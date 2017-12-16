Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 декабря 2017

Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами, в ходе которых военные самолёты США и России допускали сближение в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

«Мы с этим разберёмся. Но в настоящий момент я не могу сказать, идёт ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражённом пилоте или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное», — отметил министр в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что канал связи по предотвращению конфликтных ситуаций между американскими и российскими военными «никогда не прекращал работу».

Ранее в американских СМИ появилась информация о «перехвате» истребителями F-22 двух российских самолётов в Сирии. Также Пентагон сообщил о сближении самолётов России и США в небе над сирийской территорией.

Позднее Минобороны России опровергло данные о «перехвате» российских штурмовиков.

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По данным российского ведомства, к самолётам России приблизился F-22 и начал создавать помехи, после чего истребитель Су-35С, выполнявший задачи воздушного прикрытия, стремительно подошёл к американскому самолёту, и F-22 покинул район.

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