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Вооруженные Силы РФ сделали свой выбор

19:24. 16 декабря 2017 Просмотров - 309 2 коммент. Опубликовал:

Источник: warfiles.ru

Глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко заявил о завершении испытаний новых автоматов АК-12 и АК-15, которые были разработаны конструкторами концерна специально для перспективной экипировки российской армии «Ратник».


Со слов Алексея Криворучко, ожидается подведение итогов, на которых эксперты расскажут о том, какие результаты были показаны новым стрелковым оружием в ходе проверки.

АК-12

Во время определения оптимального варианта оружия, которое составит «идеальный» комплект с перспективной экипировкой «Ратник», испытания проходили три автомата: АЕК-971 (Ковровского завода им. Дегтярева), АК-12 и АК-15.

АК-15

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, все три модели показали достойный результат и будут приняты на вооружение различными подразделениями ВС РФ. Так, в армию уйдут АК-12 (калибр 5,45) и АК-15 (калибр 7,62), а АЕК-971 станет оружием спецназа.

Концерн «Калашников» готов осуществлять серийный выпуск этих моделей с 2018 года.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 16529 10542
    Ликвидатор 16 декабря 2017 в 19:37 Ссылка Пометить
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    https://mgewehr42.livejournal.com/34917.htmlУпрощённые новые варианты АК-12 и АК-15 имеют значительные отличия от старой версии АК-12, представленной публике в 2015 году, как конструкции основных узлов и механизмов, так и по внешнему виду. Компоновка, конструкция узлов и механизмов данных образцов, по большей части базируются на опытном АК-400, при этом имеется и ряд наработок старой версии АК-12. По утверждению производителя, конструкция этих автоматических карабинов «была пересмотрена для устранения ряда выявленных в ходе испытаний недостатков и удовлетворения рекомендаций заказчика, в результате доработок существенно повышена технологичность изготовления».

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  • 592 488
    макс 16 декабря 2017 в 20:12 Ссылка Пометить
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    Я люблю продукцию колашникова у меня много его образцов нареканий нет)последний ствол на крайний момент пусть будет АК!

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