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Антинародный танк

18:11. 19 декабря 2017 Просмотров - 369 Нет комментариев Опубликовал:


Один из читателей обратил внимание на интересную особенность в бронетанковом музее в Мунстере.


Все танки как танки и даже нацистский "Королевский Тигр" никаких дополнительных комментариев на требует. Он же за немецкий народ воевал.


Зато советский Т-34-85 представлен как антинародный танк подавлявший попытку "народного" путча в 1953 году, для чего выстроена соответствующая экспозиция, дабы "правильно" представить танк Победы.



В остальном же, коллеция по содержанию достаточно разнообразная, хотя до Кубинки ей очень далеко.






"Панцер-3"


"Панцер-4".


"Тигр" не настоящий, Макет.


"Пантера"


А вот более классический Т-34 первой половины войны.


Похоже на Т-44, но читатели уточняют, что это "Леопард".

Т-
Т-62.


Т-72.


САУ.












Ягдпантера.


Ну и старушка Су-100. Одна из таких машин до сих пор воюет в Йемене.




Отстой ваш "Королевский Тигр".


Союзники.


Комет.


Центурион.


Армия ГДР.




Бундесвер.

























https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=729427&mode=l&page=122#listStart – фотографии с форума "Клуб-Фото" (автор Helgert_01)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1953, бронетехника, Бундесвер, вермахт, вторая мировая война, гдр, Германия, история, музеи, мунстер, немцы, союзники, ссср, танки, фрг, холодная война
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