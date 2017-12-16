Остроумные и ёмкие двустишья на все случаи жизни

Эти замечательные жизненные двустишия пишет петербуржец Владимир Поляков, известный в интернете под ником bazzlan. Стихи из двух строчек, или полупирожки, как называет их автор, пронизаны тонким злободневным юмором и житейской мудростью.Коротко о главном — так можно описать его творчество, есть что ответить почти на все случаи жизни.Я НЕ ХОТЕЛА ВАС ОБИДЕТЬ, СЛУЧАЙНО ПРОСТО ПОВЕЗЛОПоскольку времени немного, я вкратце матом объяснюБАШКА СЕГОДНЯ ОТКЛЮЧИЛАСЬ, НЕ ВСЯ, КОНЕЧНО, – ЕСТЬ МОГУСледить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь — она жуётШАМАН ЗА СКВЕРНУЮ ПОГОДУ НЕДАВНО В БУБЕН ПОЛУЧИЛВсё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться — то нетОБИДЕТЬ ТАНЮ МОЖЕТ КАЖДЫЙ, НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ УБЕЖАТЬМОИ НАМЕРЕНЬЯ ПРЕКРАСНЫ, ПОЙДЁМТЕ, ТУТ НЕДАЛЕКОЯ за тебя переживаю — вдруг у тебя всё хорошоДЕРЖИ ВОТ ЭТОТ ПОДОРОЖНИК — ЩАС ВРЕЖУ, СРАЗУ ПРИЛОЖИЯ понимаю что вам нечем, но всё ж попробуйте понятьО, ПРИКЛЮЧЕНЬЯМИ ЗАПАХЛО, СПУСКАЮ ЖОПУ С ПОВОДКАКАК ГОВОРИТСЯ, ВСЁ ПРОХОДИТ, НО МОЖЕТ КОЕ-ЧТО ЗАСТРЯТЬКого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нетА ТЫ ГОТОВИТЬ-ТО УМЕЕШЬ? — Я ВКУСНО РЕЖУ КОЛБАСУЗвони почаще – мне приятно на твой «пропущенный» смотретьЗАЧЕМ УЧИТЬ НАС, КАК РАБОТАТЬ, ВЫ НАУЧИТЕСЬ, КАК ПЛАТИТЬХарактер у меня тяжёлый, всё потому, что золотойВЫ МНЕ ХОТЕЛИ ЖИЗНЬ ИСПОРТИТЬ? СПАСИБО, СПРАВИЛАСЬ САМАЕё сбил конь средь изб горящих, она нерусскою былаКогда все крысы убежали, корабль перестал тонутьДЕЛА ИДУТ ПОКА ОТЛИЧНО, ПОСКОЛЬКУ К НИМ НЕ ПРИСТУПАЛКогда на планы денег нету, они становятся мечтойЖенат два раза неудачно — одна ушла, вторая – нетЕСТЬ ВСЁ ЖЕ РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ, РАЗ НЕ ВЫХОДИТ НА КОНТАКТУж вроде ноги на исходе, а юбка всё не началасьЯ ПОПРОСИЛ БЫ ВАС ОСТАТЬСЯ, НО ВЫ Ж ОСТАНЕТЕСЬ, БОЮСЬОЛЕГУ НЕ ВЕЗЁТ НАСТОЛЬКО, ЧТО ДАЖЕ ЛИФТ ИДЁТ В ДЕПОМеня запомните весёлым, а завтра я начну ремонтЗЕВНУ, УКРОЮСЬ С ГОЛОВОЮ, БУДИЛЬНИК ЗАВЕДУ НА МАРТМы называем это жизнью, а это просто список делВСЁ ТО, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, БОГАЧЕ ДЕЛАЕТ ВРАЧЕЙИ жили счастливо и долго… он долго, счастливо онаЯ НЕ ТУПЛЮ, А ЭКОНОМНО РАСХОДУЮ ПОТЕНЦИАЛМне психиатр сказал: присядьте, щас успокоюсь и начнёмВ НАРОД ХОДИЛИ ДЕПУТАТЫ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО БОЛЬШОЙ НУЖДЕСержант почти поймал бандита, но тот по званью выше былПРИШЛА КО МНЕ СЕСТРА ТАЛАНТА, НО НЕ ДОСТАЛА ДО ЗВОНКАЯ ненавижу власть и деньги, когда они в чужих рукахОЛЕГ ВЕСЬ ДЕНЬ КРУТИЛ БАРАНКУ, ПОТОМ НЕ ВЫДЕРЖАЛ И СЪЕЛ

Источник: nashaplaneta.su