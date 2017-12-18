Главная » Аналитика

ОСОЗНАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СДЕЛАТЬ ШАГ

14:24. 18 декабря 2017 Просмотров - 292 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - государственным, политическим и общественным деятелем, Народным лидером Национально-патриотических сил России, экономистом, писателем и публицистом.

 

0:57  "Осознать ответственность и сделать шаг"

3:42   Ближайшие планы ПДС НПСР

5:05   Пятерка кандидатов в кандидаты

8:54   Об информационном противодействии

20:46 Как поддержать ПДС НПСР и команду Народных лидеров

 

 

https://pdsnpsr.ru/posts/obsuzhdeniya/osoznat-otvetstvennost-i-sdelat-shag_131

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Осознать ответственность и сделать шаг..
...по конституционно-государственному устройству (механизм ответственности власти) на переходный период. ..., но обращаемся с призывом осознать всю остроту момента для страны... команды) и ответственность за тот шаг, который предстоит сделать в самое ближайшее...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
..., Ренсбергер написал: «Внезапно я осознал, что веду разговор с представителем...деятельность левого полушария неокортекса, которое ответственно за аналитическое припоминание. Другое объяснение...ЕСЛИ ОШИБЕШЬСЯ /ХА, ХА/, ТО СДЕЛАЕШЬ ШАГ /ОЙ, УМИРАЮ СО СМЕХУ/ К...
Год 2012 - самый важный в истории Человечества и всей Вселенной
...и нас просит измениться, осознать себя поскорей и действовать .... Они помогают нам больше осознать себя. Наиболее известные сущности,...Вы не оказались возьмите полную ответственность на себя. Знайте, ... время убегали от Любви, сделайте шаг к Свету!!! Ваша задача...
Актуальность мировоззрения Н.В.Левашова при смене социума
... переломном этапе. Любой здравомыслящий и ответственный человек обязан разбираться в происходящем... масса людей пока ещё не осознает, что Россия находится в преддверии... в образовании, и в культуре сделаны шаги для формирования Мировоззрения. Семья защищена...
Свеча над пропастью
... обжились, я несу за вас ответственность перед начальством. - Спасибо, Григорий ...намерения проникнуть в ординаторскую… Видимо осознав бесплодность своих попыток, он ударил... палец у курка. Онежский невольно сделал шаг вперед, но Григорий Семенович предупредил...
Русская Духовность - Славянская культура
...Почему? Говорят, что это первый шаг к экстремизму, нацизму, шовинизму,... всё это, Осознать, взять на себя ответственность невозможно, слепо ... могу сделать, что вообще тут можно сделать»? А сделать можно..., чем предлагать реальные шаги к выздоровлению, а ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>