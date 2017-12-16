Вооруженные Силы РФ сделали свой выбор
Источник: warfiles.ru
Глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко заявил о завершении испытаний новых автоматов АК-12 и АК-15, которые были разработаны конструкторами концерна специально для перспективной экипировки российской армии «Ратник».
Со слов Алексея Криворучко, ожидается подведение итогов, на которых эксперты расскажут о том, какие результаты были показаны новым стрелковым оружием в ходе проверки.
АК-12
Во время определения оптимального варианта оружия, которое составит «идеальный» комплект с перспективной экипировкой «Ратник», испытания проходили три автомата: АЕК-971 (Ковровского завода им. Дегтярева), АК-12 и АК-15.
АК-15
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, все три модели показали достойный результат и будут приняты на вооружение различными подразделениями ВС РФ. Так, в армию уйдут АК-12 (калибр 5,45) и АК-15 (калибр 7,62), а АЕК-971 станет оружием спецназа.
Концерн «Калашников» готов осуществлять серийный выпуск этих моделей с 2018 года.
Источник: nstarikov.ru
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https://mgewehr42.livejournal.com/34917.htmlУпрощённые новые варианты АК-12 и АК-15 имеют значительные отличия от старой версии АК-12, представленной публике в 2015 году, как конструкции основных узлов и механизмов, так и по внешнему виду. Компоновка, конструкция узлов и механизмов данных образцов, по большей части базируются на опытном АК-400, при этом имеется и ряд наработок старой версии АК-12. По утверждению производителя, конструкция этих автоматических карабинов «была пересмотрена для устранения ряда выявленных в ходе испытаний недостатков и удовлетворения рекомендаций заказчика, в результате доработок существенно повышена технологичность изготовления».
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Я люблю продукцию колашникова у меня много его образцов нареканий нет)последний ствол на крайний момент пусть будет АК!