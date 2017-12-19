Главная » Аналитика, События

Аграрии Дальнего Востока: повод для гордости – рекордные урожаи

16:57. 19 декабря 2017 Просмотров - 156 4 коммент. Опубликовал:

ан2

 

В наше непростое время стоит делиться друг с другом хорошими новостями, хотя бы для поднятия настроения. Полагаю, все помнят о страшном упадке сельскохозяйственной отрасли после того, как в стране стала заправлять рыночная экономика? Российское село вымирало, сельхозпроизводство находилось в упадке, а вступление в ВТО с его правилами о минимальном субсидировании российских аграриев и фермеров и вовсе сыграло роль заупокойной молитвы. Хвала санкциям, позволившим исправить ситуацию.

Итоги уходящего года теперь не могут не радовать. В Приморье и в Амурской области зафиксированы рекордные сборы сои, а на Сахалине – хорошие урожаи картофеля и овощей. Решена проблема сбыта сельхозпродукции за счет увеличения объемов экспорта в страны АТР.

Еще в 2014 году Владимир Путин говорил о том, что Россия должна более эффективно использовать сельские территории, обладающие мощным экономическим потенциалом, в интересах страны и с целью повышения качества жизни миллионов россиян. Прошло три года с того времени и в Амурской области на 250 тысяч тонн увеличили урожай сои. Теперь продукты переработки сои отправляются на экспорт в КНР. Да, в этой стране российские продукты питания ценят достаточно высоко.

Амурские производители добились рекордного урожая благодаря тому, что подбирали правильно сорта, соблюдали агротехнические приемы в процессе выращивания культур, а также имели всю необходимую технику для сбора урожая. Приморские хозяйственники: им пришлось потрудиться. В конце лета южные районы пережили паводок, что не помешало приморцам собрать зерна больше на 93 тыс. тонн, а картофеля - на 45,5 тыс. тонн.

На Сахалине успехи скромнее, но есть. Урожаи картофеля и овощей были увеличены соответственно на 1,5% и 3%. На будущее запланировано выращивание кукурузы и подсолнечника, что пойдет на силос.

         

Подсолнечник в этом плане очень выгоден: культура богата углеводами, витаминами и легкопереваримыми белками. Обладает высокой питательностью, что в разы повышает продуктивность животных. Полезно для развития островного животноводства.

Это не просто хорошие новости, а задел на будущее. Только задумайтесь: Россия отправляет на экспорт в тот же Китай не сырье (сою), а продукты переработки, что влияет на их цену и создание новых рабочих мест в регионе. С начала года в такие страны, как Корея, Япония и Китай уже экспортировали продуктов на $896 млн.

Аграрная отрасль на Дальнем Востоке продолжает развиваться, но даже сейчас не будет лишней помощь и поддержка со стороны федерального центра. Субсидии, направленные с целью закупки элитных и качественных семян, а также на проведение работ по мелиорации, будет способствовать увеличению урожайности и, конечно же, росту экономики страны.

Ради того, чтобы дать мощный толчок развитию аграрного сектора России стоит потратиться, не так ли?

 

Метки: великая россия, Дальний Восток, рекорд, сельское хозяйство
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Идеологическое вооружение для собственной защиты
... содержание, идеологемы и фактуру (поводы) для массового "трепа" — то ... падает...", — "Фракцию аграриев в парламенте покидает все ...где-нибудь на Ближнем Востоке — это терроризм; когда...получила продолжения, поскольку в дальнейшем было заявлено, что "...
Рассказывает маршал Язов
...талантом, сколько безжалостностью. Для достижения цели он, ... Позвонили председателю Союза аграриев России Василию Александровичу ... прокладывавшая магистраль Центр — Дальний Восток. Рисовую дивизию мы имели...злобному веселью, Быть может, повод подаю... — Ну что...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
...уничтожение террористических анклавов на Востоке не входит в ...юридический крючок и дать повод для начала процедуры импичмента ... из состава флота для дальнейшей утилизации.«Тогда эту ... комплексу. Обещая открыть для аграриев европейский рынок, политики ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 18 марта 2015
... военное подавление Юго-востока новой украинской властью ... земель Луганской Республики. Аграрии возлагают надежды на саперов...такое не может стать поводом для массовых акций протеста, ...заранее предупредить или избежать дальнейших провокаций! В станице ...
Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2015
...вопроса может привести к дальнейшей модернизации Керченской переправы ...участникам событий на юго-востоке страны является «извращением ...на границе спокойная и поводов для тревоги нет. На ...поступившей из РФ сельхозтехники Аграрии Донецкой Народной Республики ...
Новости России и Крыма. Сегодня 2 апреля 2015
...траулер «Дальний Восток», 43 человека погибли Самолет, направлявшийся в Йемен для эвакуации россиян... «Я поддерживаю Эльвиру Набиуллину по поводу накоплений в пенсионной системе», — ...стране. В свою очередь египетские аграрии не скрывают, что хотят нарастить...

4 коммент.»

  • 1888 838
    Х'Ариец 19 декабря 2017 в 17:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У меня один вопрос к автору этой статьи: КТО ЭТИ АГРАРИИ, КОТОРЫЕ СОБРАЛИ ТАКОЙ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ? НАВЕРНЯКА ЭТО ГОСТИ ИЗ КНР.
    После них земля перестает плодоносить, то есть требуется рекультивация!

    Ответить
  • 6683 5815
    Вячеслав 19 декабря 2017 в 18:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А толку-то от этих урожаев? Всё равно всё арабам да неграм пойдёт…

    Ответить
  • 17369 8273
    Ursus 19 декабря 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Начинаю понимать работу троллиной кухни. Я нашел первоисточник этой заметки. Инфо ТАСС:

    http://tass.ru/ekonomika/4823389

    Т.е. кому-то (в данном случае Вике) дают техзадание скопипастить позитивные новости, немного разбавить их авторским стилем и разместить на форумах. И сколько платят за это? Пригожин?

    Ответить
  • 17369 8273
    Ursus 19 декабря 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вика, у вас есть люди которые для америкосов пишут? Хотел бы почитать.

    Russia is kneeling up и все такое.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>