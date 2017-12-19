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Ферменты и ферментация. Адекватное питание 2018. Замалеева Г. А.

13:08. 19 декабря 2017 Просмотров - 342 Один комментарий Опубликовал:

Мало просто есть правильную еду.
Автор курса натуротерапевт Замалеева Гания Александровна
Метки: адекватное питание 2018, горячая ферментация, живые ферменты, ферментация, ферменты
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Один комментарий»

  • 1882 832
    Х'Ариец 19 декабря 2017 в 13:47 Ссылка Пометить
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    Что бы еда шла на пользу она должна быть:
    *Выращена в пределах радиуса одного дня пешего пути (примерно 30 км).
    *Вкусная.
    *Сбалансированная.
    *И самое главное: ЕДА ДОЛЖНА НАСЫЩАТЬ!

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