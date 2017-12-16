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Остроумные и ёмкие двустишья на все случаи жизни

23:10. 16 декабря 2017 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:


Эти замечательные жизненные двустишия пишет петербуржец Владимир Поляков, известный в интернете под ником bazzlan. Стихи из двух строчек, или полупирожки, как называет их автор, пронизаны тонким злободневным юмором и житейской мудростью.

Коротко о главном — так можно описать его творчество, есть что ответить почти на все случаи жизни.

Я НЕ ХОТЕЛА ВАС ОБИДЕТЬ, СЛУЧАЙНО ПРОСТО ПОВЕЗЛО

Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню

БАШКА СЕГОДНЯ ОТКЛЮЧИЛАСЬ, НЕ ВСЯ, КОНЕЧНО, – ЕСТЬ МОГУ

Следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь — она жуёт

ШАМАН ЗА СКВЕРНУЮ ПОГОДУ НЕДАВНО В БУБЕН ПОЛУЧИЛ

Всё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться — то нет

ОБИДЕТЬ ТАНЮ МОЖЕТ КАЖДЫЙ, НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ УБЕЖАТЬ

МОИ НАМЕРЕНЬЯ ПРЕКРАСНЫ, ПОЙДЁМТЕ, ТУТ НЕДАЛЕКО

Я за тебя переживаю — вдруг у тебя всё хорошо

ДЕРЖИ ВОТ ЭТОТ ПОДОРОЖНИК — ЩАС ВРЕЖУ, СРАЗУ ПРИЛОЖИ

Я понимаю что вам нечем, но всё ж попробуйте понять

О, ПРИКЛЮЧЕНЬЯМИ ЗАПАХЛО, СПУСКАЮ ЖОПУ С ПОВОДКА

КАК ГОВОРИТСЯ, ВСЁ ПРОХОДИТ, НО МОЖЕТ КОЕ-ЧТО ЗАСТРЯТЬ

Кого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нет

А ТЫ ГОТОВИТЬ-ТО УМЕЕШЬ? — Я ВКУСНО РЕЖУ КОЛБАСУ

Звони почаще – мне приятно на твой «пропущенный» смотреть

ЗАЧЕМ УЧИТЬ НАС, КАК РАБОТАТЬ, ВЫ НАУЧИТЕСЬ, КАК ПЛАТИТЬ

Характер у меня тяжёлый, всё потому, что золотой

ВЫ МНЕ ХОТЕЛИ ЖИЗНЬ ИСПОРТИТЬ? СПАСИБО, СПРАВИЛАСЬ САМА

Её сбил конь средь изб горящих, она нерусскою была

Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть

ДЕЛА ИДУТ ПОКА ОТЛИЧНО, ПОСКОЛЬКУ К НИМ НЕ ПРИСТУПАЛ

Когда на планы денег нету, они становятся мечтой

Женат два раза неудачно — одна ушла, вторая – нет

ЕСТЬ ВСЁ ЖЕ РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ, РАЗ НЕ ВЫХОДИТ НА КОНТАКТ

Уж вроде ноги на исходе, а юбка всё не началась

Я ПОПРОСИЛ БЫ ВАС ОСТАТЬСЯ, НО ВЫ Ж ОСТАНЕТЕСЬ, БОЮСЬ

ОЛЕГУ НЕ ВЕЗЁТ НАСТОЛЬКО, ЧТО ДАЖЕ ЛИФТ ИДЁТ В ДЕПО

Меня запомните весёлым, а завтра я начну ремонт

ЗЕВНУ, УКРОЮСЬ С ГОЛОВОЮ, БУДИЛЬНИК ЗАВЕДУ НА МАРТ

Мы называем это жизнью, а это просто список дел

ВСЁ ТО, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, БОГАЧЕ ДЕЛАЕТ ВРАЧЕЙ

И жили счастливо и долго… он долго, счастливо она

Я НЕ ТУПЛЮ, А ЭКОНОМНО РАСХОДУЮ ПОТЕНЦИАЛ

Мне психиатр сказал: присядьте, щас успокоюсь и начнём

В НАРОД ХОДИЛИ ДЕПУТАТЫ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО БОЛЬШОЙ НУЖДЕ

Сержант почти поймал бандита, но тот по званью выше был

ПРИШЛА КО МНЕ СЕСТРА ТАЛАНТА, НО НЕ ДОСТАЛА ДО ЗВОНКА

Я ненавижу власть и деньги, когда они в чужих руках

ОЛЕГ ВЕСЬ ДЕНЬ КРУТИЛ БАРАНКУ, ПОТОМ НЕ ВЫДЕРЖАЛ И СЪЕЛ

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Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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Один комментарий»

  • 4345 3883
    Stelm 17 декабря 2017 в 0:22 Ссылка Пометить
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    Класс!)) Очень актуально для нашей современной жизни. Автор-явно талант. Почему так малоизвестен? Где первый анал и канал Россия? Ну да,правильно,умные не нужны,нужны преданные. Вот поэтому у нас и бардак.

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