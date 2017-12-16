О силе воли и человеческого духа. Подборка фильмов (более 800)
Сила человеческого духа – это такое явление, объяснить которое ни в состоянии никакой ученый.
Казалось бы, человек пострадал настолько, что уже никогда не оправится, и миру пора бы забыть о его существовании, но нет!
Благодаря своему характеру и непреодолимой, огромной воле к победе, он встает и совершает поступки, достойные восхищения и изумления.
Да, любого человека можно лишить его физического здоровья, но сломать дух не способен никто, и именно такие истории порождают удивительные сюжеты.
Сила воли
Сила воли – необходимое личностное качество, которое мы развиваем на протяжении всей нашей жизни. Многие люди считают, что силу воли очень сложно развить и якобы легче плыть по течению, подчиняясь жесткой дисциплине.
Но, как говорил Конфуций: «Желающий ищет возможности, нежелающий – причину».
Так что, силу воли развить легко.
В первую очередь, нужно иметь четкое понимание того, чем, в сущности, является сила воли. Осознав это, вам не будет необходимости подавлять свои мечты, желании при помощи стереотипных ограничений.
Ведь для чего нужна человеку сила воли? – Да, в первую очередь, для того, чтобы он имел ту жизнь, о которой мечтает.
Порой силу воли описывают кнутом, который подгоняет ленивого человека, но такое отношение, в первую очередь, негативно по отношению к себе и к своей жизни.
Сила воли – это основа самодисциплины. Это способность через ваше внутреннее сопротивление достигнуть запланированное. Для того, чтоб применить ее, вы словно собираете всю внутреннюю энергию, наполняющую вас, и делаете мотивирующий шаг вперед к достижению своей цели.
По простому говоря, она является способностью личности управлять своей жизнью, планировать свои действия (а не навязанные модой общества), а затем воплощать в реальность этот план.
Не стоит размышлять о том, почему человеку необходима сила воли. Вам нужно действовать согласно формуле хочу-планирую-делаю. Каждый элемент в этой цепочки требует определенных усилий. И для того чтоб сработал завершающий и в принципе главный элемент необходима сила воли.
Сила воли и духа – настоящая сила. Эти понятия не существуют отдельно друг от друга. Благодаря силе духа, внутреннего стержня, человек добивается жизненных целей, преодолевая трудности на пути к и достижению, что означает, что сила воли непосредственно связано с человеческим духом. У силы духа есть множество синонимов таких как: несгибаемость, уверенность в себе, твердость, стойкость.
В противном случае, слабая сила воли и духа выдает себя боязливостью, неуверенностью в своих силах, злопамятностью, мнительностью, зависимостью от мнения большинства, пусть даже это большинство – незнакомые люди.
Человек со слабой силой духа неспособен поверить, что способен повернуть свою жизнь в правильное русло, которое ему по душе. Его выбор – теплое болото, которое являет собой его работа, дом, счета за телефон, кредит за дом.
Его теплое болото – крысиные бега по замкнутому кругу. Такая личность в глубине души понимает, что боится перемен, боится проявить мужество в своих действиях, ведь каждое сове решение поддает множеством сомнений типа «если-вдруг».
Железная сила воли и крепкий дух
Для того, чтоб укрепить силу воли и дух, необходимо придерживаться некоторых правил, которые помогут вам преодолевать стрессовые ситуации, верить в достижение своих целей, в себя:
1. Будьте оптимистом, всегда программируйте себя на успех.Не зря ведь в мире так много тем тренингов психологического роста посвящены именно развитию позитивного мышления. Не забывайте, что какая бы отрицательная ситуация с нами не случилась, в ней всегда можно найти плюсы, выгоду для развития своей силы воли.
2. Избавьтесь от страха и сомнений. Вы ведь знаете, что жизнь прекрасна не завтра и не вчера, а именно в данное мгновение. Не ждите черной полосы. В конце концов, разукрасьте свою зебру яркими красками. В большинстве случаев наши страхи ничем необоснованны. Только встречаясь лицом к лицу с вашим страхом, вы можете понять, какая у вас сила воли, вы проверяете свои силы, свою готовность противостоять различным трудностям.
3. Полюбите себя. Воспитывайте любовь к себе. Только в этом случае вы начнете уважать свое хобби, свой выбор, свою работу.
4. Доверяйте людям.Помните, что доверие всегда обоюдно. Люди, пусть и малознакомые вам, чувствуют ваше к ним доверие. И, даже если случится, что вас обманут, этот неприятный случай с головой перекроется поступками честных людей в ваш адрес.
5. Запоминайте только самое хорошее. Избавьтесь от злопамятства. Научитесь прощать, в первую очередь, себя и других. «Отпустите» негатив. Он способен только разрушать вас изнутри, порождая всяческие недуги.
Для чего нужна сила воли и сила духа? Без них человек в жизни не достигает успеха, не наслаждается жизнью каждую минуту.
Сила духа
Часто понятия сила воли и сила духа человека отождествляются. Но, если быть точным, это совершенно разные вещи. В этой статье дадим определение силе человеческого духа, рассмотрим способы, как ее обрести и развить.
Сила духа человека и ее примеры
Внутренний потенциал, второе дыхание, резервы психики и организма, эмоциональная устойчивость, способность сохранять спокойствие и адекватное мышление в экстремальных ситуациях – все это и есть сила духа.
Примеры людей, обладающих ею в полной мере, мы наблюдаем каждый день, просто иногда не замечаем. Чаще всего они находятся рядом с нами – родители, бабушки и дедушки.
Ведь мало кто задумывается о том, насколько сложно сохранять спокойствие и уметь радоваться жизни в пожилом возрасте, бороться с различными заболеваниями и при этом помогать детям и внукам.
Кроме того, стоит обращать внимание и размышлять о примерах успешных людей с физическими недостатками. Они преодолели проблему силы человеческого духа через длительные жизненные испытания, связанные не только с неизлечимой болезнью, но и с тяжелой эмоциональной нагрузкой. Такие люди научились справляться с трудностями самостоятельно, добиваться поставленных целей и по-настоящему ценить время.
Как воспитать силу духа?
Первый шаг – это научиться любить жизнь во всех ее проявлениях, дорожить каждой прожитой минутой.Необходимо осознать, что постоянно сожалеть о прошлом и бояться будущих ошибок бессмысленно. Прошедшие события уже никак нельзя изменить, а грядущее целиком зависит от настоящих действий, нынешнее поведение и образ мыслей являются основой будущего.
Следующим этапом должно стать понимание личностной ответственности за собственную жизнь и развитие. Желательно перестать обвинять во всем судьбу или высшие силы. Все, что рано или поздно происходит, как плохое, так и хорошее, является результатом наших собственных решений и сделанного выбора.
Предыдущие два шага постепенно переходят к третьему – умению понимать и любить окружающих, принимать и уважать их мнение, прощать и сочувствовать. Действительно сильный духом человек никогда не отвечает местью на любое совершенное зло. Это не означает, что не следует добиваться справедливости и заслуженного наказания. Просто сила духа предполагает умение признавать собственные ошибки, понимать мотивы и чувства другого человека, прощать даже серьезные проступки.
И, наконец, сильные духом имеют твердую жизненную позицию и устойчивые моральные и нравственные нормы. Это значит, что ни в коем случае не нужно поступаться личными принципами и подстраиваться под мнение окружающих. Следует корректно и тактично, но твердо отстаивать свои взгляды, придерживаться выбранной линии поведения. Конечно, умение найти компромисс весьма ценно, но лишь в том случае, когда выход из ситуации не унижает личного достоинства.
Как развить и укрепить силу духа?
Необходимо помнить о 4 составляющих сильного духа:
1. Физическое здоровье.
2. Уверенность в себе и своих силах.
3. Своевременный отдых и расслабление, медитация.
4. Самосовершенствование и расширение кругозора.
Кроме того, каждый прожитый день, с любыми эмоциональными нагрузками, постоянно укрепляет любого человека. Ведь как преодоление трудностей, так и радостные события – это бесценный опыт и закалка для человеческого духа.
Сильный духом человек
Самая великая сила человеческого духа не в избежании неудач, а в умении подняться после каждого падения.
Ралф Уолдо Эмерсон
Сильный духом человек — это человек, который точно знает, что он хочет и знает в чем смысл его жизни, а также не размениваясь по мелочам идет к четко поставленной цели достигая мечты, одновременно помогая людям, которые его окружают, заряжая их собственным оптимизмом. Это человек, который способен одерживать победу над собой и над обстоятельствами, его реакция на ситуацию всегда положительная, ведь от отрицательных мыслей возникают и отрицательные состояния в организме.
А к отрицательным мыслям приводят три вещи — страхи, переживания о прошлом, жалость к себе.
Первое правило сильного человека — не бегите от страха.
Если вы разберетесь в себе, то увидите, что многие ваши страхи — воображаемые.
Вы беспокоитесь по поводу того, что ещё не произошло, но, как вам кажется, может произойти, тогда как опасения абсолютно необоснованны. Бывают, конечно, и реальные, обоснованные страхи. Но ни от воображаемых, ни от реальных страхов нельзя бежать, нельзя прятаться, скрываться. Страх, которому мы посмотрели прямо в глаза, уже не страшен. Страх, которому мы боимся заглянуть в глаза, и впрямь способен убить нас.
Второе правило сильного человека — не тратьте силы на жалость к себе.
Жалость к себе, обиды на жизнь истощают и опустошают нас, и абсолютно ничего не дают взамен. Они заставляют нас двигаться по замкнутому кругу, годами возвращаясь к одним и тем же горьким мыслям и не позволяя вырваться к свету, свободе, надежде и оптимизму.
Многие обиды и сожаления о прошлом тоже заставляют нас тратить силы впустую и отдаляют от исцеления. Обиды не спасают, а лишь ухудшают ваше состояние. Избавьтесь от обид на жизнь и судьбу. На других людей и себя самого — и вы приблизите свое выздоровление.
Третье правило сильного человека — не живите в прошлом.
Помните: никогда не поздно начать все сначала. Но для того, чтобы начать меняться, чтобы начать новую жизнь, надо отпустить от себя прошлое, не важно, хорошим оно было или плохим. Нельзя жить с грузом прошлых потерь и неудач. Нельзя жить с сожалением о прошлом ушедшем счастье. Это отнимает силы и лишает надежды на будущее. Всё уже ушло — так отпустите ушедшее с миром, не старайтесь его вернуть, это вам всё равно не удастся. Живите сегодняшним днем.
Из этих правил вытекают и следствия.
• Не зацикливайтесь на мыслях о плохом. Создайте в своей памяти копилку хороших воспоминаний и почаще возвращайтесь к тому хорошему, что было в вашей жизни, но без сожалений, а только с радостным осознанием, что это было, а значит, осталось с вами навсегда. Мечтайте о хорошем. Стройте планы. Научитесь видеть хорошее в окружающей вас жизни и не акцентировать внимания на плохом.
• Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно — независимо от того, как у вас обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы и становимся — не забывайте об этом! Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь благополучие.
• Никогда не говорите себе: «Я не могу», — чего бы это ни касалось: выздоровления, работы, физических упражнений. Лучше скажите: «Я не хочу». Говоря «не могу», мы очень сильно ограничиваем свои собственные возможности. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много — гораздо больше, чем думали сами. Делайте, не говорите «не могу»! И увидите, что можете!
• Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не появляются сами по себе.Человек создан из того, что он делал и о чем он думал в прошлом.Из этого складывается наше настоящее. А сейчас, в настоящем, мы закладываем ростки нашего будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас, — из всего этого сложится будущее.
• Остерегайтесь сравнивать себя с другими.
Вы знаете о себе все: ваши сильные и слабые стороны, ваши успехи и ваши поражения. Все, что вы знаете о других – это лишь то, что они сами предпочли сделать видимым для окружающих, и обычно это бывают только их успехи.
• Постарайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить только себя.
Помните: нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не опускайте рук. Пока мы живы, мы способны улучшить свою жизнь.
• Неприятности – предвестники успеха. Попытки любой ценой оставаться в пределах вашей личной «зоны комфорта», а также попустительство страхам нарушают творческий подход к жизни и лишают вас шансов добиться успеха. Для того, чтобы достичь сколько-нибудь стоящих целей, вы должны осознать, что жизненный дискомфорт, неприятности всегда предшествуют успеху.
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Список зарубежных фильмов
1. ...А в душе я танцую. Inside I'm Dancing (2004)
2. 127 часов. 127 Hours (2010)
3. 3: История Дейла Эрнхардта. 3: The Dale Earnhardt Story (2004)
4. 300 спартанцев. 300 (2006)
5. 33. The 33 (2015)
6. 42. 42 (2013)
7. 55 дней в Пекине. 55 Days at Peking (1963)
8. Авиатор. The Aviator (1985)
9. Агнес Браун. Agnes Browne (1999)
10. Агония и экстаз. The Agony and the Ecstasy (1965)
11. Ад в Тихом океане. Hell in the Pacific (1968)
12. Азартная игра. Blue Chips (1994)
13. Айк: Обратный отсчет. Ike: Countdown to D-Day (2004)
14. Али. Ali (2001)
15. Алое и черное. The Scarlet and the Black (1983)
16. Алый знак доблести. The Red Badge of Courage (1951)
17. Аляска. Alaska (1996)
18. Американские молнии. American Flyers (1985)
19. Аминь. Amen. (2002)
20. Амистад. Amistad (1997)
21. Ананд. Anand (1971)
22. Ангел за моим столом. An Angel at My Table (1990)
23. Ангел Рождества. Christmas Angel (2009)
24. Ангелы с железными зубами. Iron Jawed Angels (2004)
25. Анна Франк. Anne Frank: The Whole Story (2001)
26. Антарктика. Nankyoku monogatari (1983)
27. Антуан Фишер. Antwone Fisher (2002)
28. Армия преступников. L'armée du crime (2009)
29. Атлант расправил плечи. Atlas Shrugged: Part I (2011)
30. Аутсайдеры. The Longshots (2008)
31. Баба Азиз. Bab'Aziz - The Prince That Contemplated His Soul (2005)
32. Багровая пустыня. The Purple Plain (1954)
33. Баския. Basquiat (1996)
34. Баффало Билл. Buffalo Bill (1944)
35. Башмаки рыбака. The Shoes of the Fisherman (1968)
36. Беги, толстяк, беги. Run Fatboy Run (2007)
37. Беглянка. Lajja (2001)
38. Бегущий по холмам. Downhill Racer (1969)
39. Без предела. Without Limits (1998)
40. Белая роза. The White Rose (1982)
41. Белые ладони. White Palms (2006)
42. Белый слон. White Elephant (2012)
43. Бен-Гур. Ben Hur (2003)
44. Бен-Гур. Ben-Hur: A Tale of the Christ (1925)
45. Берт и Дикки. Bert & Dickie (2012)
46. Беседы с Богом. Conversations with God (2006)
47. Бесстрашный. Fearless (1993)
48. Биение сердца. Dhadkan (2000)
49. Битва в Сиэтле. Битва в Сиэтле (2007) (2007)
50. Битва за Мён Рян. Myeong-ryang (2014)
51. Битва за Ривер Плэйт. The Battle of the River Plate (1956)
52. Блеск. Shine (1996)
53. Бобби Джонс: Удар гения Bobby Jones: Stroke of Genius (2004)
54. Боевой гимн. Battle Hymn (1957)
55. Боевой конь. War Horse (2011)
56. Боец. A Fighting Man (2014)
57. Божественное творение. Something the Lord Made (2004)
58. Бойцовский клуб. Fight Club (1999)
59. Большая белая надежда. The Great White Hope (1970)
60. Большой побег. The Great Escape (1963)
61. Борьба за огонь. La guerre du feu (1981)
62. Бофа! Bopha! (1993)
63. Браво. To Brave Alaska (1996)
64. Брат Солнце, сестра Луна. Fratello sole, sorella luna (1972)
65. Брубейкер. Brubaker (1980)
66. Будда рухнул от стыда. Buda as sharm foru rikht (2007)
67. В диких условиях. Into the Wild (2007)
68. В ожидании лучшего. Waiting for the Light (1990)
69. В погоне за солнцем. Race the Sun (1996)
70. В погоне за счастьем. En busca de la felicidad (2006)
71. В поисках Бобби Фишера. Searching for Bobby Fischer (1993)
72. Валентино. Valentino (1977)
73. Варавва. Barabba (1962)
74. Великая иллюзия. La Grande Illusion (1937)
75. Великий диктатор. The Great Dictator (1940)
76. Великий рейд. The Great Raid (2005)
77. Великий чемпион. Grand Champion (2002)
78. Великолепная одержимость. Magnificent Obsession (1954)
79. Величайшая история всех времен. The Greatest Story Ever Told (1965)
80. Вечерние огни пятницы. Friday Night Lights (2004)
81. Вечерние посетители. Les visiteurs du soir (1942)
82. Вирус. And the Band Played On (1993)
83. Влюбленный Рич. Rich in Love (1993)
84. Во имя любви или страны: История жизни Артуро Сандоваля. For Love or Country: The Arturo Sandoval Story (2000)
85. Во имя отца. In the Name of the Father (1993)
86. Водные танцы. The Waterdance (1992)
87. Военно-воздушные силы. Air Force (1943)
88. Военный ныряльщик. The Seventh Seal (2000)
89. Возвращение на родину. Swades: We, the People (2004)
90. Возвращение: Легенда Эрла 'Козла' Маниго. Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' Manigault (1996)
91. Возмездие. The Railway Man (2013)
92. Возмездие. The Railway Man (2013)
93. Возрождение: На смену Башням-близнецам. Rising: Rebuilding Ground Zero (2011)
94. Война и воспоминание. War and Remembrance (1988)
95. Война округа Харлан. Harlan County War (2000)
96. Война Харта. Hart's War (2002)
97. Воины радуги: Сидик бале. Sàidékè balái (2011)
98. Волшебник скорости и времени. The Wizard of Speed and Time (1989)
99. Воровка книг. The Book Thief (2013)
100. Восемь секунд. 8 Seconds (1994)
101. Воскрешая чемпиона. Resurrecting the Champ (2007)
102. Восстание Техаса. Texas Rising (2015)
103. Восстание. Uprising (2001)
104. Восхождение. The Ascent (1994)
105. Восхождение. The Climb (1998)
106. Восхождение. Восхождение (2002) (2002)
107. Восьмая миля. 8 Mile (2002)
108. Все мои любимые. All My Loved Ones (1999)
109. Все цвета дружбы. The Color of Friendship (2000)
110. Вселенная Стивена Хокинга/ Теория всего. The Theory of Everything (2014)
111. Всеми силами. De toutes nos forces(2013)
112. Вспоминая титанов. Remember the Titans (2000)
113. Вся королевская рать. All the King's Men (1999)
114. Вторники с Морри. Tuesdays with Morrie (1999)
115. Второй шанс. Second Chances (1998)
116. Вундеркинд. Wunderkinder (2011)
117. Вчера. Yesterday (2004)
118. Высокий парень. The Tall Guy (1989)
119. Высота Порк Чоп Хилл. Pork Chop Hill (1959)
120. Гавр. Le Havre (2011)
121. Галлиполи. Gallipoli (1981)
122. Гамсун. Hamsun (1996)
123. Ганди. Gandhi (1982)
124. Гарвардский бомж. Homeless to Harvard: The Liz Murray Story (2003)
125. Гари, тренер по теннису. Balls Out: Gary the Tennis Coach (2009)
126. Гармонисты. The Harmonists (1997)
127. Где живет мечта. Where Hope Grows (2014)
128. Генрих V. Henry V (1989)
129. Гладиатор. Gladiator (1992)
130. Глория. Glory (1989)
131. Глубокая вера. Faith Like Potatoes (2006)
132. Год спокойного солнца. Rok spokojnego slonca (1984)
133. Год Яо. The Year of the Yao (2004)
134. Гол! Goal! (2005)
135. Гонка. Rush (2013)
136. Гордость Янки. The Pride of the Yankees (1942)
137. Гордость. Pride (2007)
138. Гориллы в тумане. Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988)
139. Город мальчиков. Boys Town (1938)
140. Город удовольствий. City of Joy (1992)
141. Город, похожий на Элис. A Town Like Alice (1956)
142. Городской ковбой. Urban Cowboy (1980)
143. Гран При. Grand Prix (1966)
144. Грейси. Gracie (2007)
145. Грейсток: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
146. Громче слов. Louder Than Words (2013)
147. Грошовая серенада. Penny Serenade (1941)
148. Далекий край. From a Far Country (1981)
149. Далеко от нее. Away from Her (2006)
150. Далласский клуб покупателей. Dallas Buyers Club (2013)
151. Дальний свет. Distant Lights (2003)
152. Двадцать четыре глаза. Nijûshi no hitomi (1954)
153. Дверь в дверь. Door to Door (2002)
154. Двое на дороге. The Suite Life Movie (2011)
155. Двойная команда. Double Teamed (2002)
156. Девушка из воды. Lady in the Water (2006)
157. Девушки из Анзак. Anzac Girls (2014)
158. Девушки с календаря. Calendar Girls (2003)
159. Девятый день. Der neunte Tag (2004)
160. Дерево растет в Бруклине. A Tree Grows in Brooklyn (1945)
161. Дерсу Узала (1975)
162. Десять заповедей. The Ten Commandments (1923)
163. Десять заповедей. The Ten Commandments (2006)
164. Дети дороги. The Railway Children (1970)
165. Дети славы. Children of Glory (2006)
166. Джейн Эйр. Jane Eyre (1983)
167. Джентльмен Джим. Gentleman Jim (1942)
168. Джинна. Jinnah (1998)
169. Джон Адамс. John Adams (2008)
170. Джон Уиклиф: Утренняя звезда. John Wycliffe: The Morning Star (1984)
171. Дикая. Wild (2014)
172. Динго. Dingo (1991)
173. Дисбат. Cadence (1990)
174. Длинная серая линия. The Long Gray Line (1955)
175. Дневник Анны Франк. The Diary of Anne Frank (1959)
176. Дневник Анны Франк. The Diary of Anne Frank (2009)
177. Дневник безумной черной женщины. Diary of a Mad Black Woman (2005)
178. До завтра. Le jour avant le lendemain (2008)
179. До свидания! Dasvidaniya (2008)
180. Добро пожаловать в Донмакголь. Welcome to Dongmakgol (2005)
181. Добро пожаловать. Welcome (2009)
182. Додескаден. Dodes'ka-den (1970)
183. Доктор. The Doctor (1991)
184. Долгая дорога домой. The Long Walk Home (1990)
185. Долгая дорога к свободе. Mandela: Long Walk to Freedom (2013)
186. Долгий путь. Long Gone (1987)
187. Долгий путь. Long Gone (1987)
188. Дора-Хэйта. Dora-heita (2000)
189. Дорога в рай. Paradise Road (1997)
190. Дорога на восток. Way Down East (1920)
191. Достань меня, если сможешь. Reach Me (2014)
192. Достичь небес. Reach for the Sky (1956)
193. Дочь шахтера. Coal Miner's Daughter (1980)
194. Дракон. История Брюса Ли. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
195. Дух Сент-Луиса. The Spirit of St. Louis (1957)
196. Душа игры. Soul of the Game (1996)
197. Дыхание. Adem (2010)
198. Дьявол и Дэниэл Уэбстер. The Devil and Daniel Webster (1941)
199. Дьявольская арифметика. The Devil's Arithmetic (1999)
200. Евангелие от Иоанна. The Visual Bible: The Gospel of John (2003)
201. Евангелие от Матфея. The Gospel According to St. Matthew (1964)
202. Его последний забег. Back on Track (2013)
203. Желаю удачи. Good Luck (1996)
204. Железная воля. Iron Will (1994)
205. Женский бой. Girlfight (2000)
206. Женское восхождение. Girl Rising (2013)
207. Женщина по имени Гольда. A Woman Called Golda (1982)
208. Жестокий ринг. Victor Young Perez (2013)
209. Жизнь Брайана. Brian's Song (2001)
210. Жизнь в розовом цвете. La môme (2007)
211. Жизнь превыше всего. Жизнь превыше всего (2010) (2010)
212. Жизнь прекрасна. Life Is Beautiful (1997)
213. Жизнь с отцом. Life with Father (1947)
214. Жить. Ikiru (1952)
215. За канатами. Against the Ropes (2004)
216. За королеву и отечество. For Queen & Country (1989)
217. За чужой счет. Full Ride (2002)
218. Забастовка. Jób lázadása (1983)
219. Забор от кроликов. Rabbit-Proof Fence (2002)
220. Заветная мечта Конрада Коха. Der ganz große Traum (2011)
221. Заветная мечта Конрада Коха. Der ganz große Traum (2011)
222. Завещание. Testament (1983)
223. Завтрак на Плутоне. Breakfast on Pluto (2005)
224. Заговор. Conspiracy (2001)
225. Заклятые друзья. The Brylcreem Boys (1998)
226. Зал Джимми. Jimmy's Hall (2014)
227. Запасной игрок. Second String (2002)
228. Запах женщины. Profumo di donna (1974)
229. Запах женщины. Scent of a Woman (1992)
230. Застывший. Static (1985)
232. Затерянные в Антарктиде. Shackleton (2002)
233. Звезды падали на Генриэтту. The Stars Fell on Henrietta (1995)
234. Звонок. The Ring (1927)
235. Земля Хо! Land Ho! (2014)
236. Зови меня сумасшедшим. Call Me Crazy: A Five Film (2013)
237. Зоолимпиада. Animalympics (1980)
238. Зулусы. Zulu (1964)
239. Зюскинд. Süskind (2012)
240. Игра джентльмена. A Gentleman's Game (2001)
241. Игра их жизни. The Game of Their Lives (2005)
242. Игра на высоте. When the Game Stands Tall (2014)
243. Игра по чужим правилам. Glory Road (2006)
244. Игрок. Stuey (2003)
245. Игроки. Deal (2008)
246. Идальго: Погоня в пустыне. Hidalgo (2004)
247. Из пушки на Луну. From the Earth to the Moon (1998)
248. Изгой. Cast Away (2000)
249. Изломанные души. Crooked Hearts (1991)
250. Иисус. The Jesus (1979)
251. Икбал. Iqbal (2005)
252. Империя солнца. Empire of the Sun (1987)
253. Ип Ман 2. Yip Man 2 (2010)
254. Ип Ман. Ip Man (2008)
255. Искупление. Redemption: The Stan Tookie Williams Story (2004)
256. Испытавший любовь. Touched by Love (1980)
257. Испытание Акилы. Akeelah and the Bee (2006)
258. История Гленна Миллера. The Glenn Miller Story (1953)
259. История дельфина 2. Dolphin Tale 2 (2014)
260. История дельфина. Dolphin Tale (2011)
261. История Джо Луиса. The Joe Louis Story (1953)
262. История истребителя Спитфайер. Spitfire (1942)
263. История монахини. The Nun's Story (1959)
264. История Одри Хепберн. The Audrey Hepburn Story (2000)
265. История Рона Кларка. The Ron Clark Story (2006)
266. История спящего верблюда. Die Geschichte vom weinenden Kamel (2003)
267. История Страттона. The Stratton Story (1949)
269. Исход. Exodus (1960)
270. Исход: Цари и боги. Exodus: Gods and Kings (2014)
271. Их глаза видели бога. Their Eyes Were Watching God (2005)
272. Их собственная лига. A League of Their Own (1992)
273. К-2. K2 (1992)
274. Как я встретил конец света. The Way I Spent the End of the World (2006)
275. Кактус. Cactus (1986)
276. Камень судьбы. Stone of Destiny (2008)
277. Капитан Абу Раед. Captain Abu Raed (2008)
278. Капо. Kapò (1960)
279. Каратэ-пацан. The Karate Kid (2010)
280. Карбин Уильямс. Carbine Williams (1952)
281. Кароль. Человек, ставший Папой Римским. Karol, un uomo diventato Papa (2005)
282. Касс. Cass (2008)
283. Квартет. Quartet (2012)
284. Кентуккиец. The Kentuckian (1955)
285. Кинси. Kinsey (2004)
286. Клеймо гражданина. Civil Brand (2002)
287. Клеймо гражданина. Civil Brand (2002)
288. Клуб. The Club (1980)
289. Клубничная блондинка. The Strawberry Blonde (1941)
290. Книга рабов. The Book of Negroes (2015)
291. Кнут Ронки настоящий американец. Knute Rockne All American (1940)
292. Когда мы были королями. When We Were Kings (1996)
293. Кожа. Skin (2008)
294. Колдиц. The Colditz Story (1955)
295. Колпачок авторучки. The Fountainhead (1949)
296. Кон-Тики. Kon-Tiki (1950)
297. Кон-Тики. Kon-Tiki (2012)
298. Конфуций. Confucius (2010)
299. Корни. Roots (1977)
300. Короли мамбо. The Mambo Kings (1992)
301. Король бокса. Tian xia di yi quan (1972)
302. Король воздуха. Air Bud (1997)
303. Король Крыса. King Rat (1965)
304. Космос. Cosmos (1980)
305. Крайние меры. Extraordinary Measures (2010)
306. Красные хвосты. Red Tails (2012)
307. Красный, как небо. Red Like the Sky (2006)
308. Крест накрест. CrissCross (1992)
309. Кривые стрелы. Crooked Arrows (2012)
310. Крид. Creed (2015)
311. Крик свободы. Cry Freedom (1987)
312. Кровавое воскресенье. Bloody Sunday (2002)
313. Кровавый спорт 2. Bloodsport 2 (1996)
314. Крупная рыба. Big Fish (2003)
315. Крылья орлов. The Wings of Eagles (1957)
316. Кто-то там наверху любит меня. Somebody Up There Likes Me (1956)
317. Кукловод. In the Hands of a Puppet Master (1993)
318. Лапочка. Honey (2003)
319. Легенда о Баггере Вэнсе. The Legend of Bagger Vance (2000)
320. Леди. The Lady (2011)
321. Ледяные замки. Ice Castles (1978)
322. Ледяные замки. Ice Castles (2010)
323. Леонера. Leonera (2008)
324. Летающие ролики. Hawaa Hawaai (2014)
325. Летите домой. Fly Away Home (1996)
326. Летучий шотландец. The Flying Scotsman (2006)
327. Лиа. Lea (1996)
328. Лилии полей. Lilies of the Field (1963)
329. Лимонное дерево. Lemon Tree (2008)
330. Линия нападения. The Junction Boys (2002)
331. Линкольн. Lincoln (2012)
332. Лисий огонь. Foxfire (1987)
333. Личный выбор. Personal Best (1982)
334. Лоуренс Аравийский. Lawrence of Arabia (1962)
335. Луна Понтиак. Pontiac Moon (1994)
336. Лучшая игра на свете. The Greatest Game Ever Played (2005)
337. Лучшие из лучших. Best of the Best (1989)
338. Лучший мальчик. Best Boy (1979)
339. Любитель птиц из Алькатраса. Birdman of Alcatraz (1962)
340. Любовь и баскетбол. Love & Basketball (2000)
341. Лютер. Luther (1973)
342. МакАртур. MacArthur (1977)
343. Маквикар. McVicar (1980)
344. Маленькая принцесса. Sueño de hadas (1939)
345. Маленькие чудеса. Small Wonders (1995)
346. Малыш Галахад. Kid Galahad (1962)
347. Малыш. The Babe (1992)
348. Малыш. The Babe (1992)
349. Малышка на миллион. Million Dollar Baby (2004)
350. Малышка Финн. Finn's Girl (2007)
351. Мальчик, который умел летать. The Boy Who Could Fly (1986)
352. Марсианин. The Martian (2015)
353. Масада. Masada (1981)
354. Маска. Mask (1985)
355. Масло Лоренцо. Lorenzo's Oil (1992)
356. Мать-ночь. Mother Night (1996)
357. Медленно бей в барабан. Bang the Drum Slowly (1973)
358. Между молотом и наковальней. Hammers Over the Anvil (1993)
359. Международный приз 'Вельвет'. International Velvet (1978)
360. Международный рынок. Gukjesijang (2014)
361. Мелодия для шарманки. Мелодия для шарманки (2009)
362. Меня зовут Билл Дабл'ю. My Name Is Bill W. (1989)
363. Меня зовут Дэвид. I Am David (2003)
364. Меня зовут Калам. I Am Kalam (2010)
365. Меня зовут Кхан. My Name Is Khan (2010)
366. Мертвец идет. Мертвец идет (1995) (1995)
367. Место в сердце. Places in the Heart (1984)
368. Место назначения – Луна. Destination Moon (1950)
369. Мечта Америки. America's Dream (1996)
370. Мечтатель. Dreamer: Inspired by a True Story (2005)
371. Мечты о баскетболе. Hoop Dreams (1994)
372. Миллионер из трущоб. Slumdog Millionaire (2008)
373. Мирал. Miral (2010)
374. Мирный воин. Peaceful Warrior (2006)
375. Мисс Джин Броди в расцвете лет. The Prime of Miss Jean Brodie (1969)
376. Миссис Минивер. Mrs. Miniver (1942)
377. Мистер Джонсон. Mister Johnson (1990)
378. Мистер Миллиар. Mother of Mine (1977)
379. Мистер Смит едет в Вашингтон. Mr. Smith Goes to Washington (1939)
380. Мичман Хорнблауэр: Экзамен на лейтенанта. Horatio Hornblower: The Fire Ship (1998)
381. Мишка по имени Винни. A Bear Named Winnie (2004)
382. Моби Дик. Moby Dick (1998)
383. Мой гризли. Grizzly Falls (1999)
384. Мой мир. Benim Dünyam (2013)
385. Молли. Molly (1999)
386. Молодая кровь. Youngblood (1986)
387. Молодой мистер Линкольн. Young Mr. Lincoln (1939)
388. Молокаи: история отца Дэмиена. Molokai: The Story of Father Damien (1999)
389. Мольба. Guzaarish (2010)
390. Море внутри. Mar adentro (2004)
391. Морис Ришар. The Rocket: The Legend of Rocket Richard (2005)
392. Морское чудовище. The Sea Beast (1926)
393. Мотылек. Papillón (1973)
394. Моя блестящая карьера. My Brilliant Career (1979)
395. Моя левая нога. My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)
396. Музыка внутри. Music Within (2007)
397. Музыка продолжала играть. The Music Never Stopped (2011)
398. Музыка сердца. Music of the Heart (1999)
399. Муладе. Moolaadé (2004)
400. Мулан. Mulan (1998)
401. Мундэнс Александр. Moondance Alexander (2007)
402. Мухаммад, последний пророк. Muhammad: The Last Prophet (2002)
403. Мы - одна команда. We Are Marshall (2006)
404. Мы победим! We Shall Overcome (2006)
405. Мэдисон. Madison (2001)
406. Мэри и Марта. Mary and Martha (2013)
407. Мятеж на Баунти. Mutiny on the Bounty (1935)
408. На линии огня. The Fighting Seabees (1944)
409. Навигаторы. The Navigators (2001)
410. Наедине с судьбой. Dawn Anna (2005)
411. Назад в Батаан. Back to Bataan (1945)
412. Наперекор судьбе. Against the Odds (2014)
413. Начало дня. Daybreak (1993)
414. Наш дом. Astral City: A Spiritual Journey (2010)
415. Не зови волков. Never Cry Wolf (1983)
416. Не отступать и не сдаваться. No Retreat, No Surrender (1986)
417. Не сходить с дистанции. The Long Run (2000)
418. Не угаснет надежда. All Is Lost (2013)
419. Небеса реальны. Heaven Is for Real (2014)
420. Небесный остров. Island in the Sky (1953)
421. Небо и земля. Higher Ground (2011)
422. Небо принадлежит вам. Le ciel est à vous (1944)
423. Невидимая сторона. The Blind Side (2009)
424. Невинные голоса. Innocent Voices (2004)
425. Невозможное. Lo imposible (2012)
426. Нежданная семья. An Unexpected Family (1996)
427. Незабываемые моменты. Everlasting Moments (2008)
428. Нелегал. Illégal (2010)
429. Немое кино. The Sports Pages (1976)
430. Необходимая жестокость. Necessary Roughness (1991)
431. Неожиданная встреча. The Encounter (2010)
432. Непобедимый. Invincible (2006)
433. Непобедимый. White Palms (2001)
434. Непокоренный. Invictus (2009)
435. Несломленный. Rad (1986)
436. Несломленный. Unbroken (2014)
437. Неугасающий. Forever Strong (2008)
438. Ниже холма 60. Beneath Hill 60 (2010)
439. Никогда не говори 'никогда': История Дейдры Халл. Never Say Never: The Deidre Hall Story (1995)
440. Нобл. Noble (2014)
441. Ножны самурая. Ножны самурая (2010) (2010)
442. Нокаут. Knockout (2011)
443. Нокдаун. Cinderella Man (2005)
444. Ночи Кабирии. Le notti di Cabiria (1957)
445. Ночь и туман. Nuit et brouillard (1955)
446. Нюрнбергский процесс. Judgment at Nuremberg (1961)
447. Облик грядущего. Things to Come (1936)
448. Обучение полетам. Won't Back Down (2012)
449. Общество мертвых поэтов. Dead Poets Society (1989)
450. Огненные колесницы. Chariots of Fire (1981)
451. Огненный сезон. The Burning Season (1994)
452. Одиночество бегуна на длинную дистанцию. The Loneliness of the Long Distance Runner (1962)
453. Одиночка. En solitaire (2013)
454. Одиночка. Kamui gaiden (2009)
455. Октавия. Octavia (1984)
456. Ома. Omagh (2004)
457. Онг Бак 2 Ong bak 2 (2008)
458. Они были солдатами: Пустота. Saints and Soldiers: The Void (2014)
459. Освобождение. Breaking Free (1995)
460. Острие копья. End of the Spear (2005)
461. Острова в океане. Islands in the Stream (1977)
462. Отважные. Courageous (2011)
463. Отель Руанда. Hotel Ruanda (2004)
464. Отец-хозяин. Padre padrone (1977)
465. Откинь гигантскую тень. Cast a Giant Shadow (1966)
466. Отстреливая собак. Shooting Dogs (2005)
467. Офсайд. Offside (2006)
468. Ох, уж эти Кэллоуэйзы. Those Calloways (1965)
469. Палата для офицеров. The Officer's Ward (2001)
470. Палата для офицеров. The Officer's Ward (2001)
471. Палачи тоже умирают! Hangmen Also Die! (1943)
472. Парень в синем костюме. The Boy in Blue (1986)
473. Парень с левого края. The Man from Left Field (1993)
474. Парень-каратист The Karate Kid (1984)
475. Париж под дождем. Paris - When It Sizzles (1964)
476. Парни из Индианы. Hoosiers (1986)
477. Парни. The Guys (2003)
478. Парсифаль. Parsifal (1982)
479. Патриот. The Patriot (2000)
480. Пейзаж после битвы. Krajobraz po bitwie (1970)
481. Пеликан. Nicostratos le pélican (2011)
482. Первопроходец. The First Grader (2010)
483. Первый не навредит. ...First Do No Harm (1997)
484. Первый спуск. First Descent (2005)
485. Перед классом. Front of the Class (2008)
486. Перемирие. La tregua (1997)
487. Пересмешник не будет петь. Mockingbird Don't Sing (2001)
488. Перчатка. Geulreobeu (2011)
489. Песня Бернадетт. The Song of Bernadette (1943)
490. Песня Брайана. Brian's Song (1971)
491. Песня для изгоя. Song for a Raggy Boy (2003)
492. Песня соловьев. The Song of Sparrows (2008)
493. Пилоты из Таскиги. The Tuskegee Airmen (1995)
494. Пинг-понг. Pingu-Pongu (2002)
495. Пираты Эдельвейса. Edelweisspiraten (2004)
496. Пловцы. Waterboys (2001)
497. Плотина 999. Dam999 (2011)
498. Плохие новости, медведи. The Bad News Bears (1976)
499. Площадка 3. The Sandlot: Heading Home (2007)
500. По ту сторону неба. The Other Side of Heaven (2001)
501. Побег из ГУЛАГа. As Far As My Feet Will Carry Me (2001)
502. Побег из замка Колдиц. Colditz (2005)
503. Побег из лагеря МакКензи. The McKenzie Break (1970)
504. Побег из Собибора. Escape from Sobibor (1987)
505. Побег из Шоушенка. The Shawshank Redemption (1994)
506. Побег к победе. Victory (1981)
507. Победитель. Everyone's Hero (2006)
508. Поверь в себя. Going to the Mat (2004)
509. Повод для сплетен. People Will Talk (1951)
510. Под колпаком. The Boy in the Plastic Bubble (1976)
511. Подари мне убежище. Gimme Shelter (2013)
512. Подлинная история Габи. Gaby: A True Story (1987)
513. Подлинная история Габи. Gaby: A True Story (1987)
514. Подружка. Girlfriend (2010)
515. Подстава. The Set-Up (1949)
516. Пожнешь бурю. Inherit the Wind (1999)
517. Поиск. The Search (1948)
518. Пока не сыграл в ящик. The Bucket List (2007)
519. Поколение. Pokolenie (1955)
520. Покорение Эвереста. The Conquest of Everest (1953)
521. Поле снов. Field of Dreams (1989)
522. Поле. The Field (1990)
523. Положись на меня. Lean on Me (1989)
524. Поля смерти. The Killing Fields (1984)
525. Порознь мы погибнем. El amor en tiempos de odio (2000)
526. Последние дни Софи Шолль. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
527. Последние дни. The Last Days (1998)
528. Последний император. The Last Emperor (1987)
529. Последний меч самурая. When the Last Sword is Drawn (2003)
530. Последний самурай. The Last Samurai (2003)
531. Последний сезон. The Final Season (2007)
532. Последний танцор Мао. Mao's Last Dancer (2009)
533. Последняя война. To End All Wars (2001)
534. Постоялый двор 'Шестое счастье'. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
535. Потайное место. The Hiding Place (1975)
536. Потерянный в снегах. The Snow Walker (2003)
537. Потомок Чингиз-хана. Potomok Chingis-Khana (1928)
538. Потопить Бисмарк. Sink the Bismarck! (1960)
539. Похититель света. The Light Thief (2010)
540. Премьера. Opening Night (1977)
541. Префонтейн. Prefontaine (1997)
542. Приговор. Conviction (2010)
543. Приговоренный к смерти бежал, или дух веет, где хочет. A Man Escaped (1956)
544. Призраки рождества. A Christmas Carol: The Musical (2004)
545. Приключения Марка Твена. The Adventures of Mark Twain (1986)
546. Прикосновение ангела. Touched by an Angel (1994)
547. Прикоснуться к пустоте. Touching the Void (2003)
548. Принцесса Мононоке. La princesa Mononoke (1997)
549. Проблеск гениальности. Flash of Genius (2008)
550. Пробуждение. Awakenings (1990)
551. Пробуждение. Wide Awake (1998)
552. Программа. The Program (1993)
553. Продавцы новостей. Newsies (1992)
554. Пролетая над гнездом кукушки. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
555. Пропуск. Laissez-passer (2002)
556. Просветления Уайта. White Lightnin' (2009)
557. Против солнца. Against the Sun (2014)
558. Против течения. Swimming Upstream (2003)
559. Противостояние Гигантам. м (2006)
560. Прощай. Goodbye Bafana (2007)
561. Прыгай! Jump In! (2007)
562. Путешествие в надежду. Путешествие в надежду (1990) (1990)
563. Путешествие Гектора в поисках счастья. Hector and the Search for Happiness (2014)
564. Путешествие отверженных. Voyage of the Damned (1976)
565. Путешествуя по Марсу. Roving Mars (2006)
566. Путь домой. The Way Back (2010)
567. Путь к вечной жизни. Ways to Live Forever (2010)
568. Путь назад. Touchback (2011)
569. Путь. Yol (1982)
570. Пучина. Djúpið (2012)
571. Радио. Radio (2003)
572. Разверзлись небеса. Heavens Fall (2006)
573. Разделенный мир. A World Apart (1988)
574. Разные вещи. All Things Fall Apart (2011)
575. Райская аллея. Paradise Alley (1978)
576. Ракета. The Rocket (2013)
577. Рассвет зулусов. Zulu Dawn (1979)
578. Рассекая волны. Breaking the Waves (1996)
579. Расшифровка Энни Паркер. Decoding Annie Parker (2013)
580. Ребенок ждет. A Child Is Waiting (1963)
581. Речная крыса. The River Rat (1984)
582. Ржавчина и кость. De rouille et d'os (2012)
583. Рим, открытый город. Roma, città aperta (1945)
584. Рим, открытый город. Roma, città aperta (1945)
585. Римская Испания, легенда. Hispania, la leyenda (2010)
586. Робинзон на луне. Castaway on the Moon (2009)
587. Рожденная свободной. Born Free (1966)
588. Рожденный четвертого июля. Born on the Fourth of July (1989)
589. Рождественская история. A Christmas Carol (2009)
590. Рождественский гимн. A Christmas Carol (1938)
591. Розенштрассе. Rosenstrasse (2003)
592. Рокки Бальбоа. Rocky Balboa (2006)
593. Рокки. Rocky (1976)
594. Руди. Rudy (1993)
595. Рухнувшие небеса. Falling Skies (2011)
596. Садись в автобус. Get on the Bus (1996)
597. Самсара. Samsara (2011)
598. Самсон и Далила. Samson and Delilah (1949)
599. Самый быстрый "Индиан". The World's Fastest Indian (2005)
600. Самый длинный ярд. The Longest Yard (1974)
601. Сансет-парк. Sunset Park (1996)
602. Сарафина! Sarafina! (1992)
603. Саундер. Sounder (1972)
604. Сахара. Sahara (1995)
605. Свадебный уикенд. Shut Up & Sing (2006)
606. Свалка. Waste Land (2010) (2010)
607. Светлое рождество. White Christmas (1954)
608. Святой Ральф. Saint Ralph (2004)
609. Сделано в Дагенхэме. Made in Dagenham (2010)
610. Седьмая печать. The Seventh Seal (1957)
611. Седьмой крест. The Seventh Cross (1944)
612. Сезон ураганов. Hurricane Season (2009)
613. Секрет Зоар. The Zohar Secret (2015)
614. Селена. Selena (1997)
615. Сельма. Selma (2014)
616. Семь дней в утопии. Seven Days in Utopia (2011)
617. Семь лет в Тибете. Seven Years in Tibet (1997)
618. Серая зона. The Grey Zone (2001)
619. Сердце воина. A Warrior's Heart (2011)
620. Сердце, как колесо. Heart Like a Wheel (1983)
621. Сердце, как колесо. Heart Like a Wheel (1983)
622. Серебряный волк. Silver Wolf (1998)
623. Серко. Serko (2006)
624. Серфер души. The Seventh Seal (2011)
625. Сестры Магдалины. The Magdalene Sisters (2002)
626. Сибил. Sybil (1976)
627. Сила и честь. Strength and Honour (2007)
628. Сила одиночки. The Power of One (1992)
629. Символ. Symbol (2009)
630. Сирийская невеста. The Syrian Bride (2004)
631. Сказки Золотого века. Tales from the Golden Age (2009)
632. Скафандр и бабочка. Le scaphandre et le papillon (2007)
633. Скванто: Легенда о воине. The Last Great Warrior (1994)
634. Скеллиг. Skellig (2009)
635. Склонность. Bent (1997)
636. Сколько стоит Голливуд? What Price Hollywood? (1932)
637. Скотт из Антарктики. Scott of the Antarctic (1948)
638. Слепота. Blindness (2008)
639. Смертельный шторм. The Mortal Storm (1940)
640. Смерть в горах. Into Thin Air: Death on Everest (1997)
641. Смерть супергероя. Death of a Superhero (2011)
642. Снеговики. Snowmen (2010)
643. Собака - Ангел-Хранитель. м (2011)
644. Соперница. The Opponent (2000)
645. Сорок восемь ангелов. 48 Angels (2006)
646. Соседские мальчишки. The Boys Next Door (1996)
647. Сотворение мира. In the Beginning (2000)
648. Сотворившая чуд. The Miracle Workerо (2000)
649. Сотворившая чудо. The Miracle Worker (1962)
650. Спартак. Spartacus (2004)
651. Спасительный рассвет. Rescue Dawn (2006)
652. Спокойной ночи, мистер Том. Goodnight, Mister Tom (1998)
653. Спортивные страницы. The Sports Pages (2001)
654. Старик и море. The Old Man and the Sea (1958)
655. Старик и море. The Old Man and the Sea (1990)
656. Статья 99. Article 99 (1992)
657. Стелла. Stella (1990)
658. Страна теней. Shadowlands (1985)
659. Страсти по Лютеру. Lutero (2003)
660. Стремящиеся выжить. Alive (1993)
661. Студенческая команда. Varsity Blues (1999)
662. Суд над богом. God on Trial (2008)
663. Суета и движение. Hustle & Flow (2005)
664. Суперкросс. Supercross (2005)
665. Счастливого Рождества. Joyeux Noël (2005)
666. Сыновья. Some Mother's Son (1996)
667. Сыны свободы. Sons of Liberty (2015)
668. Сыты по горло. Brassed Off (1996)
669. Тайна мистера Райза. Mr. Rice's Secret (2000)
670. Танцующая в темноте. Dancer in the Dark (2000)
671. Танцующий в пустыне. Desert Dancer (2014)
672. Тарелка. The Dish (2000)
673. Телефонный звонок. The Phone Call (2013)
674. Теплые источники. Warm Springs (2005)
675. Терапия. The Medicine Show (2001)
676. Тигр и снег. The Tiger and the Snow (2005)
677. То, что необходимо для жизни. Ce qu'il faut pour vivre (2008)
678. Товарищ Ким отправляется в полет. Comrade Kim Goes Flying (2012)
679. Только представь! Imagine (2012)
680. Тора! Тора! Тора! Tora! Tora! Tora! (1970)
681. Тренер Картер. Coach Carter (2005)
682. Тренер. McFarland, USA (2015)
683. Третий тайм. The Third Half (2012)
684. Триллер в Маниле. Thriller in Manila (2008)
685. Триумф духа. Triumph of the Spirit (1989)
686. Триумфы человека по прозвищу Конь. Triumphs of a Man Called Horse (1982)
687. Трое пришли домой. Three Came Home (1950)
688. Тропы. Tracks (2013)
689. Труман. Truman (1995)
690. Тур де Шанс. La grande boucle (2013)
691. Тур де Шанс. La grande boucle (2013)
692. Ты веришь? Do You Believe? (2015)
693. Тэмпл Грандин. Temple Grandin (2010)
694. Тюряга. Lock Up (1989)
695. Убийственный шар. Murderball (2005)
696. Убить пересмешника. To Kill a Mockingbird (1962)
697. Убить священника. To Kill a Priest (1988)
698. Увидимся. I'll Be Seeing You (1944)
699. Удивительное путешествие Мэри Брайант. Mary Bryant (2005)
700. Узник острова акул. The Prisoner of Shark Island (1936)
701. Узник рая. Prisoner of Paradise (2002)
702. Уилл. Will (2011)
703. Укрытие. In Darkness (2011)
704. Улицы из золота. Streets of Gold (1986)
705. Улыбка. Smile (2005)
706. Умница Уилл Хантинг. Good Will Hunting (1997)
707. Ураган. The Hurricane (1999)
708. Урок перед смертью. A Lesson Before Dying (1999)
709. Усталая смерть. Der müde Tod (1921)
710. Фантомная боль. Phantomschmerz (2009)
711. Феномен. Phenomenon (1996)
712. Фермер-астронавт. The Astronaut Farmer (2006)
713. Филадельфия. Philadelphia (1993)
714. Финишная прямая. La ligne droite (2011)
715. Флирт. Флирт (1991) (1991)
716. Форрест Гамп. Forrest Gump (1994)
717. Футбольная банда. Gridiron Gang (2006)
718. Хайди. Heidi (1995)
719. Харви Крампет. Harvie Krumpet (2003)
720. Хардбол. Hard Ball (2001)
721. Хейди. Heidi (1937)
722. Хладнокровный Люк. Cool Hand Luke (1967)
723. Хлоп! Slam (1998)
724. Ходячий замок. Howl's Moving Castle (2004)
725. Хозяин горы 2: Черное золото. Gentle Ben 2: Danger on the Mountain (2003)
726. Хозяин морей: На краю Земли. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
727. Холм. The Hill (1965)
728. Холокост. Holocaust (1978)
729. Храбрых сердцем не сломить. Wild Hearts Can't Be Broken (1991)
730. Христос остановился в Эболи. Cristo si è fermato a Eboli (1979)
731. Хэмилл. Hamill (2010)
732. Цветок пустыни. Desert Flower (2009)
733. Цветы в пыли. Blossoms in the Dust (1941)
734. Цветы для Элджернона. Flowers for Algernon (2000)
735. Цветы лиловые полей. The Color Purple (1985)
736. Цезарь должен умереть. Cesare deve morire (2012)
737. Целитель Адамс. Patch Adams (1998)
738. Цель – Луна. Moonshot (2009)
739. Цена победы. A Shot at Glory (2000)
740. Цена славы. Price of Glory (2000)
741. Центральный вокзал. Central Station (1998)
742. Цирк дю Солей: Большое путешествие. Cirque du Soleil: Journey of Man (2000)
743. Частный случай. A Private Matter (1992)
744. Человек на Луне. Man on the Moon (1999)
745. Человек с киноаппаратом. Man with a Movie Camera (1929)
746. Человек с тысячью лиц. Man of a Thousand Faces (1957)
747. Человек, который сажал деревья. L'homme qui plantait des arbres (1987)
748. Человеческая комедия. The Human Comedy (1943)
749. Человечество: Наша история. Mankind the Story of All of Us (2012)
750. Чемпион. Champion (1949)
751. Чемпион. The Champ (1931)
752. Чемпион. The Champ (1979)
753. Чемпионы. Champions (1984)
754. Черная гвоздика. The Black Pimpernel (2007)
755. Черное облако. Black Cloud (2004)
756. Черное облако. Black Cloud (2004)
757. Черное солнце: Бойня в Нанкине. Hei tai yang: Nan Jing da tu sha (1995)
758. Черные и белые в цвете. Black and White in Color (1976)
759. Черный жеребец. The Black Stallion (1979)
760. Черный конь. Dark Horse (1992)
761. Четырежды. Le quattro volte (2010)
762. Чочара. Two Women (1960)
763. Чудеса Солнечной системы. Wonders of the Solar System (2010)
764. Чудо Берна. The Book Thief (2003)
765. Чудо в Милане. Miracle in Milan (1951)
766. Чудо на 34-й улице. Miracle on 34th Street (1947)
767. Чудо. Miracle (2004)
768. Чудотворец. The Miracle Maker (2000)
769. Чья это жизнь в конце концов? Whose Life Is It Anyway? (1981)
770. Шахид. Shahid (2012)
771. Швейцарская семья Робинзонов. Swiss Family Robinson (1960)
772. Шестизарядник. Six Shooter (2004)
773. Шпионы из Кембриджа. Cambridge Spies (2003)
774. Штрихи огня. Chihwaseon (2002)
775. Шуша. Shoeshine (1946)
776. Эвелин. Evelyn (2002)
777. Эверест. Everest (1998)
778. Эверест. Everest (2015)
779. Эверест. Достигая невозможного. Beyond the Edge (2013)
780. Эвита. Evita (1996)
781. Эдисон, человек. Edison, the Man (1940)
782. Экспресс. The Express (2008)
783. Элай Стоун. Eli Stone (2008)
784. Электрический всадник. The Electric Horseman (1979)
785. Эмигранты. The Emigrants (1971)
786. Эмоциональная арифметика. Emotional Arithmetic (2007)
787. Эпилог. Wit (2001)
788. Эскадрилья 633. 633 Squadron (1964)
789. Южанин. The Southerner (1945)
790. Южный Райдинг. South Riding (2011)
791. Юма. La Yuma (2009)
792. Юнайтед. Мюнхенская трагедия. United (2011)
793. Я – Сэм. I Am Sam (2001)
794. Я, худший из всех. Yo, la peor de todas (1990)
795. Якоб-лжец. Jacob the Liar (1975)
796. Яркий летний день. A Brighter Summer Day (1991)
Список советских (российских) фильмов:
797. Баллада о солдате (1959)
798. 28 панфиловцев (2016)
799. А зори здесь тихие (1972)
800. Александр Невский (1938)
801. Альпийская баллада (1965)
802. Андрей Рублев. Страсти по Андрею (03.26.00) (1966)
803. Белое солнце пустыни (01.23.32) (1969)
804. Белорусский вокзал (1971)
805. Бессмертный гарнизон (1956)
806. В бой идут одни «старики» (1973)
807. Вертикаль (1967)
808. В зоне особого внимания (1977)
809. Война и мир (1965-1968)
810. Высота (1957)
811. Гагарин. Первый в космосе (2013)
812. Горячий снег (1972)
813. Два бойца (1943)
814. Дважды рожденный (1983)
815. Девять дней одного года (1962)
816. Добровольцы (1958)
817. Дожить до рассвета (1975)
818. Жди меня (1943)
819. Живые и мертвые (1963)
820. Завтра была война (1987)
821. Звезда (1949)
822. На войне как на войне (1968)
823. Они сражались за Родину (1975)
824. Офицеры (1972)
825. Павел Корчагин (1956)
826. Повесть о настоящем человеке (1948)
827. Поддубный (2014)
828. Помни имя свое (1974)
829. Разведчики (1968)
830. Судьба человека (1959)
831. Территория (2015)
832. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2016)
833. Щит и меч (1968)
P.S.
Список российских фильмов пока маленький, так как в данный момент идёт обработка и структуризация всей базы фильмов (более двух тысяч). В итоге у меня получается вот так..
где копка СМОТРЕТЬ позволяет сразу начать просмотр, независимо от наличия Интернета...удобно, конечно, всё иметь под рукой..
Сделал активными (для примера) к просмотру в Интернете (в основном ВКонтакте) фильмы на А-В..
понимаю, что многие названия абсолютно ничего не говорят..можно воспользоваться сайтами типа Кинопоиск, я же лично предпочитаю рутрекер (запрещён в России), где можно найти почти всё и даже больше...
С уважением - В.Л.