Занятные факты из истории раннего автопрома

Автомобиль – это то, о чём мечтают многие люди. Сегодня машина не воспринимается, как какое-то чудо техники. Но еще 50-70 назад он был обьектом не малого благосостояния человека, а чуть больше сотни лет тому назад и вовсе диковинкой. В этом обзоре несколько любопытных фактов, которые изменят ваш взгляд на первые автомобили.

1. Первые автомобили были паровыми

Первые машины были примерно такими.

Первые автомобили работали на паровых двигателях. Их история началась еще в далеком 1768 году. Хотя миниатюрный паровой автомобиль был сделан еще раньше Фердинандом Вербистом в 1672 году. В России первый «автомобиль» был создан в 1752 году крепостным крестьянином Вятской губернии Яранского уезда по имени Леонтий Шамшуренков. Свое изобретение он показывал лично Ломоносову.

2. Первые двигатели внутреннего сгорания были не на бензине

Двигатели были на газу, а не на бензине.

Ранние двигатели внутреннего сгорания не пользовались популярностью из-за отсутствия подходящего топлива и использовали газовую смесь. Изобретателем двигателя внутреннего сгорания считается немецкий инженер-самоучка Николаус Отто, который также основал первую компанию по производству этих двигателей. А вот Рудольф Дизель считается изобретателем непосредственно дизельного двигателя.

3. Первый электромобиль создали еще в XIX веке

Вот так вот.

Электрические двигатели пытались использовать еще в XIX веке. Так, в 1828 году венгерский изобретатель Йедлик Аньош создал раннюю модель электромотора и поставил ее на небольшую машину. В 1834 году американец Томас Дэвенпорт создал и попытался поставить на машину первый электромотор постоянного тока.

4. Первое массовое производство автомобилей началось в Германии

Можно сказать отец-основатель.

Первое крупное производство автомобилей запустили в Германии в 1888 году. Первопроходцем стал Карл Бенц, предприниматель и новатор, который во много определил, как будет выглядеть автомобиль будущего. Впоследствии производители автомобилей стали появляться по всему миру, как грибы после дождя. Однако тогда эти машиностроительные предприятия выпускали не только автомобили, но и другую продукцию самого разного рода.

5. Первые серийные авто были очень разнообразными

Машины были очень разными.

Первые серийные автомобили (если к продукции тех времен вообще можно применять слово «серия») отличались пестрым разнообразием. Машины разных производителей очень часто отличались по своей компоновке, используемым технологиям, кузову, организацией посадочных и багажных мест. Большинство машин передвигалось с фиксированной скоростью, а некоторые вместо руля использовали ручку!

6. Автомобили перевернули западную цивилизацию

Отголоски в культурной жизни.

Автомобили просто не могли не оказать «социальный эффект». О них писали песни, например, «In My Merry Oldsmobile», они участвовали в политических играх, их использовали для коммерции, воспевали в театре и кино. Цивилизация по-настоящему «заразилась» автомобилем.

7. Первые авто часто ломались

Ездили не очень быстро.

Первые машины были вещью достаточно ненадежной и небезопасной. Более того, они не отличались хорошей конструкцией, а потому часто ломались. Большинство машин не были предназначены для использования в хоть сколь-нибудь агрессивных условиях, да и для них просто не было подходящих дорог.

8. Автомобили получили признание благодаря женщине

Скажите спасибо Берте.

Уже упомянутый Карл Бенц считается отцом современного автопрома. Но у него точно ничего не вышло бы без его жёнушки! Все дело в том, что в то время даже самые успешные машины оставались диковинкой. Многие не воспринимали их всерьез. Изменить это смогла Берта Бенц, супруга промышленника, которая занималась популяризацией изобретений своего мужа. В частности, она смогла сидя за рулем машины смогла проехать без каких-либо проблем рекордную по тем временам дистанцию в 80 километров, доказав тем самым всем скептикам перспективность того, чем занимается Карл.

9. Современные авто появились благодаря французам

Французы все придумали.

В 1886 году Рене Панар и Эмиль Левассор основали компанию «Панар-Левассор». Если Карл Бенц первым определил, какие механизмы будут использоваться в конструкции автомобиля, то изобретательные французы смогли додуматься как лучше их расположить. Число колес, расположение управляемых колес, виды кузовной компоновки, расположение двигателя и прочих агрегатов на раме легкового авто – все это главным образом заслуга «Панар-Левассор».

10. Историю автопрома делят на «эры»

История богата на чудеса.

История автомобильной промышленности в XIX-XX века развивалась с невероятной динамикой. Это было действительно удивительное время полное инноваций и удивительных изобретений. С этой эпохой можно смело сравнивать эпоху Ренессанса и современный рывок цифровых технологий. Это время так богато на события, что его даже решили делить на эры: Раннюю эру, Эру ветеранов, Винтажную эру, До и после военные эры, а также современную эпоху.