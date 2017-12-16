Российская военная делегация в Северной Корее

Фотография, опубликованная Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (KCNA) 13 декабря 2017 г.: делегация российского Министерства обороны по прибытию в Пхеньян. (Via AFP)

Делегация российского Министерства обороны, возглавляемая вице-директором Национального командного центра обороны Российской Федерации Виктором Калгановым, во вторник прибыла в столицу Северной Кореи - Пхеньян.

В среду, российское информационное агентство Interfax, процитировав источники в посольстве Северной Кореи в Москве, сообщило о визите не раскрывая деталей.

Визит последовал после заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности Америки пойти на прямые переговоры с Пхеньяном без предварительных условий.

Предложив прямые переговоры, Тиллерсон отступил от главного требования Вашингтона - чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного арсенала до начала переговоров.

“Давайте просто встретимся” сказал Тиллерсон во время своего выступления перед аудиторией вашингтонского аналитического центра Атлантического совета.

Новая дипломатическая инициатива главного дипломата США появилась спустя почти две недели после того, как Северная Корея объявила об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), радиус действия которой позволяет ей достичь любой точки континентальных США.

Ранее, в субботу, заместитель по политическим вопросам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Джеффри Фельтман, завершил свой пятидневный визит в Северную Корею. Он провел переговоры с высшими должностными лицами КНДР в попытке снизить сохраняющуюся напряженность связанную с ядерной программой Пхеньяна.

Во время визита Фельтмана, Северная Корея обвинила “ядерный шантаж” США в росте напряженности в отношениях по поводу её военной программы, но согласилась остаться в постоянном контакте со всемирной организацией.

“На этих встречах наша сторона сказала, что политика враждебности Соединенных Штатов к КНДР и их ядерный шантаж несут ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию на Корейском полуострове” было сказано в сообщении официального информационного агентства Севера - KCNA.

Позже, Фельтман сказал, что северокорейские чиновники говорили ему, что важно предотвратить войну.

Россия: Совместные учения с участием США усиливают напряженность

Между тем глава военного ведомства России предупредил в понедельник, что продолжающиеся военные игры в регионе проводимые Японией, США и Южной Кореей и нацеленные на противостояние с Северной Кореей — только разжигают истерию и усиливают нестабильность в регионе.

Глава российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов предупредил США, Японию, и Южную Корею, начавших двухдневные военные учения по отработке отслеживания ракет.

“Проведение военных учений в регионах, окружающих Северную Корею, только усилит истерию и сделает ситуацию нестабильной” сказал Герасимов в начале встречи с японским министром обороны Итсунори Онодерой.

Китай также призвал США, Японию и Южную Корею приостановить совместные военные учения в регионе в обмен на приостановку Северной Кореей своих ядерных испытаний — идея, отвергнутая Вашингтоном.

Пекин настаивает на переговорах для мирного разрешения кризиса.

“Press TV”, Иран - 13 декабря 2017 г.

"Russian military delegation in North Korea"

Источник http://perevodika.ru/articles/1197048.html