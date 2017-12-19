Британия досмеялась: «Елизавета» протекла…

Британские «эксперты», помнится, успели поиздеваться над российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», когда он проходил вдоль берегов Великобритании после выполнения боевого задания в Сирии. Да, он тогда дымил, но все же был на ходу и в боевом состоянии. Забыли они и о том, что в распоряжении британских ВМС вообще ничего подобного не было. И что мы теперь слышим? Авианосец Queen Elizabeth, на днях включенный в в состав Королевских ВМС, дал течь. И это дорогой новенький кораблик?

Интересно, что на этот раз скажет Майкл Кофман, эксперт «Telegraph»? Он ведь такой «специалист» по вопросам ВМФ России, любящий говорить, что российские корабли всего лишь «напоминание, что Россия является морской державой». Он умудрился даже атомный ракетный крейсер «Петр Великий» окрестить «гордостью России», созданной для проведения парадов. Логика в его словах отсутствует напрочь.

Ведь у этой «гордости» имеется современное ядерное оружие, которому в мире нет аналогов. Британцы же по сравнению с военно-морскими возможностями России где-то в районе «покорителей прудов»: 19 эсминцев и фрегатов, не способных противостоять даже Северному флоту.

И вот очередное разочарование на 3,1 млрд. фунтов стерлингов: «Королева Елизавета», вышедшая в море в начале лета 2017 года стала протекать (проблема с уплотнением вала). Придется устранять неисправности в оперативном порядке, ведь на следующий год британцы запланировали проведение испытаний палубных вертолетов, а затем переход к восточному побережью США для проведения испытаний уже с палубными истребителями F-35B (короткий взлет и вертикальная посадка).

Немного информации о «Королеве Елизавете»: водоизмещение - 65 тысяч тонн, длина - 282,9 метра, ширина - 75 метров, на палубе корабля возможно разместить до 40 самолетов.

Авианосец является самым большим кораблем в истории британского флота. Самым первым кораблем был «Илластриес», чье водоизмещение варьировалось в районе 23-28 тысяч тонн.

Осенью 1940-го года британский авианосец «Илластриес» показал себя в деле, когда с его палубы поднялись самолеты-торпедоносцы Fairey Swordfish и атаковали базу Таранто в Италии, затопив один линкор и повредив еще два. Палубная авиация показала себя в деле уничтожения крупных кораблей. Итог также интересен: японские адмиралы разработали позже план нападения на Перл-Харбор. Чем все закончилось, мы знаем, но в наше время британцы такими успехами похвастаться не могут.