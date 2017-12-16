Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2017
- 07:00 Политическая педофилия украинского неонацизма (ВИДЕО).
- 06:00 «Битва за каждого призывника»: почему украинцы массово уклоняются от службы в армии (ФОТО).
- 04:41 Меня преследует Путин.
- 03:00 В украинских тюрьмах содержатся более 400 россиян-политзаключенных, — сенатор.
- 02:30 Крах мечты: Украинский самолёт-гигант «Мрия» оказался не нужен Китаю.
- 02:00 Никто не имеет права указывать нам, где будут находиться миротворцы ООН, — Захарченко (ВИДЕО).
- Вчера 23:34 МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с Донбассом по миротворцам.
Политическая педофилия украинского неонацизма (ВИДЕО)
Почему Алексей Навальный стал вождём детей, а не взрослых? Наверное, по той же причине, по которой неонацистские группировки Украины активно вербуют в свои ряды несовершеннолетних.
Подросток слаб умом, крайне эмоционален, не имеет жизненного опыта, необходимых знаний, в большей мере, чем взрослый, он подвержен внушению и подражанию. Его сознание мягкое, как воск, и чутко отзывается на всё яркое, эффектное и динамичное.
Подросткам свойственно искать смысл жизни, которого нет в обыденности. Им нужны идеалы, и они мечтают соответствовать этим идеалам. Поэтому подростки — лёгкая добыча сект, будь то псевдорелигиозных или политических.
Читайте также: Уникальные кадры: Итальянец расстрелял байкеров из велосипедной «РСЗО» (ВИДЕО)
Андрей Ваджра
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Битва за каждого призывника»: почему украинцы массово уклоняются от службы в армии (ФОТО)
На Украине около 70% призывников не явились в военкоматы, треть из них объявлена в розыск, говорится в заявлении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.
Эксперты отмечают, что нынешняя кампания продемонстрировала один из худших показателей по уклонистам за последние 25 лет, и прогнозируют ещё большие проблемы с весенним призывом. RT выяснял, почему на Украине желающих служить в армии становится всё меньше.
Украинские призывники Reuters © Gleb Garanich
Желающих служить в армии на Украине становится всё меньше. В военные комиссариаты не явилось 70% призывников, из них 30% объявлены в розыск, заявили в пресс-службе Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.
«Согласно законодательству, представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки, где угодно», — предупредили в военном ведомстве и напомнили, что по нормам украинского законодательства за уклонение от службы грозит серьёзное наказание — до трёх лет заключения.
Найти рядового украинца
Нынешняя призывная кампания оказалась одной из наиболее скандальных за все годы независимости страны, отмечают эксперты. В ряды Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственную спецслужбу транспорта в период с 1 октября по 30 ноября планировалось набрать 10,4 тыс. человек.
За неделю до завершения осеннего призыва правительство Украины решило увеличить число новобранцев на 2 тыс. человек. Соответствующее…
Но за неделю кабинет министров решил увеличить число призывников на 2 тыс. человек — дополнительные силы понадобились для охраны складов.
По мнению аналитиков, подобное решение было принято после пожара на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Там, по некоторым данным, могло быть уничтожено больше снарядов, чем израсходовала украинская армия за три года силовой операции в Донбассе.
«Решение правительства об увеличении численности призывников осенью позволит не только повысить обороноспособность государства, но и улучшит обеспечение надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооружённых сил, где хранятся взрывоопасные средства», — говорится в сообщении кабинета министров.
Украинские чиновники утверждают, что всё же смогли набрать нужное количество военных. В Вооружённые силы Украины привлекли 8,4 тыс. человек, в Национальную гвардию — 3,5 тыс., в Государственную спецслужбу транспорта — 600.
«Найти солдат в армию оказалось очень сложно, самые большие проблемы наблюдались на западе страны», — рассказал источник RT в Генеральном штабе Украины.
На Украине этой осенью зафиксировано сразу несколько случаев, когда призывников буквально пришлось отлавливать. К примеру, в ночь на 28 октября 2017 года полиция Киева провела проверку в клубе Jugendhub и задержала 12 уклонистов от армии. Молодых людей отправили на медосмотр, после чего их судьбу решила призывная комиссия.
В ночь на 4 ноября силовики провели облаву уже во Львове, в ночном клубе Paradox. Военные перекрыли подходы к заведению и проверяли документы у мужчин призывного возраста.
Отпускали только тех, кто мог показать студенческий билет дневной формы обучения или документы, подтверждавшие, что молодому человеку больше 27 лет. Скандалы, вызванные этими ночными рейдами, вынудили военных отказаться от массовых облав.
«Военным пришлось сменить тактику. Они приходили в 6–7 утра под дома уклонистов и в буквальном смысле слова их поджидали. Иначе найти нужное количество призывников было практически невозможно. Битва шла за каждого призывника», — рассказал источник RT в Генштабе.
«Не попасть под раздачу»
Проблемы с призывом на Украине возникают не первый год. По мнению экспертов, ситуация усугубилась после «майдана».
«Мы могли наблюдать 2014 год, когда подобные показатели составляли 95% в некоторых регионах. Я думаю, тут совершенно всё логично и понятно: люди просто в большинстве своём не понимают, куда их призывают.
На какую войну их зовут, ради чего? Ради олигархов, находящихся у власти? Чтобы отстаивать их интересы и чтобы отстаивать их схемы по обогащению? В подавляющем большинстве никто не хочет такой участи для себя — терять время, терять здоровье, а то и лишиться жизни», — отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Украинские военные в Донецкой области Reuters © Valentyn Ogirenko
Причём украинская молодёжь не горит желанием служить не только в ВСУ в зоне так называемой «АТО». По словам источника RT в Генштабе, не спешат призывники и в Национальную гвардию, поскольку нацгвардейцев привлекают к охране общественного порядка во время массовых акций протеста.
«Часто в ходе массовых акций протеста происходят столкновения и есть пострадавшие со стороны силовиков. Молодые парни, которые не знают, как вести себя с агрессивными националистами, часто получают травмы. Желающих попасть под раздачу с каждым призывом всё меньше», — отметил собеседник RT.
Показательный момент
По мнению экспертов, ситуация с уклонистами на Украине характеризует отношение общества к действующей власти.
«70% не пришедших в военкоматы полностью адекватны настроениям в украинском обществе относительно конфликта в Донбассе и желания защищать тех людей, которые находятся у власти на Украине», — пояснил ситуацию Денисов.
Украинским военным, как считают опрошенные RT эксперты, придётся ещё активнее искать призывников во время весеннего призыва. И они готовятся к этому уже сейчас. На Украине начал действовать единый реестр военнообязанных, который позволит привлекать к уголовной ответственности уклонистов.
А Министерство обороны, по данным источника RT, планирует провести несколько показательных задержаний, чтобы сократить к весне количество желающих уклониться службы в армии.
Читайте также: На Донбассе снайперским огнём ликвидированы боевики «АТО»
Наталья Щеглова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Меня преследует Путин
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В украинских тюрьмах содержатся более 400 россиян-политзаключенных, — сенатор
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что на Украине в тюрьмах содержится более 400 россиян-политзаключенных.
«Антироссийская направленность политики Петра Порошенко принимает самые изощренные формы. О международном праве в Украине сегодня забыли. В украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых не ясна и не доказана», — сказал он.
По его словам, в рамках реализации федерального закона о парламентском контроле Совет Федерации направил запрос в МИД, Минюст и Генпрокуратуру России с тем, чтобы получить данные о действиях, предпринимаемых для защиты российских граждан и юридических лиц в Украине. Ответ ведомств был получен и доведен до сведения сенаторов на заседании палаты.
Бондарев считает, что российские ведомства предпринимают посильные меры для защиты прав соотечественников на Украине, но у этих ведомств слишком мало полномочий в данной сфере, слишком мало рычагов влияния.
«Нужны дополнительные механизмы активного участия в судьбах наших граждан за рубежом, инструменты реального воздействия на ситуации и решения проблем», — сказал он.
Читайте также: 56 трупов — список украинских оккупантов, уничтоженных на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Крах мечты: Украинский самолёт-гигант «Мрия» оказался не нужен Китаю
Как сообщило китайское информационное агентство «Sohu», китайские власти потеряли интерес к украинскому самолету-гиганту Ан-225 «Мрия».
Агентство уточняет, что после углубленного исследования и обсуждения перспектив использования воздушных транспортных средств этого типа было установлено, что большинство аэропортов в мире неспособны принимать летательные аппараты такой массы и габаритов. Этот факт лишает весь проект каких-либо перспектив.
Последний год власти Китая проявляли активный интерес к покупке прав на производство транспортных самолётов Ан-225. Однако сейчас специалисты отечественной авиационной отрасли пришли к выводу, что выгоднее было бы развивать собственную школу авиастроения, а не пользоваться наработками других стран.
Напомним, 30 августа 2016 года китайская государственная компания Aerospace Industry Corporation of Chin и украинский «Антонов» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому КНР получала права собственности на единственный в мире Ан-225. Соглашение также включало в себя передачу чертежей и технических спецификаций самого большого самолета.
Читайте также: 56 трупов — список украинских оккупантов, уничтоженных на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Никто не имеет права указывать нам, где будут находиться миротворцы ООН, — Захарченко (ВИДЕО)
Глава ДНР Александр Захарченко, заявил, что вопрос размещения миротворцев ООН в Республике будет решен исключительно при согласовании с соответствующими республиканскими органами.
«Это наша земля, мы на ней живем, мы за эту землю воюем, поэтому никто в мире не имеет права навязывать, где будет находиться эта охранная миссия», — сказал он.
«Поэтому все это будет согласовано с руководством республики, с нашими правоохранительными органами, с военными, которые охраняют и защищают нашу Республику. Это все будет под жестким контролем. Поэтому, если у кого-то возникает иллюзия, что какая-то миссия охранная сюда зашла, и они тут будут делать, что хотят, то это просто иллюзия. Поверьте, нам хватит сил и смелости сказать и показать, что мы хозяева своей земли», — подчеркнул Захарченко.
Читайте также: ВАЖНО: ДНР может начать поставки оружия в «чувствительные для Киева места»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с Донбассом по миротворцам
Украина не намерена вести никаких прямых переговоров с ДНР и ЛНР и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата миротворческой миссии ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телевидения во время включения из Нью-Йорка.
«Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса», — сказал он.
«Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать…» — заявил украинский министр.
Читайте также: 56 трупов — список украинских оккупантов, уничтоженных на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su