Ферменты и ферментация. Адекватное питание 2018. Замалеева Г. А.
13:08. 19 декабря 2017 Просмотров - 342 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Мало просто есть правильную еду.
Автор курса натуротерапевт Замалеева Гания Александровна
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Забытая реальность
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Что бы еда шла на пользу она должна быть:
*Выращена в пределах радиуса одного дня пешего пути (примерно 30 км).
*Вкусная.
*Сбалансированная.
*И самое главное: ЕДА ДОЛЖНА НАСЫЩАТЬ!