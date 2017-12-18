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Китайский аскетизм

18:06. 18 декабря 2017 Просмотров - 1,845 13 коммент. Опубликовал:


Несмотря на бурный экономический рост Китая, правительство не спешит баловать китайцев доступным жильем. Вернее, оно есть, но условия проживания среднестатистического китайца очень далеки от идеала. Обычная квартира представляет собой душ, туалет, кухню и спальню, которые расположены в одной комнате.





Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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13 коммент.»

  • 1800 1058
    Сергей 18 декабря 2017 в 18:23 Ссылка Пометить
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    Удобно с одной стороны и коммуналка не жмёт.
    Да и разве не были счастливы и советские люди в своём углу после войны? И рождаемость была. И счастье было. Ведь счастье не в том, что у тебя пентхауз, а в том, что у всех эти пентхаузы одинаковы, никто не мнит себя ниже таких же точно людей. А развал страны начинается тогда, когда кто-то думает что он имеет право забрать у другого такого же. И тогда забирают у всех и всё. В итоге.

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    • 2980 1016
      Oblichitel Сергей 18 декабря 2017 в 19:49 Ссылка Пометить
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      Ну да – это счастье и для тех,кто загоняет людей в муравейники…Они то сами не живут в них. Счастье это ни когда много,а когда достаточно – глядя на китайцев и на то как они усиленно вглядываются в зомбоящики,им уже успели привить счастье жить рядом с парашей…

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  • 1912 724
    Х'Ариец 18 декабря 2017 в 18:35 Ссылка Пометить
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    Теперь понятно кто изобрел однокомнатные квартиры-студии, но не понятно почему наши риэлторы продают это г…о за несусветное бабло.

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  • 0 0
    distantgalaxies 18 декабря 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Давайте черпать все хреновое у всех народов и этим гордиться. Зачем нам такой китайский опыт? У нас земли валом, нам бы правителей достойных и у нас была бы реальная сказка:))

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    • 2994 1014
      Oblichitel distantgalaxies 18 декабря 2017 в 22:14 Ссылка Пометить
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      Красавица,сказка будет тогда,когда ты Богу поверишь,а не ГП.

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    • 18997 8983
      Степаныч distantgalaxies 18 декабря 2017 в 23:28 Ссылка Пометить
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      Да нам бы для начала новое корыто(с колесами),да избу,ну может дворянства чуть чуть.)))

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    • 18997 8983
      Степаныч distantgalaxies 18 декабря 2017 в 23:36 Ссылка Пометить
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      Сразу вспомнилась первая маленькая дачка на брошенном давно участке,один в один.)))Только вместо толчка печка буржуйка,а удобства во дворе.)Такая же лесенка на подкрышечное пространство,и такие дачки были в основном у всех по тем временам,теливизир был правда попроще переносной.Это что ли китайское “чудо”,это прорыв великого мао.)))Учитывая что и пензия у многих вообще отсутствует,то нам есть еще в чем “догонять” китайцев.)))

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  • 4651 3611
    Яра 18 декабря 2017 в 21:49 Ссылка Пометить
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    Что-то не верю, что так живёт среднестатистический китаец. Скорее всего, это временное жильё для молодой семьи без детей, приехавшей на заработки.

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      Omnia Яра 18 декабря 2017 в 22:04 Ссылка Пометить
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      Среднестатистический китаец не живёт, а существует. Там такой же рабовладельческий капитализм, как и почти во всём мире, за исключением Европы, где народу дали немного вздохнуть свободно.

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    • 2994 1014
      Oblichitel Яра 18 декабря 2017 в 22:16 Ссылка Пометить
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      Когда-то нам и хрущевки казались раем,потому что воспитывали так,а теперь все гонятся за частными домами и своей землёй – человеческую природу не обманешь…

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  • 1416 1092
    Juryi 19 декабря 2017 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Давайте вспомним, что китайцев 1,5 миллиарда – в 10 раз больше, чем нас.
    И для них даже хрущевские хрущевки, которые мы строили в 1960 – 1970 -х
    годах (20 лет) надо строить в 10 раз дольше ??!

    Это чуть не 200 лет ?! А они кинулись на прорыв только с 1975 года !!
    Да и живет еще их десятая часть на $100 в месяц…

    Так что при всем этом – том им еще 100 лет нас догонять (я не ерничаю).

    J UDOV

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  • 1043 918
    strelez 19 декабря 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    И какая здесь информация? Показаны молодые ребята. Я бы предположил, что это семейное общежитие. Кто не жил в общагах, малосемейках, на съёмных квартирах, когда с молодой женой чуть не по углам встречаешься, тот меня не поймёт, и этих ребят тоже.
    Автор сделал вброс, а что к чему предоставил фантазировать нам.

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  • 81 43
    Sergeev 19 декабря 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
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    Если они готовы жить в России в контейнерах, то то что показано это мечта китайца. А в деревнях у них еще хуже.

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