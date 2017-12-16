Израиль и синедрион действительно готовы снести мечеть Аль-Акса и начать строительство на ее месте храма куда будет введен и коронован будущий иудейский машиах

Владимир Путин, как глубоко православный человек, по слухам даже принятый в монашеское братствоАфона, он, безусловно, знает, что ждет наш мир в ближайшем будущем. Не в силах предотвратить грядущее, Путин, конечно, будет делать все, чтобы Россия вступила в этот тяжелейший период максимально сильной и готовой к любому повороту событий. И руководствоваться в этом он будет, прежде всего, не письмами, просьбами и пожеланиями кого бы то ни было, а интересами российского государства и народа.

В преддверии Апокалипсиса: синедрион попросил Трампа и Путина построить третий храм в Иерусалиме

Православный президент России, знающий пророчества о храме, вряд ли поддержит «великую мечту» иудеев. А вот Трамп, во многом обязанный Ротшильдам, может поддержать их эсхатологические планы.

Вся логика последних событий в мире подводила нас к одному простому факту, которое способно кардинально изменить все мироустройство. В последние годы цепочка малозаметных, а иногда и специально утаиваемых и замалчиваемых фактов, наконец-то, открыто показала всему миру истинную цель инициируемых мировыми кукловодами событий.

Теперь уже не надо скрывать свои истинные цели, теперь пришло время открыто, напролом, приступить к осуществлению своих тысячелетних планов.

Как сообщает портал Breaking Israel News, иудейский Nascent, синедрион призывает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа объединить свои усилия и выполнить библейски порученные им роли путем восстановления иудейского третьего Храма в Иерусалиме.

Раввин Гилель Вайс, представитель синедриона, сказал, что избрание Трампа, который обещал признать Иерусалим столицей Израиля, в сочетании с якобы выраженным желанием Путина восстановить третий храм, побудило иудейский суд послать письмо с предложением им действовать в качестве современных Cyrusfigures: нееврейских царей, которые признают важность Израиля и Храма и сыграют определяющую роль в их восстановлении.

Раввин Вайс объяснил, что выборы в США сделали вечную еврейскую мечту реальностью. «Мы готовы восстановить Храм. Сегодня политические условия, в которых два наиболее важных национальных лидера в мире поддерживают еврейское право на Иерусалим как их духовное наследие, исторически беспрецедентны», – сказал раввин Вайс.

В своем письме синедрион напоминает Трампу его предвыборное обещание переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав город столицей Израиля. Синедрион также напомнил о высказывании Путина о храме. Во время своего третьего официального визита в Иерусалим в 2012 году Путин посетил поздно ночью Стену Плача (Западную стену). Когда он прибыл на это место, русский лидер стоял в тишине в течение нескольких минут, в личной молитве, после чего он прочитал псалмы.

Дальше рассказывается полностью интерпретированная израильской сторонойистория, какслучайному прохожему в ответ на приветствие Путин якобы ответил: «Это именно то, почему я пришел сюда – помолиться за восстановление храма».

Оказывается, после этого визита в Израиль, синедрион направил Путину письмо, в котором призвал его выполнить свою молитву.

Однако Путин тогда никак не отреагировал на это письмо. И вот сейчас, по мнению синедриона, Путин является потенциальным союзником Трампа в восстановлении храма.

«Лидеры России и Америки могут привести народы к глобальному миру путем построения Храма, источника мира», – пояснил раввин Вайс. – Это позволит компенсировать позорные резолюцииЮНЕСКО, которые являются основной причиной увеличения террора и насилия».

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В своей статье от 17 октября 2016 года «Повод для начала Третьей мировой войны подготовлен в Израиле» я писал о признании исполнительного комитета ЮНЕСКО Храмовой горы исключительно мусульманской святыней.

Я описывал, что все необходимые действия для восстановления третьего храма и совершения в нем необходимых ритуалов уже подготовлены. Так же было показано, к каким последствиям могут привести эти действия – третьей мировой войне и исполнению написанного в Апокалипсисе.

В статье высказывалось предположение, что это решение ЮНЕСКО было инспирировано как раз еврейской стороной при поддержке англо-саксонского мира в лице США и Великобритании для того, чтобы в будущем конфликте Израиль предстал перед мировым сообществом в качестве жертвы, а не агрессора.

И факт сноса мечети Аль-Акса и возведения на ее месте третьего храма, получил в результате этого легитимность.

И вот мы наблюдаем вполне ожидаемое продолжение. Израиль и синедрион действительно готовы снести мечеть Аль-Акса и начать строительство на ее месте храм, куда будет введен и коронован будущий иудейский машиах, царь Иерусалимский, в православной традиции – Антихрист.

Я не берусь судить об иудейских ожиданиях относительно Дональда Трампа. Не смотря на то, что среди всех социальных, культурологических, возрастных, национальных и религиозных групп Америки на выборах президента именно иудеи больше всех в процентном отношении, 71%, голосовали против Трампа, у самого будущего президента очень тесная связь с евреями.

В издании Tablet было опубликовано подробное расследование Trump’s Jews, в котором показывали не только теснейшие деловые и личные связи с еврейской диаспорой, но и родственные. Утверждается, что дочь его Иванка вышла замуж за ортодоксального иудея и приняла гиюр.

Кроме того, в статье “Голубая мечта Виндзоров – российский престол“ я писал, что Трамп – человек Ротшильда, и что семейство банкиров спасло его от банкротства и более 30 лет готовило его на пост президента США.

А о вкладе Ротшильдов в создание и построение государства Израиль даже говорить не стоит. В каждом израильском городке есть бульвар Ротшильда, в честь неоценимого вклада, который внесли представители этого семейства в существование Израиля.

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Что же касается Владимира Путина, то, как глубоко православный человек, по слухам даже принятый в монашеское братство Афона, он, безусловно, знает, что ждет наш мир в ближайшем будущем. Не в силах предотвратить грядущее, Путин, конечно, будет делать все, чтобы Россия вступила в этот тяжелейший период максимально сильной и готовой к любому повороту событий.

И руководствоваться в этом он будет, прежде всего, не письмами, просьбами и пожеланиями кого бы то ни было, а интересами российского государства и народа.

Однако это письмо синедриона Путину показывает направление жесточайшего давления, которое в ближайшем же будущем будет оказано на Россию и нашего президента. Выстоять под этим давлением, сохранить свои интересы и выйти из испытания максимально сильными – задача ближайших месяцев для России.

А что же в связи с этим письмом ожидается в ближайшее время? На мой взгляд, в самом Израиле произойдет серия терактов с явными следами, указывающими на мусульман. Возможно, радикальные мусульманские группировки, в которых влияние и даже руководство Израиля было всегда, перейдут к открытой агрессии против еврейского государства.

Все это убедит международное общественное мнение в том, что Израиль – жертва агрессии и вынужден защищаться, и позволит Израилю начать главное событие в своей истории – снос мечети Аль-Акса и построение на ее месте третьего Иерусалимского храма.

Александр Никишин