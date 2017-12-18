Валентин Катасонов. Штаны через голову. Актуальный комментарий

Ни в одной цивилизованной стране казначейство не занимается операциями на валютных рынках

– Валентин Юрьевич, российское правительство на днях приняло два интересных решения. Первое: госкорпорациям и публично-правовым компаниям отныне запрещено размещать деньги, получаемые из бюджета, на счетах коммерческих банков. И второе: правительство разрешило Федеральному казначейству напрямую участвовать в торгах на валютном рынке. Насколько связаны эти «запретительно-разрешительные» постановления?

– Это все укладывается в одну большую тему. Решение по казначейству, которому разрешено выходить на валютный рынок, – достаточно неожиданное. До этого Федеральное казначейство не выходило напрямую на валютный рынок, а действовало через Центральный банк, который для него открывал депозитные счета. Казначейство входит в систему Министерства финансов, и его задача – аккумуляция средств, поступающих в бюджет в виде налогов и налоговых поступлений, и, соответственно, расходование этих средств. В Бюджетном кодексе Российской Федерации прописано, что казначейство может размещать деньги только в Центробанке, за редкими исключениями, которые оговорены законодательно. Но постепенно таких исключений становилось всё больше и больше, часть из них оформлялись не законодательно, а постановлениями правительства. В результате на сегодняшний день на счетах коммерческих банков государственными организациями и государственными предприятиями размещено порядка 830 миллиардов рублей, включая и рублёвые, и валютные счета. Речь идёт об обычных бюджетных деньгах (учёт резервных фондов ведётся отдельно). Ни для кого не секрет, что это – нецелевое использование казённых денег, то есть элементарное казнокрадство, потому что эти деньги предназначаются для определённых госзаказов, в том числе и оборонных, или в виде субсидий направляются, скажем, в госкорпорации и акционерные общества с участием государства для каких-то инвестиционных проектов, для капиталовложений. Но в коммерческих банках эти деньги «зависают» и могут «висеть» там даже не месяцами, а годами. Проверки со стороны Счётной палаты Российской Федерации выявляли совершенно вопиющие случаи, когда деньги вообще не расходовались, а их получатель – государственная компания просто-напросто извлекала проценты, которые, судя по всему, «распиливались» между чиновниками соответствующего коммерческого банка и сотрудниками госкомпании. Такая практика не позволяла и не позволяет реализовывать даже те, весьма скромные, проекты и программы, которые принимаются на правительственном уровне, не говоря уже о том, что она разлагает чиновничий аппарат, который всё глубже погрязает в коррупции. Во власти, конечно, есть часть людей, которые хотели бы навести порядок, например, руководители, отвечающие за оборонный заказ. Они настаивают на том, чтобы их деньги находились только на счетах Центробанка, или, если всё же средства расположены на счетах коммерческих банков, жёстко требуют отчитываться за каждую копейку.

– И всё же лёд тронулся?

– Тема эта очень запутанная, сейчас средства массовой информации поспешили заявить о том, что постановление о запрете государственным компаниям хранить бюджетные субсидии на счетах коммерческих банков – это победа. Не знаю, победа ли это, потому что речь идёт только о части казённых денег. Есть и другие формы государственного финансирования, которые пока этим постановлениям правительства не отрегулированы. Там тоже возможны злоупотребления.

Одновременно принято ещё одно решение: казначейству разрешено для того, чтобы бюджет не нёс большие потери, самому заниматься хеджированием валютных рисков. Иначе говоря, покупать валюту в благоприятные моменты времени, резервировать часть ресурсов в иностранной валюте, чтобы потом опять конвертировать иностранную валюту в рубли и осуществлять необходимые бюджетные расходы. Это очень опасное занятие, потому что если казначейству хотя бы разочек дать «поиграть» на валютном рынке, то оно забудет про свои основные служебные обязанности и будет заниматься валютными спекуляциями. Всё это выглядит очень странно и очень глупо. Для того, чтобы требовать от Министерства финансов, от казначейства чёткой работы, необходимо, чтобы они имели в своём распоряжении стабильный рубль. Изначально – при всех минусах и недостатках – какая-то логика присутствовала: Банк России, согласно 75-й статье Конституции, обеспечивает стабильность рубля, соответственно, Министерство финансов может планировать бюджет, доходно-расходную его часть. А сейчас получается, что валютные риски Центральный банк перенёс на Минфин и на Федеральное казначейство, фактически «умыл руки», и непонятно, чем теперь должен заниматься. Ситуация совершенно безумная. Ни в одной цивилизованной стране казначейство не занимается операциями на валютных рынках. Не хватает фантазии представить, к чему это может привести.

– Вероятно, это открывает новые возможности для сомнительных операций и откровенного воровства в Федеральном казначействе?

– Раньше часть бюджетных денег находилась в коммерческих банках, и конечные распорядители и конечные пользователи таких бюджетных денег сами использовали разные финансовые инструменты для того, чтобы как-то хеджировать валютные риски, например, находили подходящие банки. Было время, когда вообще не было никаких ограничений на выбор банка. Могли вкладывать деньги в уставные капиталы, могли вообще выводить деньги в офшоры, а потом их возвращать. Могли тратить их на покупку ценных бумаг. И это, заметьте, – распорядители бюджетных денег и конечные пользователи бюджетных денег! Сейчас появилась какая-то регламентация, появились списки Центробанка тех коммерческих банков, в которых можно размещать деньги. Сказать, что у нас была расшатана бюджетная дисциплина – ничего не сказать. Были годы, когда, «благодаря» коррупционным схемам, на счетах коммерческих банков находилось более триллиона бюджетных рублей. Боюсь, что сейчас весь этот валютно-спекулятивный, валютно-коррупционный ажиотаж просто перемещён с «нижних этажей» на более «высокий этаж» под названием Федеральное казначейство Российской Федерации. Именно там и будут действовать эти самые валютные спекулянты.

– Будут ли действовать в связке в играх на валютном рынке Федеральное казначейство и Центробанк?

– Сегодня казначейство становится вторым по размеру после Центрального банка игроком на валютном рынке Российской Федерации, оно становится маркетмейкером. Трудно сказать, станут ли здесь действовать в тандеме Центральный Банк и казначейство. У них свои, автономные интересы. Для исполнения бюджета необходимо иметь как можно более низкий курс рубля, поэтому не исключаю, что Федеральное казначейство будет заинтересовано в игре на понижение, станет ярко выраженным игроком «медвежьего» типа.

– Что ждёт российский рубль в ближайшее время?

– Всё происходящее только усугубляет ситуацию. Сразу несколько факторов могут сойтись в одной неблагоприятной точке. В рамках антироссийских экономических санкций Соединённые Штаты накануне выборов президента России, где-то в январе – феврале 2018 года, могут ввести ограничение или запрет на покупку российских долговых бумаг. Это будет означать, что на рынке изменится соотношение спроса и предложения иностранной валюты и рубля, что подтолкнёт рубль к падению. Могут быть наложены другие санкции, вплоть до замораживания валютных резервов, что, безусловно, станет сильнейшим ударом по российскому рублю. Это группа факторов санкционного характера.

Существуют факторы сезонного характера. Так сложилось, что уже из года в год основная сумма обязательств по кредитным договорам российских компаний и банков, приходится на конец года, конкретно на декабрь, иногда на январь. Поэтому сейчас надо ждать повышенный спрос на иностранную валюту, что тоже может ослабить рубль.

Год назад прошла сделка по продаже 19,5% «Роснефти» иностранному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара. Сейчас эти акции перекупает некая китайская компания. И, по некоторым данным, ВТБ в конце этого года выдаст ей кредит на пять миллиардов долларов. Казалось бы, мы в последнее время в условиях обострения экономических санкций всё больше смотрим на Восток, рассчитывая, что тот же Китай нам предоставит какие-то кредиты, а тут вдруг такая совершенно парадоксальная ситуация может случится. Это не что иное, как отток капитала, который тоже будет способствовать понижению курса российского рубля.

Третья группа факторов связана с тем, что наше Федеральное казначейство получило право выхода на валютный рынок. Думаю, что сейчас до конца года казначейство будет бешеными темпами раскупать иностранную валюту.

Все эти факторы могут привести к такому синергетическому эффекту, который не просто снизит курс рубля, а вызовет его полный обвал.

– И что делать в таком случае?

– Самый естественный и понятный способ решения проблемы – заставить Центральный банк выполнять свои непосредственные обязанности по поддержке стабильности российского рубля. Тем более что у ЦБ валюты, без золота, имеется почти 400 миллиардов долларов. Но то, что сегодня делается Центробанком и российским правительством, скорее напоминает надевание штанов через голову. Можно, конечно, попробовать это сделать и так, но вообще-то есть и нормальный, проверенный способ пользования одеждой.

– Это что, некомпетентность или провокация?

– Думаю, и то и другое. «Полезные» идиоты везде нужны. Кадровые вопросы решались без участия народа, поэтому кого имеем – того имеем. Посмотрите на этот портретный ряд: что ещё-то от них ждать?!

Беседовала Галина Вишневская