Открытым текстом 15.12.2017

Давить на нас — себе дороже

Большая пресс-конференция президента Российской Федерации в этом году прошла сразу после того, как Владимир Владимирович сообщил, что идёт на новые выборы. Поэтому его ответы — не столько отчёты о проделанной работе, но прежде всего декларация о намерениях. По меньшей мере на ближайшие шесть лет. В таких делах важен каждый нюанс.

На нашем пути было и ещё будет немало зигзагов. И потому, что немалая его часть никем не изведана. И потому, что двигаться свободно нам не дают: бьют по всем болевым точкам.

Мы, конечно, уже не остаёмся в неоплатном долгу. Как говорится, ударили по правой щеке — подставь левую, ныряй под бьющую руку и доставай в печень. На этой неделе на родину возвращаются победители в одном из турниров по глобальному геополитическому боксу.

Президент РФ посетил президентов Сирии, Египта и Турции. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии он в качестве Верховного главнокомандующего приказал начать вывод войск РФ к местам постоянного размещения.

Открытым текстом подытоживаю: когда мы входили в Сирию — специалисты отводили Асаду и его стране максимум два месяца жизни. Но Дамаск выстоял. Карта Ближнего Востока не перекроена. А у нас появился и плацдарм там, и, наконец, имя.

На Востоке слабых не прощают. А мы не только вернули уважение к себе, но и усиливаем позиции на энергорынке. Без нас уже никто не потянет газопровод из Катара в Турцию и Европу. Не менее важный результат — стёртые с лица земли террористы. Под преступными знамёнами было немало выходцев из былого Союза. Всем понятно, для чего их готовили и куда они направились бы в случае победы над Сирией. И главное: Российская армия, давно похороненная в мыслях Соединённых Государств Америки, их неприятно удивила. Настолько, что им пришлось врать открытым текстом.

Официальные лица СГА — от представителей Министерства обороны до президента — уверяют, что главный вклад в победу над террористами внесла собранная СГА коалиция. Кроме того, они говорят, что борьба ещё далека до завершения, и не намерены выводить с сирийской территории свои войска, находящиеся там — в отличие от российских — без приглашения.

Открытым текстом напомню: это говорят те, кто меньше месяца назад прикрывал с воздуха отход игиловцев из Ракки — чтобы российские самолёты не отбомбились по колонне головорезов. Напомню, как за годы «работы американских антитеррористов» запрещённая — в том числе и в самих СГА — террористическая группировка ИГИЛ наращивала мощь, спокойно торговала нефтью, получала новейшее оружие и инструкторов. И что появились эти «бородатые борцы за демократию» не сами собою. То есть без СГА борьбы с террором вовсе не понадобилось бы. Но в Сирии появилась Россия. И у СГА с их подельниками всё сломалось.

Помните, как эта «коалиция» сопротивлялась каждому нашему вылету? Как их бесили наши победы в Хомсе и Алеппо? Ну а теперь, конечно, «Америка победила ИГИЛ». И ведь сами же поверят.

Уже несколько десятилетий главный экспорт СГА — нестабильность. Пока мы гасили один из разожжённых ими костров, они разжигают следующий.

Президент Трамп велел Министерству иностранных дел подготовить план перевода посольства СГА в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Глава администрации палестинской автономии прервал переговоры с Израилем и призвал арабов к интифаде — массовому насилию. «Организация исламского сотрудничества» объявила восточный Иерусалим столицей Палестины.

Протесты в ответ на признание Иерусалима исключительно израильским городом — дело вполне ожидаемое и неудивительное. Недаром ни Клинтон, ни Буш, ни Обама не исполняли спорное решение конгресса, принятое ещё в девяносто пятом году. А вот Трамп за него ухватился. Именно сейчас. Открытым текстом предположу: внешняя политика — всё, что осталось у Трампа. С внутренней-то совсем плохо. Вяжут его профессиональные депутаты и чиновники по рукам и ногам. Вот он и попытался исполнить хоть одну заметную партию. Но вышло неубедительно. И СГА ожидают нешуточные потери. Исламский Восток такого плевка не простит. Но Трамп — человек сцены: ему нужны аплодисменты. Что делать, приходится подстраиваться!

Президент Трамп подписал принятый конгрессом оборонный бюджет — почти семьсот миллиардов долларов. Триста миллионов выделены на военную помощь Украине. Четыре с половиной миллиарда — на противодействие политике Российской Федерации в Европе.

Открытым текстом намекаю: если киевским террористам дадут деньги — разворуют; если дадут оружие — распродадут. А вот противодействие нашей политике — это уже серьёзно. Кампания массированной клеветы на нас. Запреты распространения наших телерадиоканалов. Безосновательные аресты наших туристов. Массовый подкуп чиновников и политиков. Курсы заболачивания мозгов новому их поколению. И прочая грязь. Мы с вами объявлены главной угрозой СГА за то, что не дали им играть по своим правилам. А призвали их соблюдать общие законы. Непростительная наглость!

В четверг в «твиттере» посольства СГА выложено сообщение. Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?» — «Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо».

Вот официальная позиция СГА! Указанная демонстративно! Именно сейчас. Как раз чтобы отвлечь внимание от наших побед. Это как раз об уровне конфронтации и о том, что «холодная война» уже не просто ожидается, а идёт полным ходом. Отвечу этому послу открытым текстом. По-одесски. Со всем черноморским колоритом. Чей Крым — решили и без посла, и без его страны. Решил сам наш народ, разделённый в девяносто первом и теперь постепенно воссоединяющийся. И решил навсегда. Кто бы что ни чирикал в «Твиттере». А к гнусным приёмам против нас мы привыкли.

Давить на нас — себе дороже.

12 декабря общее собрание российских спортсменов, готовых выступать на Олимпиаде, решило согласиться с требованиями МОК и поехать в Пхёнчхан без флага и гимна.

Открытым текстом уверяю: на таком накале спортивной злости, какой разожгли в нас клеветники, шансы на победу даже выше, чем были в Сочи. В самую лихую годину русские становятся непобедимы. Это усвоили и французы, и немцы, и все, кто пытался на нас давить. Не вышло ни разу. Интересно, что заставляет сейчас СГА шагать на те же грабли? Понятно, потом коллективный Запад будет искать способы отменить и эти наши успехи. Но и мы сами, и все, кому грязь не заливает глаза, будем знать: кто победитель, а кто способен только воровать чужие победы. Хоть в войнах, хоть на Олимпиадах.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru