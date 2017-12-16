Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2017

На Украине около 70% призывников не явились в военкоматы, треть из них объявлена в розыск, говорится в заявлении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

Эксперты отмечают, что нынешняя кампания продемонстрировала один из худших показателей по уклонистам за последние 25 лет, и прогнозируют ещё большие проблемы с весенним призывом. RT выяснял, почему на Украине желающих служить в армии становится всё меньше.



Украинские призывники Reuters © Gleb Garanich

Желающих служить в армии на Украине становится всё меньше. В военные комиссариаты не явилось 70% призывников, из них 30% объявлены в розыск, заявили в пресс-службе Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

«Согласно законодательству, представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки, где угодно», — предупредили в военном ведомстве и напомнили, что по нормам украинского законодательства за уклонение от службы грозит серьёзное наказание — до трёх лет заключения.

Найти рядового украинца

Нынешняя призывная кампания оказалась одной из наиболее скандальных за все годы независимости страны, отмечают эксперты. В ряды Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственную спецслужбу транспорта в период с 1 октября по 30 ноября планировалось набрать 10,4 тыс. человек.

За неделю до завершения осеннего призыва правительство Украины решило увеличить число новобранцев на 2 тыс. человек. Соответствующее…

Но за неделю кабинет министров решил увеличить число призывников на 2 тыс. человек — дополнительные силы понадобились для охраны складов.

По мнению аналитиков, подобное решение было принято после пожара на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Там, по некоторым данным, могло быть уничтожено больше снарядов, чем израсходовала украинская армия за три года силовой операции в Донбассе.

«Решение правительства об увеличении численности призывников осенью позволит не только повысить обороноспособность государства, но и улучшит обеспечение надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооружённых сил, где хранятся взрывоопасные средства», — говорится в сообщении кабинета министров.

Украинские чиновники утверждают, что всё же смогли набрать нужное количество военных. В Вооружённые силы Украины привлекли 8,4 тыс. человек, в Национальную гвардию — 3,5 тыс., в Государственную спецслужбу транспорта — 600.

«Найти солдат в армию оказалось очень сложно, самые большие проблемы наблюдались на западе страны», — рассказал источник RT в Генеральном штабе Украины.

На Украине этой осенью зафиксировано сразу несколько случаев, когда призывников буквально пришлось отлавливать. К примеру, в ночь на 28 октября 2017 года полиция Киева провела проверку в клубе Jugendhub и задержала 12 уклонистов от армии. Молодых людей отправили на медосмотр, после чего их судьбу решила призывная комиссия.

В ночь на 4 ноября силовики провели облаву уже во Львове, в ночном клубе Paradox. Военные перекрыли подходы к заведению и проверяли документы у мужчин призывного возраста.

Отпускали только тех, кто мог показать студенческий билет дневной формы обучения или документы, подтверждавшие, что молодому человеку больше 27 лет. Скандалы, вызванные этими ночными рейдами, вынудили военных отказаться от массовых облав.

«Военным пришлось сменить тактику. Они приходили в 6–7 утра под дома уклонистов и в буквальном смысле слова их поджидали. Иначе найти нужное количество призывников было практически невозможно. Битва шла за каждого призывника», — рассказал источник RT в Генштабе.

«Не попасть под раздачу»

Проблемы с призывом на Украине возникают не первый год. По мнению экспертов, ситуация усугубилась после «майдана».

«Мы могли наблюдать 2014 год, когда подобные показатели составляли 95% в некоторых регионах. Я думаю, тут совершенно всё логично и понятно: люди просто в большинстве своём не понимают, куда их призывают.

На какую войну их зовут, ради чего? Ради олигархов, находящихся у власти? Чтобы отстаивать их интересы и чтобы отстаивать их схемы по обогащению? В подавляющем большинстве никто не хочет такой участи для себя — терять время, терять здоровье, а то и лишиться жизни», — отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.



Украинские военные в Донецкой области Reuters © Valentyn Ogirenko

Причём украинская молодёжь не горит желанием служить не только в ВСУ в зоне так называемой «АТО». По словам источника RT в Генштабе, не спешат призывники и в Национальную гвардию, поскольку нацгвардейцев привлекают к охране общественного порядка во время массовых акций протеста.

«Часто в ходе массовых акций протеста происходят столкновения и есть пострадавшие со стороны силовиков. Молодые парни, которые не знают, как вести себя с агрессивными националистами, часто получают травмы. Желающих попасть под раздачу с каждым призывом всё меньше», — отметил собеседник RT.

Показательный момент

По мнению экспертов, ситуация с уклонистами на Украине характеризует отношение общества к действующей власти.

«70% не пришедших в военкоматы полностью адекватны настроениям в украинском обществе относительно конфликта в Донбассе и желания защищать тех людей, которые находятся у власти на Украине», — пояснил ситуацию Денисов.

Украинским военным, как считают опрошенные RT эксперты, придётся ещё активнее искать призывников во время весеннего призыва. И они готовятся к этому уже сейчас. На Украине начал действовать единый реестр военнообязанных, который позволит привлекать к уголовной ответственности уклонистов.

А Министерство обороны, по данным источника RT, планирует провести несколько показательных задержаний, чтобы сократить к весне количество желающих уклониться службы в армии.

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Наталья Щеглова