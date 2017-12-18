Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2017

Переход линии соприкосновения в Донбассе российскими и украинскими офицерами Совместного центра контроля и координация режима прекращения огня (СЦКК) переносится на вторник по вине Киева, наблюдатели были вынуждены вернуться в Донецк, — заявил РИА Новости руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.

В понедельник МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на Донбассе из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию ДНР.

«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения.

Весь личный состав представителей РФ в СЦКК, находившейся на территории обеих республик, возвращается в Донецк. Представительство ДНР в СЦКК окажет необходимое содействие в размещении офицеров. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра», — заявил Якубов.

По его словам, «также вместе с офицерами РФ в Донецк вынуждены вернуться и представители ВСУ».

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