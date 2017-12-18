Китайский аскетизм

Несмотря на бурный экономический рост Китая, правительство не спешит баловать китайцев доступным жильем. Вернее, оно есть, но условия проживания среднестатистического китайца очень далеки от идеала. Обычная квартира представляет собой душ, туалет, кухню и спальню, которые расположены в одной комнате.





Источник: nashaplaneta.su