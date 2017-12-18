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Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2017

16:19. 18 декабря 2017 Просмотров - 1,352 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: Дата вывода российских военных из СЦКК перенесена по вине Украины

ДНР: Дата вывода российских военных из СЦКК перенесена по вине Украины | Русская весна

Переход линии соприкосновения в Донбассе российскими и украинскими офицерами Совместного центра контроля и координация режима прекращения огня (СЦКК) переносится на вторник по вине Киева, наблюдатели были вынуждены вернуться в Донецк, — заявил РИА Новости руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.

В понедельник МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на Донбассе из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию ДНР.

«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения.

Весь личный состав представителей РФ в СЦКК, находившейся на территории обеих республик, возвращается в Донецк. Представительство ДНР в СЦКК окажет необходимое содействие в размещении офицеров. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра», — заявил Якубов.

По его словам, «также вместе с офицерами РФ в Донецк вынуждены вернуться и представители ВСУ».

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Испугались: украинские наблюдатели бегут из ДНР после выхода России из СЦКК

Испугались: украинские наблюдатели бегут из ДНР после выхода России из СЦКК | Русская весна

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе намерены покинуть территорию ДНР. Такое решение украинская сторона приняла сразу после того, как Москва заявила о выводе своих офицеров с Донбасса.

Об этом РИА Новости заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Как пояснили в представительстве ДНР в СЦКК, на территории Республики в составе двух наблюдательных групп на юге и в Донецке находились четыре офицера вооруженных сил Украины.

«Украинская сторона в СЦКК обратилась к руководителю представительства Российской Федерации в СЦКК с просьбой вывести своих наблюдателей с нашей территории, поясняя такое решение опасениями за безопасность офицеров ВСУ.

Мы, в свою очередь, заявляем, что представителям ВСУ в составе наблюдательных групп на территории ДНР ничего не угрожает и опасения украинской стороны искусственны и беспочвенны», — пояснил Якубов.

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ВАЖНО: Российские офицеры покидают Донбасс (ОБНОВЛЕНО)

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ВАЖНО: Российские офицеры покидают Донбасс (ОБНОВЛЕНО) | Русская весна

Сегодня МИД России распространил заявление, подтверждающее информацию, о которой «Русская Весна» сообщала 2 дня назад: с завтрашнего дня РФ прекращает работу в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК) прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе.

В заявлении МИДа говорится, что работа российских военных в рамках СЦКК стала невозможной. Российская сторона уже предупредила о выходе из СЦКК зарубежных партнеров.

«Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — подчеркнули в МИД РФ.

В российском ведомстве пояснили, что позиция Киева серьезно осложняла работу СЦКК, при этом украинская сторона отказывалась от конструктивных переговоров и поиска такой формы взаимодействия, которая бы устраивала все заинтересованных участников.

«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.

В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. 

Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — подчеркнули в МИД РФ.

«С 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям.

Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Донбасс: уничтожены три украинских оккупанта

Донбасс: уничтожены три украинских оккупанта | Русская весна

Пресс-центр штаба так называемой АТО по итогам ночи заявил о 14 обстрелах своих позиций. При этом подтверждается гибель трех военнослужащих ВСУ.

«За минувшие сутки, российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли», — сказано в сообщении штаба «АТО».

Эпицентром напряженности на Луганском направлении противник называет Светлодарскую дугу, где огонь якобы вёлся из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, минометов, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении штаб «АТО» жалуется на обстрелы из 120-мм минометов у Лебединского и Павлополя.

Напомним, вчера в ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что под Авдеевкой в БМП ВСУ заживо сгорели двое военнослужащих.

Кроме того, вчера с утра украинскими оккупантами был нанесен удар по поселку Гольмовский на севере Горловки, в результате чего был поврежден детский сад. Только из-за того, что вчера был выходной день и в саду не было детей и персонала, никто не пострадал.

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