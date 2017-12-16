Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 декабря 2017
- 09:15 Глава Пентагона пообещал «разобраться» с историей со сближением Су-35 и F-22 в Сирии.
- 07:30 Огненный ад: ВКС РФ громят «Аль-Каиду» в Идлибе, а Армия Сирии атакует на земле (ВИДЕО).
Глава Пентагона пообещал «разобраться» с историей со сближением Су-35 и F-22 в Сирии
Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами, в ходе которых военные самолёты США и России допускали сближение в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.
«Мы с этим разберёмся. Но в настоящий момент я не могу сказать, идёт ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражённом пилоте или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное», — отметил министр в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что канал связи по предотвращению конфликтных ситуаций между американскими и российскими военными «никогда не прекращал работу».
Ранее в американских СМИ появилась информация о «перехвате» истребителями F-22 двух российских самолётов в Сирии. Также Пентагон сообщил о сближении самолётов России и США в небе над сирийской территорией.
Позднее Минобороны России опровергло данные о «перехвате» российских штурмовиков.
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По данным российского ведомства, к самолётам России приблизился F-22 и начал создавать помехи, после чего истребитель Су-35С, выполнявший задачи воздушного прикрытия, стремительно подошёл к американскому самолёту, и F-22 покинул район.
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Огненный ад: ВКС РФ громят «Аль-Каиду» в Идлибе, а Армия Сирии атакует на земле (ВИДЕО)
Этой ночью ВКС РФ обрушили огненный дождь на позиции «Аль-Каиды» на южной окраине провинции Идлиб.
Российские самолеты наносили бомбовые удары по укрепрайонам группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) у населённых пунктов Абу-Дали, Абу-Тенаха и Мушарифа, нанося большой ущерб обороне джихадистов.
Авиация уже несколько дней бомбит южную сельскую местность Идлиба, так как Сирийская Арабская армия готовится к масштабному штурму этого региона.
В то время как ВКС России наносят мощные удары, правительственные войска и их союзники пытаются продвигаться в сторону городка Абу-Дали, обстреливая оборону «Аль-Каиды» с занятых вершин в этом районе.
Видеозапись ниже была сделана медиа-крылом группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», она показывает, как ВКС России наносят удар по позициям террористов у н.п. Абу-Тенах.
САА наступает в провинции Идлиб
К западу от шоссе Ханассер 4-я дивизия САА пытается расширить подконтрольные территории в юго-восточной сельской местности провинции Идлиб.
Этой же ночью Сирийская армия захватила стратегическую вершину «Тель Сирия Тель» в южной части Идлиба после долгого боя с джихадистами «Аль-Каиды».
Во главе с 4-й механизированной дивизией и подразделениями Республиканской гвардии САА штурмовала вершины холма более 72 часов.
После того, как «Тель Сирия Тель» находится под их контролем, армейцы теперь могут нанести удар по маленькому городку Зафирия, который расположен к востоку от Тель Хунцира.
Кроме того, российские ВКС нанесли авиаудары по позициям «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) недалеко от военного аэропорта Абу-Духур.
В послледние дни боевые самолёты, вылетающие с военной базы Хмеймим, наносят массированные удары по позициям боевиков у городов: Абу-Дали, Мушарифах, Умм Миял и Аль-Рахджан.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Fiery Hell: #RuAF attacks #alQaida in southern #Idlib and northern #Hama #Syria #Russia #SAA #HTS #Nusra#ادلب #حماه #هيئة_تحرير_الشام pic.twitter.com/yirhVJJXK7— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 16 декабря 2017 г.
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