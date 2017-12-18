К нам прилетел гость из другой звёздной системы.

Впервые в истории человечества удалось зафиксировать межзвёздный астероид, попавший в нашу Солнечную систему. Это произошло в октябре 2017 года. Астрономы присвоили астероиду индекс 1I/2017 U1 и назвали Oumuamua.

Межзвёздный гость был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уриком на основе данных телескопа Pan-STARRS, когда астероид был на расстоянии 0,2 а.е. (30 млн. км) от Земли. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю он был переклассифицирован как астероид.

Объект имеет сильно вытянутую форму: его длина, составляющая около 400 метров, примерно в десять раз больше ширины. Наблюдения ESO показали, что астероид имеет тёмно-красный оттенок и скорее всего является каменным телом с большим содержанием металла.

Понять, что как и во время прибытия, так и после астероид никогда не был связан гравитационно с Солнечной системой помог его невероятно высокий (самый высокий показатель среди всех когда-либо наблюдавшихся тел Солнечной системы) эксцентриситет, который составляет 1,20. Наклонение орбиты Оумуамуа составляет 123° относительно эклиптики. Ещё сто лет назад Оумуамуа находился на расстоянии 561 ± 0,6 а. е. (84 миллиарда км) от Солнца и двигался со скоростью 26,33 км/с в его направлении (для Земли 3-я космическая скорость для выхода за границы сферы влияния гравитации Солнца составляет порядка 17 км/с). Максимальной скорости в 87,71 км/с межзвёздный путешественник достиг в перигелии, который он достиг 9 сентября 2017 года на расстоянии 0,255 а. е. от Солнца. Это на 17 % ближе, чем минимальное расстояние от Солнца до Меркурия.

Откуда он прилетел?

Вероятная область вылета находится в окрестностях Веги (созвездие Лиры). И снова я не могу не вспомнить свой любимый фильм «Контакт» 1997 года, в котором учёные получили сигнал от братьев по разуму именно из «окрестностей звезды Вега».

Помимо этого, существует предположение, что астероид мог быть выброшен из звёздной ассоциации созвездия Киля примерно 45 миллионов лет назад. Однако, исходя из наблюдений, на сегодняшний день на небе она расположена достаточно далеко от созвездия Лиры, в направлении которой объект залетел в Солнечную систему. Ещё одно предположение говорит о том, что примерно 1,3 миллиона лет назад Оумуамуа мог проходить мимо звезды TYC4742-1027-1 на расстоянии 0,16 парсек (0,52 световых года), но его скорость совершенно точно слишком велика и эта звезда не может быть для него родительской. Скорее всего, астероид просто пролетел через облако Оорта этой звезды.

Оумуамуа уже отдаляется от Солнца под углом в 66° от изначального направления. Он пересечёт орбиту Юпитера в мае 2018 года и Сатурна в январе 2019.

Получится ли его изучить?

Учёные не хотят упускать возможность исследовать гостя из другой звёздной системы возрастом, вероятно, в несколько миллиардов лет.

Оумуамуа имеет слишком высокую скорость, недостижимую для всех существующих на сегодняшний день КА. Не смотря на это «Инициатива по межзвёздным исследованиям» (i4is) изучила потенциальные возможности отправки космического зонда к астероиду. Предполагается применить гравитационный манёвр у Юпитера, а затем совершить пролёт у Солнца на расстоянии трёх его радиусов, чтобы воспользоваться эффектом Оберта. Проблема заключается в том, что нужно достигнуть астероида за очень небольшой промежуток времени (и, следовательно, на минимально возможном расстоянии от Земли), и при этом иметь возможность получить полезную научную информацию. Если зонд будет двигаться слишком быстро, он не сможет попасть на его орбиту или приземлиться на него и просто пролетит мимо. Авторы делают вывод о том, что, несмотря на сложную задачу, «элементарная» миссия столкновения теоретически может быть осуществима с использованием существующих технологий.

Проект получил название Project Lyra. В сети уже даже есть изображение шеврона, которые принято делать для каждой миссии.

Это немного сумасшедшая идея, но она стоит того. Учитывая межзвёздное происхождение Оумуамуа, он отличается от всего, что когда-либо наблюдало человечество, а значит научную значимость такой миссии сложно переоценить.

Изучение астероида могло бы рассказать нам больше о звёздной системе, в которой он сформировался, то есть мы впервые смогли бы непосредственно заглянуть в другой мир.

Думаю, следует напомнить, что, например, КА Rosetta понадобилось 10 лет, чтобы долететь до кометы Чурумова-Герасименко в 510 миллионах километров от Земли. Зонд Juno добрался до Юпитера спустя 5 лет после запуска, преодолев расстояние около 588 миллионов километров.

Даже скорость космического аппарата New Horizons, который побил рекорд стартовой скорости запуска (58 тыс. км/час), и скорость Voyager-1, самого быстрого рукотворного аппарата, покидающего Солнечную систему, значительно медленнее текущей скорости Оумуамуа.

«Помимо научного интереса по сбору данных о межзвёздном объекте, задача по достижению астероида важна сама по себе и могла бы расширить текущий технологический охват по исследованию космоса», – говорят участники проекта Project Lyra.

Даже если зонды смогут достичь Оумуамуа, это произойдет на расстоянии от 100 до 200 а.е. от Земли (в зависимости от стартовой скорости), что значительно осложнит задачу передачи данных.

С другой стороны, понимая, что такие гости могут залетать в нашу Солнечную систему, возможно, есть смысл задаться целью развить системы обнаружения и не гнаться за Оумуамуа, а попробовать поймать следующий астероид на подлёте к Солнцу, основательно подготовившись к этому.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/k-nam-priletel-gost-iz-drugoi-zvezdnoi-sistemy-5a1e8a058139baf9ddc14d5e?