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Цивилизация или Держава (Что выгодней? Что лучше?)

23:07. 18 декабря 2017 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал:

Державность. Часть 1.
“Цивилизация или Держава (Что выгодней? Что лучше?)”.

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

Есть ли отличие между жизнью в Цивилизации и жизнью в Державе? В каком из этих вариантов Мироустройства, человек может максимально реализовать свой Творческий потенциал – Своё Предназначение? Чтобы ответить более понятно и доступно на эти вопросы и была записана эта передача.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 6653 5781
    Вячеслав 19 декабря 2017 в 6:41 Ссылка Пометить
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    Однозначно – Держава… Держава – сила, власть, государство, могущество, владычество.
    Держава монарха – один из знаков власти; клуб, который монарх держит в левой руке, восседая на троне. Олицетворяет развитое Клубье тело монарха и его умение пользоваться этим телом… Только вот теперешние – ни один не подходит для того, чтобы быть монархом по одной причине – слабы умом и духом…

    Цивилизация – демоническая общественная система, направляющая людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой. Противопоставляется культуре… Вот на цивилизации и стараются удержаться нынешние правители…

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