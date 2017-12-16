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Осколок луны Фатта

09:54. 16 декабря 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:
Собирая информацию о том, что некоторое время назад у Земли было три спутника, Леля, Фатта и Месяц, наткнулся на весьма интересный ролик.

Вполне вероятно, что этот кратер напрямую связан с теми следами, которые описаны у меня в статье "Как погибла Тартария?"

Если у кого-то из читателей есть реальная, а не выдуманная информация по теме о трёх лунах, буду весьма признателен за помощь.
Tags: Алтай, искажение, история, три луны

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: Алтай, искажение, история, три луны
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