Год российских «перемог»

Посетивший военную базу «Хмеймим» в Сирии президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Вооруженных Сил с выдающейся победой и объявил об окончании военной операции в этой ближневосточной стране. По словам Путина, за два с небольшим года российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой. «Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал российский лидер.

Впрочем, все войска выводить из Сирии наша страна пока не будет — останутся авиация, прежде всего, штурмовая, часть вертолетов и сухопутная группировка, прикрывающая базы РФ («Тартус» и «Хмеймим»). Плюс российский главнокомандующий предупредил мировое сообщество, что нарастить группировку вновь — вообще не проблема. Благо, что о выводе отрядов российских «добровольцев» из Сирии не было сказано ни слова:

«В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. Президент заявил, что никогда не будут забыты жертвы „борьбы с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России“».

Напомним, за последние два года с момента вступления РФ в сирийскую войну (с 1 октября 2015 года) это уже третья победа и третий официальный вывод/сокращение контингента российских войск в Сирии. Первая победа случилась 14 марта 2016 года. Российские СМИ назвали это «мощным геополитическим броском», который «буквально лишил дара речи западных партнеров». Вторая победа была одержана 29 декабря 2016 года, спустя девять месяцев. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии».

Чтобы закрепить эффект, в российской прессе опубликованы данные о чрезвычайной эффективности российского «миротворческого корпуса», истребившего за последние пару лет невообразимые полчища бармалеев, тысячи командных пунктов и целую танковую армию исламистов:

«По данным Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, с начала военной операции авиация ВКС России совершила более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся около 92 тысяч авиаударов. По данным Минобороны РФ по состоянию на 7 ноября, более 54 тысяч боевиков уничтожено, в том числе более 2800 выходцев из РФ и 1400 из ближнего зарубежья. Сирийскими правительственными войсками при поддержке российских военных освобождена вся территория страны. По данным Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, с начала военной операции авиацией ВКС России было уничтожено более 54 тысячи боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники».

Если по поводу цифр следует сохранять героическое молчание, то вот на познаниях в географии у российские генштабисты публично сели в лужу. Напомним, Министерство обороны РФ дважды подсчитывало площадь Сирии, и она составила у ведомства более 529 тысяч квадратных километров, хотя во всех справочниках и энциклопедиях красуется почему-то цифра в примерно 185 тысяч квадратных километров. Это ошибка не на 1%, даже не на 5%, а в три раза. Это какой-то украинский масштаб вранья. К тому же, распространяемые российскими официальными источниками карты Сирии показывают, что законный правитель Сирии Башар Асад контролирует в лучшем случае 50−55% территории страны (не говоря уже об условности этого контроля).

Геополитическая победа в Сирии и вывод части войск из нее были уравновешены решением Олимпийского комитета России принять участие в Олимпиаде в Южной Корее в феврале 2018 года под белым «олимпийским» флагом. По сути, это означает принятие жестких условий Международного олимпийского комитета (МОК), которые он выдвинул по итогам разбирательства о существовании в РФ поддерживаемой государством системы допинга. Спортсмены — тоже люди, им надо расти профессионально, а переживания по поводу «национальных» символов для суровых прагматиков из Северной Евразии никогда никакой роли не играли. Например, российское посольство в Киеве уже полтора года, если не более, стоит со спущенным флагом, и никого это не удивляет.

Для лоховатой внутренней аудитории санкции от МОК поданы как заговор «наших западных партнеров», а в реальности Москва за последние два года не сделала ничего, чтобы предотвратить разжигание этого скандала. Практически всегда наши чиновники принимали все ультиматумы от международных функционеров, достаточно вспомнить Летнюю Олимпиаду 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро и хамский отказ для российских параолимпийцев. Коллега Сергея Шойгу по Кабмину Виталий Мутко тогда назвал решение исполкома Международного олимпийского комитета, который определил критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, «объективным».

Следующая остановка трамвая позора и унижений — это возможный запрет российской футбольной сборной полностью или частично (под своим флагом) выступать на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Либо вообще перенос турнира в другую страну. Об этом уже открыто пишут даже российские СМИ. Основание для такого исхода стандартное — подозрение на использование российскими футболистами допинга на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Смеха ради стоит вспомнить, что российские кудесники мяча, попав на том чемпионате в не самую сильную группу из Южной Кореи, Алжира и Бельгии, так и не вышли из нее, сгоняв два матча вничью и один проиграв (забив два и пропустив три мяча)! Страшно представить, как бы они играли на трезвую голову… Впрочем, есть и положительный момент в этой истории. Выступление российских футболистов под белым флагом позволит РФ максимально абстрагироваться от очередного позора «сборной миллионеров».

А вот с Крымом сложнее. Если Сирия — это такой вот аттракцион «входит и выходит», то в Крым решительно мало что заходит. Российской государственный холдинг «Россети», вероятно, не сможет работать в российском Крыму:

«Из-за санкционных рисков „Россети“ скорее всего не получат контроль над электросетями в Крыму. Планировалось, что госхолдинг может стать ключевым акционером создаваемого АО „Крымэнерго“, но сейчас, по данным „Ъ“, в Минэнерго обсуждают иной состав акционеров АО, из Росимущества и регионов, уже без участия „Россетей“. По словам источников „Ъ“, пока заморожено и вхождение „Россетей“ в другой крымский актив — „Севастопольэнерго“. Юристы отмечают, что риски с поставками оборудования и заморозкой счетов в иностранных банках для „Россетей“ действительно велики».

С точки зрения хитрых многоходовок и многозначительного молчания из кустов происходящее с Крымом можно объяснить десятками как бы «разумных» и понятных причин. С точки зрения РФ как суверенного государства объяснений этому нет никаких. Но опять же, это все пустые рассуждения на фоне олимпийской сборной под белым флагом и спущенного триколора над посольством в Киеве. Подумаешь, государственные российские банки не хотят работать в российском Крыму. Что-нибудь придумаем. Или вот «Россети», которые не смогут инвестировать в акционированное «Крымэнерго». А как тогда финансировать крымскую энергокомпанию? Только напрямую из бюджета:

«Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин напоминает, что в качестве унитарного предприятия „Крымэнерго“ не может быть объектом инвестиций, так как его бюджет может формироваться исключительно за счет госсредств. Но вхождение „Россетей“ в „Крымэнерго“ чревато тем, что компания может попасть под санкции ЕС и США, из-за чего будет потеряна возможность прямых закупок импортного оборудования. Юрист считает, что для „Россетей“ есть и риски, связанные с заморозкой счетов в банках вне российской юрисдикции. „Создание госкомпании на базе „Крымэнерго“, судя по всему, должно позволить сформировать сложную схему, в которой „Крымэнерго“ будет получать средства „Россетей“ путем кредитования“, — предполагает юрист. Для этого, по его словам, все равно нужно изменить структуру, поскольку ГУП кредитоваться не может».

Ерунда. Выглядит только все это объяснимо и вместе с тем унизительно. А значит, стране нужны новые и более серьезные геополитические победы. Например, удачные бросковые испытания не имеющей аналогов в мире стратегической баллистической ракеты «Сармат». Или успешные удары по терроризму в Ливии, Судане или Йемене. А там, глядишь, что-нибудь срастется, и «план Путина» действительно станет «победой России». Как это обещали в далеком 2007 году.

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