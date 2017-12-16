ПУТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В 2015 году КНР официально заявила о создании «Нового шелкового пути», который пройдет через ряд стран, расположенных на юге России.

Европейские и Американские СМИ, с присущей им «логичностью», уже трубят о проигрыше России и «пользе» санкций. Только вот откуда такой нездоровый оптимизм?

Также смех вызвали публикации в СМИ Грузии и Украины, в которых прославлялись успехи внешней политики этих государств, о выгодах участия этих стран в «шелковом пути», а также упоминается некая экономическая «победа над Россией». Про качество данных публикаций говорить не приходится.

Особенно повеселили радостные комментарии грузинских политиков после того как один контейнерный поезд «Nomad Express» прибыл из Китая. Здесь радости не было предела, только вот других поставок, а тем более ни о каких транзитах через территории Грузии не предвидится.

Давайте разберемся как и где, на самом деле, пройдет «Новый шелковый путь» и что он из себя представляет.

Итак, по заявлениям премьер-министра КНР Лай Циндэ маршрут пройдет через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Ирак, Сирию и Турцию, а оттуда и в Европу — через Болгарию, Румынию и Чехию в Германию. Где в этой цепочке Украина и Грузия увидели себя? - поди угадай. Может им не сказали; но тогда кто их приглашал?

Даже по самым грубым подсчетам, на уровне 8 класса средней школы (российской!), маршрут через Украину, как и маршрут через Турцию, является мягко говоря нерентабельным, так как необходимо пересечь целых 5 таможенных границ и 4 раза осуществить паромную переправу или перевалку в портах (приходится пересекать не только Каспийское, но Чёрное море). Это предполагает как увлечение сроков доставки грузов, так и увеличение расходов по доставке.

Что касается Грузии, то здесь ситуация хоть и менее печальная, но надо пересекать 5 таможен и 2 моря, что тоже далеко от идеала. Правительство КНР даже не рассматривало данные варианты, и что же тогда праздновали правительства этих государств?! Для кого предназначались эти статьи? Самое время им начать жаловаться на Китай своим покровителям.

В действительности, правительство Китая ни в коем случае не пытается изменить действующий на протяжении десятилетий «шелковый путь» по территории России, а всего лишь диверсифицировать поставки своих товаров, добавив еще один маршрут через территорию других государств, чтобы на деле увеличить объемы и попутно завоевать новые рынки сбыта.

Россия ничего не теряет, более того, в случае реализации дополнительного маршрута (скоростная магистраль Москва — Петербург) и существующей автомагистрали (Москва — Казань) увеличивает товарооборот в два раза, что предполагает дополнительные доходы в бюджет, ведь два шелковых пути лучше, чем один!