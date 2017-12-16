Вооруженные Силы РФ сделали свой выбор

Источник: warfiles.ru



Глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко заявил о завершении испытаний новых автоматов АК-12 и АК-15, которые были разработаны конструкторами концерна специально для перспективной экипировки российской армии «Ратник».



Со слов Алексея Криворучко, ожидается подведение итогов, на которых эксперты расскажут о том, какие результаты были показаны новым стрелковым оружием в ходе проверки.

АК-12

Во время определения оптимального варианта оружия, которое составит «идеальный» комплект с перспективной экипировкой «Ратник», испытания проходили три автомата: АЕК-971 (Ковровского завода им. Дегтярева), АК-12 и АК-15.

АК-15

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, все три модели показали достойный результат и будут приняты на вооружение различными подразделениями ВС РФ. Так, в армию уйдут АК-12 (калибр 5,45) и АК-15 (калибр 7,62), а АЕК-971 станет оружием спецназа.

Концерн «Калашников» готов осуществлять серийный выпуск этих моделей с 2018 года.

Источник: nstarikov.ru