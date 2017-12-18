«Военная приемка. Сирия. Итоги»

Это специальный выпуск «Военной приемки», посвященный победе русского оружия в Сирии над боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. Когда два года назад наши военные вступили на территорию САР, террористы контролировали 70 процентов территории республики. И вот теперь совместными действиями двух армий, сирийской и российской, удалось подавить все террористические группировки в Сирии и вернуть мир на эту многострадальную землю. В этом фильме мы расскажем о всех тех, благодаря кому добыта такая важная победа: летчиках, моряках, саперах, отрядах военной полиции, и, конечно же, бойцах ССО. Вы увидите эксклюзивные кадры боевой работы групп специального назначения. Кроме того, журналисты программы впервые побывают на закрытом полигоне, где российские инструкторы обучают сирийских добровольцев









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Источник: www.youtube.com