире стали сильнейшими спецслужбами, благодаря интеллекту, уму и умению работать. СБ нашей Родины на голову обыграла спецслужбы западных государств. И для нас большая честь сегодня находиться на открытии этого памятника», — подчеркнул ветеран спецслужб Геннадий Гордиенко. В конце мероприятия память воинов-чекистов присутствующие почтили минутой молчания, после чего возложили у мемориала цветы. Ежегодно 20 декабря в Российской Федерации отмечают день создания органов государственной безопасности. Впервые дату отметили в 1917 году. Читайте также: Три МиГ-29 Украины собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

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Пасечник запустил крупнейший в Донбассе меткомбинат, не работавший из-за блокады

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