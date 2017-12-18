Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2017
- 21:00 ДНР: Дата вывода российских военных из СЦКК перенесена по вине Украины.
- 19:33 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 18.12.2017.
- 16:03 Самое страшное было, когда взрывы продолжались часами – пенсионерка Донбасса.
- 15:57 Украинская сторона накануне ночью применяла БПЛА для корректировки огня – Басурин.
- 15:48 НМ ЛНР продолжает фиксировать рост числа правонарушений и преступлений ВСУ.
- 15:02 Испугались: украинские наблюдатели бегут из ДНР после выхода России из СЦКК.
- 14:15 ВАЖНО: Российские офицеры покидают Донбасс (ОБНОВЛЕНО).
- 08:35 Донбасс: уничтожены три украинских оккупанта.
ДНР: Дата вывода российских военных из СЦКК перенесена по вине Украины
Переход линии соприкосновения в Донбассе российскими и украинскими офицерами Совместного центра контроля и координация режима прекращения огня (СЦКК) переносится на вторник по вине Киева, наблюдатели были вынуждены вернуться в Донецк, — заявил РИА Новости руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов.
СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.
В понедельник МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на Донбассе из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию ДНР.
«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения.
Весь личный состав представителей РФ в СЦКК, находившейся на территории обеих республик, возвращается в Донецк. Представительство ДНР в СЦКК окажет необходимое содействие в размещении офицеров. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра», — заявил Якубов.
По его словам, «также вместе с офицерами РФ в Донецк вынуждены вернуться и представители ВСУ».
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 18.12.2017
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Самое страшное было, когда взрывы продолжались часами – пенсионерка Донбасса
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Украинская сторона накануне ночью применяла БПЛА для корректировки огня – Басурин
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НМ ЛНР продолжает фиксировать рост числа правонарушений и преступлений ВСУ
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Испугались: украинские наблюдатели бегут из ДНР после выхода России из СЦКК
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе намерены покинуть территорию ДНР. Такое решение украинская сторона приняла сразу после того, как Москва заявила о выводе своих офицеров с Донбасса.
Об этом РИА Новости заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Как пояснили в представительстве ДНР в СЦКК, на территории Республики в составе двух наблюдательных групп на юге и в Донецке находились четыре офицера вооруженных сил Украины.
«Украинская сторона в СЦКК обратилась к руководителю представительства Российской Федерации в СЦКК с просьбой вывести своих наблюдателей с нашей территории, поясняя такое решение опасениями за безопасность офицеров ВСУ.
Мы, в свою очередь, заявляем, что представителям ВСУ в составе наблюдательных групп на территории ДНР ничего не угрожает и опасения украинской стороны искусственны и беспочвенны», — пояснил Якубов.
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ВАЖНО: Российские офицеры покидают Донбасс (ОБНОВЛЕНО)
Сегодня МИД России распространил заявление, подтверждающее информацию, о которой «Русская Весна» сообщала 2 дня назад: с завтрашнего дня РФ прекращает работу в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК) прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе.
В заявлении МИДа говорится, что работа российских военных в рамках СЦКК стала невозможной. Российская сторона уже предупредила о выходе из СЦКК зарубежных партнеров.
«Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — подчеркнули в МИД РФ.
В российском ведомстве пояснили, что позиция Киева серьезно осложняла работу СЦКК, при этом украинская сторона отказывалась от конструктивных переговоров и поиска такой формы взаимодействия, которая бы устраивала все заинтересованных участников.
«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.
В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением.
Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — подчеркнули в МИД РФ.
«С 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям.
Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Донбасс: уничтожены три украинских оккупанта
Пресс-центр штаба так называемой АТО по итогам ночи заявил о 14 обстрелах своих позиций. При этом подтверждается гибель трех военнослужащих ВСУ.
«За минувшие сутки, российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли», — сказано в сообщении штаба «АТО».
Эпицентром напряженности на Луганском направлении противник называет Светлодарскую дугу, где огонь якобы вёлся из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, минометов, гранатометов и пулеметов.
На Донецком направлении штаб «АТО» жалуется на обстрелы из 120-мм минометов у Лебединского и Павлополя.
Напомним, вчера в ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что под Авдеевкой в БМП ВСУ заживо сгорели двое военнослужащих.
Кроме того, вчера с утра украинскими оккупантами был нанесен удар по поселку Гольмовский на севере Горловки, в результате чего был поврежден детский сад. Только из-за того, что вчера был выходной день и в саду не было детей и персонала, никто не пострадал.
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