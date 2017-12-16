Осколок луны Фатта
09:54. 16 декабря 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Собирая информацию о том, что некоторое время назад у Земли было три спутника, Леля, Фатта и Месяц, наткнулся на весьма интересный ролик.
Вполне вероятно, что этот кратер напрямую связан с теми следами, которые описаны у меня в статье "Как погибла Тартария?"
Если у кого-то из читателей есть реальная, а не выдуманная информация по теме о трёх лунах, буду весьма признателен за помощь.
Вполне вероятно, что этот кратер напрямую связан с теми следами, которые описаны у меня в статье "Как погибла Тартария?"
Если у кого-то из читателей есть реальная, а не выдуманная информация по теме о трёх лунах, буду весьма признателен за помощь.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com