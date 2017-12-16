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Трамп, ну как ты мог?!!! Или страдания Макфола по Путину

10:31. 16 декабря 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

ан1

Американские национальные интересы подверглись серьезному испытанию: Дональд Трамп переговорил по телефону с российским лидером. О Боже, Путин говорил с президентом США! Бывший американский посол в России Майкл Макфол разочарован и шокирован. Куда смотрели советники Трампа? Как они могли позволить совершиться такому кощунству?

Мало того, Трамп поблагодарил Путина за положительную оценку темпов роста экономики США. Неспроста все это: американский лидер падок на лесть. Президент России его похвалил, а тот и растекся, как желе по асфальту, моментально отреагировав на «достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени» своего пребывания на посту главы Белого дома. И, правда, ведь доброе слово и собаке приятно.

Ну, Макфол, вероятно, даже не по этой причине был шокирован. В процессе телефонного разговора лидеры обсудили также актуальные вопросы российско-американских отношений, ситуацию с северокорейским кризисом, ядерной проблемой КНДР и вопросом ее урегулирования. Интересно, и в каком аспекте данный разговор не соответствовал американским национальным интересам? Просто по факту или дело в том, что Трамп сумеет в будущем все же наладить позитивные отношения с Москвой?

Существует вероятность и того, что Майкл Макфол просто обижен на российского лидера за внесение своей персоны в черный список с запретом въезда в нашу страну. Как бы его не распирало якобы «от любви» к России, но факт остается фактом: в санкционный список его включили за активное участие в разрушении двусторонних отношений между нашими странами и лоббирование компании давления на Россию. А то захотелось ему, видите ли, прочитать лекцию в МГУ, а туристической визы не выдали.

Ничего переживет, дома посидит, меньше навредит своими рассуждениями на тему, как Москве дружить с Вашингтоном и на каких условиях. Тем более, что мы помним, как отзывался о России Макфол несколько лет назад, заявляя, что США должны доказывать свое лидерство в мире и подчеркивать изоляцию России, доказывая также, что Владимир Путин не является гением стратегии (о ситуации на Украине и в Сирии). Как видим, ошибся он во всем.

Особенно, в свете последних событий в Сирии, смешны рассуждения Макфола на тему ослабления режима Башара Асада, его свержения и неудач России на Ближнем Востоке: «В долгосрочной перспективке авианалёты России не смогут восстановить власть Асада над всей страной».

Макфол прогнозировал и призывал США и их союзников в Европе всячески противодействовать Путину на разных направлениях, поставлять оружие повстанцам в Сирии, вооружать их системами ПВО, а на Украине снабжать оборонительными вооружениями ВСУ. Сконцентрировать войска НАТО в Европе близ российских границ. И, как предел подлости и наглости, – его заявление о том, что США нужна сильная, состоятельная и демократическая России, полностью(!!!) интегрированная в международное сообщество с отстранением Путина от власти. Вот такой бред от посла с приставкой «экс».

Теперь понятно, почему он так шокирован беседой Путина и Трампа. Все его прогнозы накрылись медным тазом, Путин оказался не так прост, а все американские стратегии обернулись пустозвонством.

Метки: владимир путин, дональд трамп, макфол
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