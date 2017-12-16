Россия накануне выборов президента

13 декабря в Москве меня пригласили в горно-металлургический профсоюз прочитать лекцию о современном положении России. На фоне начинающейся избирательной кампании по выборам президента, нужно посмотреть на всю картину целиком. Понять в чем интерес наших геополитических «друзей».

00:00:00 — Силы, которые определяют мировую геополитику сегодня

00:11:01 — Каким образом Запад собирается воздействовать на президентские выборы в России

00:21:31 — Мы можем рассчитывать только на себя

00:27:20 — Почему не происходит замена Правительства

00:32:50 — Гонка вооружений и как военные расходы отражаются на социальной сфере

00:37:11 — Природные ресурсы должны принадлежать народу

00:41:55 — О переименовании милиции в полицию

00:43:01 — Газпром — народное достояние?

00:46:37 — Наша цель в отношениях с Турцией

00:48:36 — Влияют ли олигархи на политику Путина?

00:51:48 — Почему голосовать за Путина

00:56:56 — О развитии событий в 2024 г.

00:58:59 — Действительно ли нам нужен сильный лидер

01:04:15 — Кого поддержать на президентских выборах

01:07:17 — Почему у нас нет прогрессивной шкалы налогообложения

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Источник: nstarikov.ru