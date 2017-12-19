Аграрии Дальнего Востока: повод для гордости – рекордные урожаи

В наше непростое время стоит делиться друг с другом хорошими новостями, хотя бы для поднятия настроения. Полагаю, все помнят о страшном упадке сельскохозяйственной отрасли после того, как в стране стала заправлять рыночная экономика? Российское село вымирало, сельхозпроизводство находилось в упадке, а вступление в ВТО с его правилами о минимальном субсидировании российских аграриев и фермеров и вовсе сыграло роль заупокойной молитвы. Хвала санкциям, позволившим исправить ситуацию.

Итоги уходящего года теперь не могут не радовать. В Приморье и в Амурской области зафиксированы рекордные сборы сои, а на Сахалине – хорошие урожаи картофеля и овощей. Решена проблема сбыта сельхозпродукции за счет увеличения объемов экспорта в страны АТР.

Еще в 2014 году Владимир Путин говорил о том, что Россия должна более эффективно использовать сельские территории, обладающие мощным экономическим потенциалом, в интересах страны и с целью повышения качества жизни миллионов россиян. Прошло три года с того времени и в Амурской области на 250 тысяч тонн увеличили урожай сои. Теперь продукты переработки сои отправляются на экспорт в КНР. Да, в этой стране российские продукты питания ценят достаточно высоко.

Амурские производители добились рекордного урожая благодаря тому, что подбирали правильно сорта, соблюдали агротехнические приемы в процессе выращивания культур, а также имели всю необходимую технику для сбора урожая. Приморские хозяйственники: им пришлось потрудиться. В конце лета южные районы пережили паводок, что не помешало приморцам собрать зерна больше на 93 тыс. тонн, а картофеля - на 45,5 тыс. тонн.

На Сахалине успехи скромнее, но есть. Урожаи картофеля и овощей были увеличены соответственно на 1,5% и 3%. На будущее запланировано выращивание кукурузы и подсолнечника, что пойдет на силос.

Подсолнечник в этом плане очень выгоден: культура богата углеводами, витаминами и легкопереваримыми белками. Обладает высокой питательностью, что в разы повышает продуктивность животных. Полезно для развития островного животноводства.

Это не просто хорошие новости, а задел на будущее. Только задумайтесь: Россия отправляет на экспорт в тот же Китай не сырье (сою), а продукты переработки, что влияет на их цену и создание новых рабочих мест в регионе. С начала года в такие страны, как Корея, Япония и Китай уже экспортировали продуктов на $896 млн.

Аграрная отрасль на Дальнем Востоке продолжает развиваться, но даже сейчас не будет лишней помощь и поддержка со стороны федерального центра. Субсидии, направленные с целью закупки элитных и качественных семян, а также на проведение работ по мелиорации, будет способствовать увеличению урожайности и, конечно же, росту экономики страны.

Ради того, чтобы дать мощный толчок развитию аграрного сектора России стоит потратиться, не так ли?