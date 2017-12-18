Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - государственным, политическим и общественным деятелем, Народным лидером Национально-патриотических сил России, экономистом, писателем и публицистом.

0:57 "Осознать ответственность и сделать шаг" 3:42 Ближайшие планы ПДС НПСР 5:05 Пятерка кандидатов в кандидаты 8:54 Об информационном противодействии 20:46 Как поддержать ПДС НПСР и команду Народных лидеров https://pdsnpsr.ru/posts/obsuzhdeniya/osoznat-otvetstvennost-i-sdelat-shag_131