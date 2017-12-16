Главная » Вооруженные силы, Политика

Российская военная делегация в Северной Корее

14:43. 16 декабря 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

 

bc129090-a1bf-4ea0-8f45-6b773c96391f.jpg

Фотография, опубликованная  Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (KCNA) 13 декабря 2017 г.:  делегация  российского Министерства обороны по  прибытию в Пхеньян. (Via AFP)

Делегация российского Министерства обороны, возглавляемая вице-директором Национального командного центра обороны Российской Федерации  Виктором Калгановым,  во  вторник  прибыла в  столицу Северной Кореи - Пхеньян.

В среду,  российское  информационное агентство Interfax,  процитировав   источники в посольстве Северной Кореи в Москве,  сообщило  о  визите  не  раскрывая  деталей.

Визит последовал после  заявления  госсекретаря США Рекса Тиллерсона  о  готовности Америки пойти на  прямые переговоры с Пхеньяном без предварительных условий.

Предложив  прямые  переговоры,  Тиллерсон отступил от главного  требования Вашингтона -  чтобы Северная Корея отказалась  от  своего  ядерного  арсенала  до  начала  переговоров.

“Давайте просто  встретимся”  сказал Тиллерсон во время своего  выступления  перед аудиторией вашингтонского  аналитического  центра  Атлантического  совета.

Новая дипломатическая  инициатива главного дипломата  США  появилась  спустя почти две недели после того, как Северная Корея объявила об  успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), радиус действия которой  позволяет  ей  достичь любой точки  континентальных  США.  

Ранее, в  субботу,  заместитель по  политическим  вопросам  Генерального секретаря  Организации Объединенных Наций, Джеффри Фельтман, завершил свой  пятидневный визит  в  Северную  Корею. Он  провел переговоры с высшими должностными лицами КНДР  в попытке  снизить  сохраняющуюся  напряженность  связанную  с  ядерной  программой  Пхеньяна.

Во время визита Фельтмана,  Северная Корея обвинила “ядерный шантаж” США  в росте   напряженности  в  отношениях по  поводу  её  военной программы, но согласилась остаться в постоянном контакте со  всемирной организацией.

“На этих встречах наша сторона сказала, что политика враждебности Соединенных  Штатов  к КНДР и  их  ядерный шантаж   несут  ответственность  за   нынешнюю  напряженную  ситуацию  на Корейском полуострове” было  сказано  в  сообщении  официального  информационного агентства Севера - KCNA.

Позже, Фельтман сказал, что северокорейские чиновники  говорили  ему, что   важно предотвратить войну.

Россия: Совместные учения  с  участием  США усиливают напряженность

Между тем глава военного  ведомства России предупредил в понедельник, что продолжающиеся военные игры в регионе  проводимые  Японией, США и Южной Кореей и  нацеленные  на противостояние с  Северной Кореей — только разжигают истерию  и  усиливают нестабильность  в регионе.

Глава  российского  Генерального штаба генерал   Валерий  Герасимов  предупредил   США, Японию, и Южную Корею,   начавших  двухдневные военные учения  по   отработке  отслеживания ракет.

“Проведение военных  учений  в регионах, окружающих Северную Корею, только усилит истерию и сделает ситуацию нестабильной”  сказал Герасимов в начале встречи с японским министром обороны Итсунори Онодерой.

Китай также призвал  США, Японию и Южную Корею приостановить совместные военные учения в регионе в  обмен  на  приостановку  Северной Кореей  своих  ядерных испытаний — идея, отвергнутая Вашингтоном.

Пекин настаивает  на  переговорах  для  мирного  разрешения  кризиса.

 

“Press TV”, Иран - 13 декабря 2017 г. 
"Russian military delegation in North Korea"
 
Источник http://perevodika.ru/articles/1197048.html
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Канал в обход Босфора
... в бассейн Индийского океана из северной Атлантики, Балтийского, Черноморско-Азовского, Дунайского... срок, и это даже не Северный Кавказ, где есть христианские Грузия... в среду в Душанбе находится российская военная делегация во главе с заместителем министра...
По сообщениям новостных агентств, делегация ЦРУ тайно посетила Москву
.../ciamos.html (20.09.2015) Делегация ЦРУ тайно приезжала в Москву... разведка сообщила об увеличении присутствия российских военных в Сирии, предполагая, что россияне... настоящее время этот отряд дислоцирован севернее сирийского города Алеппо (360 км...
Полный список всех военных преступлений США
...Техас, Виржиния, Теннеси и Северная Каролина отделились от остальных штатов...делегации на Парижской конференции, показывала это со всей наглядностью графического документа: Российское...что не давало возможности российским военным уничтожить лидеров боевиков с ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2016
...Хиджаба, опубликованное после прибытия делегации в Швейцарию. Официальный ...», — сказал Конашенков. Представитель российского военного ведомства выразил уверенность, что турецкие..., сформировали новое объединение «Северная Бригада», сообщает агентство Рейтер...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2016
...Грат, руководитель операций в северной Сирии и Турции гуманитарной...в прошлом году американские и российские военные подписали документ, призванный предотвратить...отметил дипломат, ранее правительственная делегация предложила де Мистуре проверить оппозиционную...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 марта 2017
... решившей, по выражению главы российской делегации, спецпредставителя президента РФ Александра ... о выходе боевиков из северного пригорода сирийского города Хомс...последних года с момента усиления российского военного присутствия в Сирии, государство...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>