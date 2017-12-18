ОСОЗНАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СДЕЛАТЬ ШАГ
14:24. 18 декабря 2017 Просмотров - 292 Нет комментариев Опубликовал: Серый
Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - государственным, политическим и общественным деятелем, Народным лидером Национально-патриотических сил России, экономистом, писателем и публицистом.
0:57 "Осознать ответственность и сделать шаг"
3:42 Ближайшие планы ПДС НПСР
5:05 Пятерка кандидатов в кандидаты
8:54 Об информационном противодействии
20:46 Как поддержать ПДС НПСР и команду Народных лидеров
https://pdsnpsr.ru/posts/obsuzhdeniya/osoznat-otvetstvennost-i-sdelat-shag_131