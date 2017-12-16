О силе воли и человеческого духа. Подборка фильмов (более 800)

Сила человеческого духа – это такое явление, объяснить которое ни в состоянии никакой ученый.



Казалось бы, человек пострадал настолько, что уже никогда не оправится, и миру пора бы забыть о его существовании, но нет!



Благодаря своему характеру и непреодолимой, огромной воле к победе, он встает и совершает поступки, достойные восхищения и изумления.



Да, любого человека можно лишить его физического здоровья, но сломать дух не способен никто, и именно такие истории порождают удивительные сюжеты.

Сила воли

Сила воли – необходимое личностное качество, которое мы развиваем на протяжении всей нашей жизни. Многие люди считают, что силу воли очень сложно развить и якобы легче плыть по течению, подчиняясь жесткой дисциплине.

Но, как говорил Конфуций: «Желающий ищет возможности, нежелающий – причину».

Так что, силу воли развить легко.

В первую очередь, нужно иметь четкое понимание того, чем, в сущности, является сила воли. Осознав это, вам не будет необходимости подавлять свои мечты, желании при помощи стереотипных ограничений.

Ведь для чего нужна человеку сила воли? – Да, в первую очередь, для того, чтобы он имел ту жизнь, о которой мечтает.

Порой силу воли описывают кнутом, который подгоняет ленивого человека, но такое отношение, в первую очередь, негативно по отношению к себе и к своей жизни.

Сила воли – это основа самодисциплины. Это способность через ваше внутреннее сопротивление достигнуть запланированное. Для того, чтоб применить ее, вы словно собираете всю внутреннюю энергию, наполняющую вас, и делаете мотивирующий шаг вперед к достижению своей цели.

По простому говоря, она является способностью личности управлять своей жизнью, планировать свои действия (а не навязанные модой общества), а затем воплощать в реальность этот план.

Не стоит размышлять о том, почему человеку необходима сила воли. Вам нужно действовать согласно формуле хочу-планирую-делаю. Каждый элемент в этой цепочки требует определенных усилий. И для того чтоб сработал завершающий и в принципе главный элемент необходима сила воли.

Сила воли и духа – настоящая сила. Эти понятия не существуют отдельно друг от друга. Благодаря силе духа, внутреннего стержня, человек добивается жизненных целей, преодолевая трудности на пути к и достижению, что означает, что сила воли непосредственно связано с человеческим духом. У силы духа есть множество синонимов таких как: несгибаемость, уверенность в себе, твердость, стойкость.

В противном случае, слабая сила воли и духа выдает себя боязливостью, неуверенностью в своих силах, злопамятностью, мнительностью, зависимостью от мнения большинства, пусть даже это большинство – незнакомые люди.

Человек со слабой силой духа неспособен поверить, что способен повернуть свою жизнь в правильное русло, которое ему по душе. Его выбор – теплое болото, которое являет собой его работа, дом, счета за телефон, кредит за дом.

Его теплое болото – крысиные бега по замкнутому кругу. Такая личность в глубине души понимает, что боится перемен, боится проявить мужество в своих действиях, ведь каждое сове решение поддает множеством сомнений типа «если-вдруг».

Железная сила воли и крепкий дух

Для того, чтоб укрепить силу воли и дух, необходимо придерживаться некоторых правил, которые помогут вам преодолевать стрессовые ситуации, верить в достижение своих целей, в себя:

1. Будьте оптимистом, всегда программируйте себя на успех.Не зря ведь в мире так много тем тренингов психологического роста посвящены именно развитию позитивного мышления. Не забывайте, что какая бы отрицательная ситуация с нами не случилась, в ней всегда можно найти плюсы, выгоду для развития своей силы воли.

2. Избавьтесь от страха и сомнений. Вы ведь знаете, что жизнь прекрасна не завтра и не вчера, а именно в данное мгновение. Не ждите черной полосы. В конце концов, разукрасьте свою зебру яркими красками. В большинстве случаев наши страхи ничем необоснованны. Только встречаясь лицом к лицу с вашим страхом, вы можете понять, какая у вас сила воли, вы проверяете свои силы, свою готовность противостоять различным трудностям.

3. Полюбите себя. Воспитывайте любовь к себе. Только в этом случае вы начнете уважать свое хобби, свой выбор, свою работу.

4. Доверяйте людям.Помните, что доверие всегда обоюдно. Люди, пусть и малознакомые вам, чувствуют ваше к ним доверие. И, даже если случится, что вас обманут, этот неприятный случай с головой перекроется поступками честных людей в ваш адрес.

5. Запоминайте только самое хорошее. Избавьтесь от злопамятства. Научитесь прощать, в первую очередь, себя и других. «Отпустите» негатив. Он способен только разрушать вас изнутри, порождая всяческие недуги.

Для чего нужна сила воли и сила духа? Без них человек в жизни не достигает успеха, не наслаждается жизнью каждую минуту.

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Сила духа

Часто понятия сила воли и сила духа человека отождествляются. Но, если быть точным, это совершенно разные вещи. В этой статье дадим определение силе человеческого духа, рассмотрим способы, как ее обрести и развить.

Сила духа человека и ее примеры

Внутренний потенциал, второе дыхание, резервы психики и организма, эмоциональная устойчивость, способность сохранять спокойствие и адекватное мышление в экстремальных ситуациях – все это и есть сила духа.

Примеры людей, обладающих ею в полной мере, мы наблюдаем каждый день, просто иногда не замечаем. Чаще всего они находятся рядом с нами – родители, бабушки и дедушки.

Ведь мало кто задумывается о том, насколько сложно сохранять спокойствие и уметь радоваться жизни в пожилом возрасте, бороться с различными заболеваниями и при этом помогать детям и внукам.

Кроме того, стоит обращать внимание и размышлять о примерах успешных людей с физическими недостатками. Они преодолели проблему силы человеческого духа через длительные жизненные испытания, связанные не только с неизлечимой болезнью, но и с тяжелой эмоциональной нагрузкой. Такие люди научились справляться с трудностями самостоятельно, добиваться поставленных целей и по-настоящему ценить время.

Как воспитать силу духа?

Первый шаг – это научиться любить жизнь во всех ее проявлениях, дорожить каждой прожитой минутой.Необходимо осознать, что постоянно сожалеть о прошлом и бояться будущих ошибок бессмысленно. Прошедшие события уже никак нельзя изменить, а грядущее целиком зависит от настоящих действий, нынешнее поведение и образ мыслей являются основой будущего.

Следующим этапом должно стать понимание личностной ответственности за собственную жизнь и развитие. Желательно перестать обвинять во всем судьбу или высшие силы. Все, что рано или поздно происходит, как плохое, так и хорошее, является результатом наших собственных решений и сделанного выбора.

Предыдущие два шага постепенно переходят к третьему – умению понимать и любить окружающих, принимать и уважать их мнение, прощать и сочувствовать. Действительно сильный духом человек никогда не отвечает местью на любое совершенное зло. Это не означает, что не следует добиваться справедливости и заслуженного наказания. Просто сила духа предполагает умение признавать собственные ошибки, понимать мотивы и чувства другого человека, прощать даже серьезные проступки.

И, наконец, сильные духом имеют твердую жизненную позицию и устойчивые моральные и нравственные нормы. Это значит, что ни в коем случае не нужно поступаться личными принципами и подстраиваться под мнение окружающих. Следует корректно и тактично, но твердо отстаивать свои взгляды, придерживаться выбранной линии поведения. Конечно, умение найти компромисс весьма ценно, но лишь в том случае, когда выход из ситуации не унижает личного достоинства.

Как развить и укрепить силу духа?

Необходимо помнить о 4 составляющих сильного духа:

1. Физическое здоровье.



2. Уверенность в себе и своих силах.



3. Своевременный отдых и расслабление, медитация.



4. Самосовершенствование и расширение кругозора.

Кроме того, каждый прожитый день, с любыми эмоциональными нагрузками, постоянно укрепляет любого человека. Ведь как преодоление трудностей, так и радостные события – это бесценный опыт и закалка для человеческого духа.

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Сильный духом человек

Самая великая сила человеческого духа не в избежании неудач, а в умении подняться после каждого падения.



Ралф Уолдо Эмерсон

Сильный духом человек — это человек, который точно знает, что он хочет и знает в чем смысл его жизни, а также не размениваясь по мелочам идет к четко поставленной цели достигая мечты, одновременно помогая людям, которые его окружают, заряжая их собственным оптимизмом. Это человек, который способен одерживать победу над собой и над обстоятельствами, его реакция на ситуацию всегда положительная, ведь от отрицательных мыслей возникают и отрицательные состояния в организме.

А к отрицательным мыслям приводят три вещи — страхи, переживания о прошлом, жалость к себе.

Первое правило сильного человека — не бегите от страха.

Если вы разберетесь в себе, то увидите, что многие ваши страхи — воображаемые.

Вы беспокоитесь по поводу того, что ещё не произошло, но, как вам кажется, может произойти, тогда как опасения абсолютно необоснованны. Бывают, конечно, и реальные, обоснованные страхи. Но ни от воображаемых, ни от реальных страхов нельзя бежать, нельзя прятаться, скрываться. Страх, которому мы посмотрели прямо в глаза, уже не страшен. Страх, которому мы боимся заглянуть в глаза, и впрямь способен убить нас.

Второе правило сильного человека — не тратьте силы на жалость к себе.

Жалость к себе, обиды на жизнь истощают и опустошают нас, и абсолютно ничего не дают взамен. Они заставляют нас двигаться по замкнутому кругу, годами возвращаясь к одним и тем же горьким мыслям и не позволяя вырваться к свету, свободе, надежде и оптимизму.

Многие обиды и сожаления о прошлом тоже заставляют нас тратить силы впустую и отдаляют от исцеления. Обиды не спасают, а лишь ухудшают ваше состояние. Избавьтесь от обид на жизнь и судьбу. На других людей и себя самого — и вы приблизите свое выздоровление.

Третье правило сильного человека — не живите в прошлом.

Помните: никогда не поздно начать все сначала. Но для того, чтобы начать меняться, чтобы начать новую жизнь, надо отпустить от себя прошлое, не важно, хорошим оно было или плохим. Нельзя жить с грузом прошлых потерь и неудач. Нельзя жить с сожалением о прошлом ушедшем счастье. Это отнимает силы и лишает надежды на будущее. Всё уже ушло — так отпустите ушедшее с миром, не старайтесь его вернуть, это вам всё равно не удастся. Живите сегодняшним днем.

Из этих правил вытекают и следствия.

• Не зацикливайтесь на мыслях о плохом. Создайте в своей памяти копилку хороших воспоминаний и почаще возвращайтесь к тому хорошему, что было в вашей жизни, но без сожалений, а только с радостным осознанием, что это было, а значит, осталось с вами навсегда. Мечтайте о хорошем. Стройте планы. Научитесь видеть хорошее в окружающей вас жизни и не акцентировать внимания на плохом.

• Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно — независимо от того, как у вас обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы и становимся — не забывайте об этом! Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь благополучие.

• Никогда не говорите себе: «Я не могу», — чего бы это ни касалось: выздоровления, работы, физических упражнений. Лучше скажите: «Я не хочу». Говоря «не могу», мы очень сильно ограничиваем свои собственные возможности. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много — гораздо больше, чем думали сами. Делайте, не говорите «не могу»! И увидите, что можете!

• Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не появляются сами по себе.Человек создан из того, что он делал и о чем он думал в прошлом.Из этого складывается наше настоящее. А сейчас, в настоящем, мы закладываем ростки нашего будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас, — из всего этого сложится будущее.

• Остерегайтесь сравнивать себя с другими.

Вы знаете о себе все: ваши сильные и слабые стороны, ваши успехи и ваши поражения. Все, что вы знаете о других – это лишь то, что они сами предпочли сделать видимым для окружающих, и обычно это бывают только их успехи.

• Постарайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить только себя.

Помните: нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не опускайте рук. Пока мы живы, мы способны улучшить свою жизнь.

• Неприятности – предвестники успеха. Попытки любой ценой оставаться в пределах вашей личной «зоны комфорта», а также попустительство страхам нарушают творческий подход к жизни и лишают вас шансов добиться успеха. Для того, чтобы достичь сколько-нибудь стоящих целей, вы должны осознать, что жизненный дискомфорт, неприятности всегда предшествуют успеху.

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Подборка сайта http://film-like.com

Список зарубежных фильмов

Список советских (российских) фильмов:

797. Баллада о солдате (1959)



798. 28 панфиловцев (2016)



799. А зори здесь тихие (1972)



800. Александр Невский (1938)



801. Альпийская баллада (1965)



802. Андрей Рублев. Страсти по Андрею (03.26.00) (1966)



803. Белое солнце пустыни (01.23.32) (1969)



804. Белорусский вокзал (1971)



805. Бессмертный гарнизон (1956)



806. В бой идут одни «старики» (1973)



807. Вертикаль (1967)



808. В зоне особого внимания (1977)



809. Война и мир (1965-1968)



810. Высота (1957)



811. Гагарин. Первый в космосе (2013)



812. Горячий снег (1972)



813. Два бойца (1943)



814. Дважды рожденный (1983)



815. Девять дней одного года (1962)



816. Добровольцы (1958)



817. Дожить до рассвета (1975)



818. Жди меня (1943)



819. Живые и мертвые (1963)



820. Завтра была война (1987)



821. Звезда (1949)



822. На войне как на войне (1968)



823. Они сражались за Родину (1975)



824. Офицеры (1972)



825. Павел Корчагин (1956)



826. Повесть о настоящем человеке (1948)



827. Поддубный (2014)



828. Помни имя свое (1974)



829. Разведчики (1968)



830. Судьба человека (1959)



831. Территория (2015)



832. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2016)



833. Щит и меч (1968)

P.S.

Список российских фильмов пока маленький, так как в данный момент идёт обработка и структуризация всей базы фильмов (более двух тысяч). В итоге у меня получается вот так..

где копка СМОТРЕТЬ позволяет сразу начать просмотр, независимо от наличия Интернета...удобно, конечно, всё иметь под рукой..

Сделал активными (для примера) к просмотру в Интернете (в основном ВКонтакте) фильмы на А-В..

понимаю, что многие названия абсолютно ничего не говорят..можно воспользоваться сайтами типа Кинопоиск, я же лично предпочитаю рутрекер (запрещён в России), где можно найти почти всё и даже больше...

С уважением - В.Л.