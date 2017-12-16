Россия накануне выборов президента
13 декабря в Москве меня пригласили в горно-металлургический профсоюз прочитать лекцию о современном положении России. На фоне начинающейся избирательной кампании по выборам президента, нужно посмотреть на всю картину целиком. Понять в чем интерес наших геополитических «друзей».
00:00:00 — Силы, которые определяют мировую геополитику сегодня
00:11:01 — Каким образом Запад собирается воздействовать на президентские выборы в России
00:21:31 — Мы можем рассчитывать только на себя
00:27:20 — Почему не происходит замена Правительства
00:32:50 — Гонка вооружений и как военные расходы отражаются на социальной сфере
00:37:11 — Природные ресурсы должны принадлежать народу
00:41:55 — О переименовании милиции в полицию
00:43:01 — Газпром — народное достояние?
00:46:37 — Наша цель в отношениях с Турцией
00:48:36 — Влияют ли олигархи на политику Путина?
00:51:48 — Почему голосовать за Путина
00:56:56 — О развитии событий в 2024 г.
00:58:59 — Действительно ли нам нужен сильный лидер
01:04:15 — Кого поддержать на президентских выборах
01:07:17 — Почему у нас нет прогрессивной шкалы налогообложения
Источник: nstarikov.ru