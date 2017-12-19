Антинародный танк
18:11. 19 декабря 2017 Просмотров - 369 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Один из читателей обратил внимание на интересную особенность в бронетанковом музее в Мунстере.
Все танки как танки и даже нацистский "Королевский Тигр" никаких дополнительных комментариев на требует. Он же за немецкий народ воевал.
Зато советский Т-34-85 представлен как антинародный танк подавлявший попытку "народного" путча в 1953 году, для чего выстроена соответствующая экспозиция, дабы "правильно" представить танк Победы.
В остальном же, коллеция по содержанию достаточно разнообразная, хотя до Кубинки ей очень далеко.
"Панцер-3"
"Панцер-4".
"Тигр" не настоящий, Макет.
"Пантера"
А вот более классический Т-34 первой половины войны.
Похоже на Т-44, но читатели уточняют, что это "Леопард".
Т-
Т-62.
Т-72.
САУ.
Ягдпантера.
Ну и старушка Су-100. Одна из таких машин до сих пор воюет в Йемене.
Отстой ваш "Королевский Тигр".
Союзники.
Комет.
Центурион.
Армия ГДР.
Бундесвер.
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=729427&mode=l&page=122#listStart – фотографии с форума "Клуб-Фото" (автор Helgert_01)
Источник: colonelcassad.livejournal.com