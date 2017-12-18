Державность. Часть 1.

“Цивилизация или Держава (Что выгодней? Что лучше?)”.



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



Есть ли отличие между жизнью в Цивилизации и жизнью в Державе? В каком из этих вариантов Мироустройства, человек может максимально реализовать свой Творческий потенциал – Своё Предназначение? Чтобы ответить более понятно и доступно на эти вопросы и была записана эта передача.



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Источник: www.youtube.com