Константин Никифоров. Книга о чудесном превращении

В начала декабря на Западе вышла книга, посвященная папе Франциску. Судя по комментариям, она произвела эффект разорвавшейся бомбы.

http://skgnews.com/2017/12/14/papa-diktator-zhizn-bergolo-bez-prikras/



“Уже несколько дней в ватиканском отеле св. Марфы царит переполох. Напряженная тишина повисла в столовой, некогда оглашаемой гомерическим хохотом и сальными шуточками Бергольо. Подчиненные боязливо прячут глаза от свирепого взора аргентинского иезуита, отменены его предрождественские фотосессии со счастливыми бездомными и облагодетельствованными беженцами, стратегически важные аудиенции с трансгендерами и антиклерикалами перенесены на неопределенный срок. Не лезут в горло столь дорогие сердцу скромного постояльца св. Марфы спагетти и пицца, не льется в рот крепко заваренный услужливыми монахинями мате. Что же могло так потревожить покой ватиканских жителей и лишить их крепкого сна? Оказывается, на прошлой неделе в интернет-магазине Amazon поступила в продажу книга «Папа-диктатор», опубликованная в электронной версии для Kindle сразу на двух языках, английском и итальянском. За короткий срок она стала бестселлером и заняла четвертую строчку в рейтинге категории «Религия и духовность». В книге анонимного автора, взявшего себе псевдоним «Маркантонио Колонна», анализируется биография Хорхе Марио Бергольо, рассматривается эволюция его взглядов — от консервативного защитника христианских ценностей до лидера либерального крыла католической Церкви, ставшего в итоге единым кандидатом т.н. «мафии Санкт-Галлена» — группы высокопоставленных иерархов, в течение многих лет готовивших взошествие на престол св. Петра либерального папы, который сумеет избавиться от наследия Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. В книге хорошо систематизирован уже известный материал, сделан анализ личности Бергольо (особенно автор настаивает на его сходстве с аргентинским президентом Хуаном Пероном, в плане отсутствия принципов и умения мимикрировать), а также добавлены интересные новые сведения, которые кто-то сочтет слухами и домыслами, а кто-то — заслуживающей доверия инсайдерской информацией (например, сообщение о докладе о. Петера-Ханса Кольвенбаха, бывшего генералом иезуитов на момент назначения Бергольо вспомогательным епископом Буэнос-Айреса; в этом докладе Кольвенбах якобы охарактеризовал Бергольо как матершинника, непослушного и неуравновешенного типа, абсолютно непригодного к епископскому служению; после прихода Бергольо к власти оригинал доклада таинственно исчез из архива иезуитской курии). Подробно описываются действия Бергольо после его прихода к власти, указывается на фиаско, постигшее громко анонсированные им реформы, подчеркивается разочарование многих из избравших его кардиналов, связывавших с ним надежды на обновление и децентрализацию Церкви и получивших в результате жесточайшую диктатуру, какой Католическая Церковь не видела уже несколько веков. Читайте также: Франциск готовит для традиционной литургии новое гетто Показное смирение латиноамериканского понтифика поднадоело даже его горячим поклонникам, а кроме того, оно недешево обходится церковному бюджету — один лишь его отказ жить в апостольском дворце и решение поселиться в отеле св. Марфы (и связанные с этим решением вопросы инфраструктуры, логистики и безопасности) обошелся Ватикану в 2 миллиона евро, при том что помещения, в которых жили предыдущие Папы (отнюдь не отличающиеся какой-то особой роскошью), продолжают нуждаться в уходе и поддержании. Нынешняя обстановка в Ватикане описывается в книге как «атмосфера подозрительности и страха». Анонимный создатель бестселлера, давший интервью по электронной почте британскому католическому изданию «Catholic Herald», утверждает, что ватиканские чиновники сбились с ног, стараясь исполнить указание пребывающего в бешенстве Франциска во что бы то ни стало отыскать автора книги «Папа-диктатор». По словам человека, называющего себя Маркантонио Колонна (это имя носил адмирал, командовавший папским флотом, разбившим силы Османской империи в битве под Лепанто в 1571 году), «в какой-то момент они ошибочно приписали авторство книги одному человеку из Англии, и тот стал получать звонки с угрозами из Рима. Я слышал, что ватиканские чиновники представили папе список из шести лиц, которые, по их мнению, могут являться авторами. Подозреваю, они делают это не для того, чтобы вручить литературную премию». «При нынешнем папе ватиканская машина возвела шпионаж на новый уровень, и я мало сомневаюсь в том, что в конечном счете они меня разоблачат, может быть, сделав сначала несколько неверных предположений. Но им придется задать себе вопрос, стоит ли делать мне дополнительную рекламу», отмечает таинственный автор. Трудно сказать наверняка, в какой мере тут имеет место бизнес и желание воспользоваться ситуацией, поиграв на чувствах любителей конспирологии, а в какой — реальное стремление найти истину и донести ее до других. Но как бы то ни было, книжка в самом деле получилась интересная и вполне правдоподобная. Как отмечают многие комментаторы, она, вне всякого сомнения, может стать наброском к будущей истории нынешнего кризиса Католической Церкви.

Из книги «Папа-диктатор». Попробуйте поговорить с католиками из Буэнос-Айреса, и они поведают вам о чудесном преображении, которое произошло с Хорхе Марио Бергольо. Их угрюмый, неулыбчивый архиепископ в одночасье превратился в улыбающегося и приветливого Папу Франциска, идола народа, с которым он себя полностью отождествляет. Если же вы побеседуете с кем-то из работающих в Ватикане, они расскажут вам о противоположном чуде. Едва выключаются камеры, Папа Франциск превращается в совершенно другого человека: надменного, пренебрежительно относящегося к людям, щедро сдабривающего речь ругательствами и известного своими взрывами бешенства, которое испытывают на себе все, от кардиналов до шоферов. …Рассказывают, что Перон, во времена своей славы, однажды предложил своему племяннику посвятить его в тайны политики. Сначала он пригласил молодого человека на свою встречу с делегацией коммунистов; выслушав их точку зрения, он сказал им: «Вы совершенно правы». На следующий день он принимал делегацию фашистов и ответил на их доводы: «Вы совершенно правы».После этого он спросил своего племянника, что он думает, и молодой человек ответил: «Вы разговаривали с двумя группами, имеющими диаметрально противоположные взгляды, и вы сказали тем и другим, что согласны с ними. Это абсолютно неприемлемо». Перон ответил: «Ты тоже совершенно прав». +Этот анекдот может служить иллюстрацией того, что нельзя ожидать от кого-либо адекватной оценки папы Франциска, если он не понимает традиций аргентинской политики. Церковь была застигнута врасплох Франциском именно потому, что у нее не было к нему ключа: он является Хуаном Пероном в церковном изводе. Те, кто пытается толковать его иным образом, упускают из виду единственный подходящий критерий” ( конец цитаты).

Отзывов пока немного, но их количество будет расти по мере роста продаж.

https://www.lifesitenews.com/news/bombshell-book-claims-pope-francis-expected-benedicts-abdication1

” Согласно книге, Франциск является мастером-манипулятором , он полностью поддерживал обе попытки сторонников избрать его папой. Когда в 2005 году Конклав избрал кардинала Ратцингера, бывший консервативный кардинал Бергольо принял новую прогрессивную позицию в соответствии с теологией своих сторонников. Похоже, что он был посвящен в их планы сделать его понтификом после того, как Бенедикт прекратит свое собственное папство. По словам Колонны: «К середине 2012 года несколько инсайдеров в Курии знали, что Папа Бенедикт рассматривает свое отречение; он подтвердил это намерение двум своим ближайшим соратникам, государственному секретарю Кардиналу Бертоне и папскому секретарю архиепископу Гансвейну, и он назвал точную дату: 28 февраля 2013 года.

«Связь Кардинала Бергольо с Римом резко усилилась с этого времени, поднявшись до высших уровней с приближением даты. Конечно же, 11 февраля 2013 года Папа Бенедикт публично объявил кардиналам, и этим он застал врасплох почти весь мир; но не Бергольо и его сообщников, как рассказали очевидцы.

«В день самого объявления ректор Буэнос-Айресского собора отправился навестить своего кардинала и нашел его ликующим. Во время их разговора телефон не умолкал: звонили зарубежные друзья и союзники Бергольо, и все они были призывы к личному поздравлению. Один аргентинский друг, однако, менее информированный, чем другие, позвонил, чтобы спросить о необычных новостях, и Бергольо сказал ему: «Вы не знаете, что это значит».

Известный итальянский журналист и эксперт Ватикана Марко Тосатти, который пишет для итальянской ежедневной газеты La Stampa, назвал «Диктатор-папу» «важным» и «панорамным» взглядом на исторические события бергольского папства. Роберт Ройал, главный редактор «Католической Вещей» и папский наблюдатель за EWTN, характеризует «Диктатор-папу» как «гораздо более изумительный и подробный труд, чем все, что ранее появилось» о папстве Франциска” ( конец цитаты).

Лишнее подтверждение того, что нынешний папа- настоящий иезуит. Его властолюбие и желание превратить РКЦ в жестко централизованную организацию четко просматриваются в принятых Ватиканом постановлениях. Так, в 2016 году один за другим выходят 2 документа

http://ru.radiovaticana.va/news/2016/05/21/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%8B_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/1231423

“Папа Франциск издал рескрипт, касающийся основания новых институтов посвященной жизни. Он гласит, что для признания действительности основания епархиального института необходима консультация Святейшего Престола, в противном случае декрет об основании объявляется недействительным. Новые правила вступают в силу с 1 июня.



Это решение – поясняется в рескрипте – объясняется тем, что «каждый новый институт посвященной жизни, даже если он появляется и развивается внутри поместной Церкви, является даром для всей Церкви», поэтому Конгрегация по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни посчитала необходимым внести уточнение «во избежание того, чтобы новые епархиальные институты учреждались без достаточного распознавания, которое выявляет оригинальность харизмы, определяющей специфические черты посвященной жизни посредством соблюдения евангельских советов, и оценки реальных возможностей для развития».



Как пояснил монсеньор Хуан Игнасио Арриета из Папского совета по законодательным текстам, Святейший Отец внес уточнения, касающиеся канона 579 Кодекса канонического права. Согласно этому канону, епархиальные епископы, каждый на своей территории, могут официальным декретом учреждать институты посвященной жизни, – при условии, что они предварительно советуются с Апостольским Престолом. Практически это правило остается неизменным, а новшество рескрипта заключается в обязательном характере этих консультаций, а также в том, что несоблюдение этого условия делает учреждение института недействительным” ( конец цитаты).

И буквально через месяц …

http://ru.radiovaticana.va/news/2016/06/15/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_iuvenescit_ecclesia/1237271

“Иерархические дары и харизматические дары являются «единосущными» в жизни Церкви: в этом заключается главная мысль послания «Iuvenescit Ecclesia» («Церковь молодеет»), опубликованного ватиканской Конгрегацией вероучения. Документ – за подписью префекта кардинала Людвига Мюллера и секретаря архиепископа Луиса Ладарии – обращён к епископам Католической Церкви и ставит акцент «на отношениях между иерархическими и харизматическими дарами для жизни и миссии Церкви».



Именно принцип единосущности связывает иерархические дары с харизматическими. Первые получают через Таинство рукоположения (епископское, священническое, диаконическое), а вторые свободно распространяются Святым Духом. Об этом чётко говорится в послании «Ecclesia Iuvenescit» (IE), подчёркивая, что «Церковь молодеет в силу Евангелия», обновляемая, созидаемая и направляемая Святым Духом «с помощью различных иерархических и харизматических даров».



Основное внимание в послании уделяется не пастырским или практическим, а богословским вопросам, которые вытекают из отношений между Церковью и новыми церковными движениями и ассоциациями, настаивая на гармонической связи и взаимодополняемости этих двух субъектов, в рамках «плодотворного и упорядоченного участия» харизм в общении Церкви. Именно Церковь не позволяет им «уйти от послушания церковной иерархии» и не даёт им «права на самостоятельное служение». Поэтому носители этих «важнейших даров для жизни и миссии Церкви», подлинных харизм, должны быть «открыты к миссии и проявлять необходимое послушание епископам и свойственное членам Церкви постоянство».



Из этого следует, что их «противопоставление или сопоставление» с иерархическими дарами было бы ошибкой. В самом деле, не следует противопоставлять Церковь «иерархическую» Церкви «любви». В Церкви «основные институты являются харизматическими», а харизмы должны “иметь связность и преемственность”. Таким образом, оба эти аспекта «помогают явить миру тайну и спасительное дело Христа».



Новые реальности, следовательно, должны достичь «церковной зрелости», что предполагает их полное развитие и введение в жизнь Церкви, всегда в общении с пастырями и внимательными к их указаниям. Существование новых реалий, говорится в документе, наполняет сердце Церкви «радостью и благодарностью», но и призывает их к «позитивным отношениям со всеми другими дарами, присутствующими в церковной жизни», так, чтобы они помогали благу Церкви и её миссии евангелизации. «Харизматическое измерение, – говорится в документе, – должно всегда присутствовать в жизни и миссии Церкви».



Но как распознать подлинный харизматический дар? Послание Конгрегации указывает на то, что это является задачей церковных иерархов, в соответствии с определёнными критериями. Обладатель харизматического дара должен быть орудием святости в Церкви; заниматься миссионерским распространением Евангелия; полностью исповедовать католическую веру; свидетельствовать о реальном общении со всей Церковью, принимая с лояльной готовностью её доктринальные и пастырские учения; признавать и ценить другие харизматические компоненты в Церкви; смиренно принимать моменты испытания во время распознавания; иметь такие духовные плоды как любовь, радость, мир, человечность.



«Iuvenescit Ecclesia» напоминает, что Кодекс канонического права Церкви предусматривает множество правовых форм признания новых движений и объединений, связанных с харизматическими дарами. Кроме того, в документе обращается внимание на два других фундаментальных критерия. Первый – это уважение к особенностям отдельных церковных объединений с целью избежать их «правового принуждения», что «умертвляет новизну», которую они несут в себе. Второй критерий предполагает «уважение к фундаментальному церковному порядку» с одновременной поддержкой «фактического включения харизматических даров в жизнь Церкви», не допуская, чтобы харизматические формы понимались в качестве «параллельной реальности», без упорядоченной связи с иерархическими дарами.



Документ Конгрегации вероучения далее гласит, что отношения между иерархическими и харизматическими дарами должны принимать во внимание неразрывную связь между Вселенской Церковью и поместными Церквами. Это означает, что дары даются всей Церкви, но они «могут быть реализованы только в служении конкретной епархии». И не только: они также представляют собой «реальную возможность» развивать христианское призвание каждого, будь то брак, священническое безбрачие или рукоположённое служение. Посвященная жизнь также «помещается в харизматическое измерение Церкви», потому что её духовность может стать «значительным ресурсом» как для мирян, так и пресвитеров, помогая всем им жить конкретным призванием.



В заключение документ Конгрегации вероучения предлагает взглянуть на Марию, «Матерь Церкви», образец «полного послушания действию Святого Духа»: через её заступничество выражается надежда на то, что «харизмы, обильно распространяемые Духом Святым среди верующих, будут послушно приняты ими и использованы в жизни и миссии Церкви и на благо мира» ( конец цитаты).

Прошу прощения за то, что привел выдержку полностью. Смысл прост: самозванцев нам не надо- атаманом буду я! Под эту марку папа и подминает под себя различные движения и организации, в том числе и благотворительные, действующие и пока достаточно автономные в рамках РКЦ.

Т. В. – Небольшое дополнение.

Папа римский: Не спорьте с дьяволом, он гораздо умнее нас

https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1070432/papa_rimskii_nie_sportie_s_diavolom_on_ghorazdo_umnieie_nas (15 декабря 2017) Яна Недомолкина

Во время интервью на католическом телеканале TV2000 папа римский высказался по поводу главного противника небесных сил и о его интеллекте, заявив, что Сатана “намного умнее, чем мы, и любая попытка вступить с ним в контакт закончится плачевно”. “Он перевернёт всё внутри вас вверх дном, а голова ваша будет идти кругом. Если вы вовремя не поймёте, что происходит, всё закончится плохо. Он злой. И он не туман, он человек” Папа римский Понтифик регулярно ссылается на дьявола в своих проповедях и использует множество терминов для его обозначения: например, называет его Злой, Вельзевул и Великий Дракон. А недавно 80-летний папа Франциск решил внести изменения в молитву “Отче наш”. По его мнению, фразу “Не введи нас во искушение” можно назвать провокационной. Исходя из этого, можно подумать, что “Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет”. Понтифик напомнил, что во Франции уже внесли изменение в текст молитвы, который теперь гласит: “Не позволь нам поддаться искушению”. При такой формулировке вся вина в искушении лежит на человеке.

Т. В. – То ли на острове Гуам что-то пошло не так, например, из-за увольнения Харви Вайнштейра, фальшивый диавол лишился большей части киношных голливудских спецэффектов, и настало время признаться, что он всего лишь человек…, просто «очень умный». Настолько умный, что лучше с ним не разговаривать, а то обманет? То ли католическая церковь тысячи лет борется сама с собой…