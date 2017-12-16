«Иегова в малом бизнесе», или экономические манипуляции Навального

Блогер Алексей Навальный, разъезжающий по России-матушке со своими подельниками с целью сбора донатов и запудривания мозгов населению, нашел в тамбовской парочке предпринимателей по фамилии Самойловы верных фанатов и тех еще мошенников. Оцените, как они пытаются манипулировать общественным сознанием, искажая представление о реалиях малого бизнеса и налогообложении, неизвестных простому обывателю.

После такого потока лжи не только вранье тамбовского ювелира Самойлова вызывает отторжение, но и экономическая программа Навального предстает в ином свете. Приходит понимание того, что верить блогеру, оторванному от действительности, не стоит ни в чем. Он даже не осознает, насколько смешон и нелеп в своих попытках реформировать экономику России. Впрочем, лучше всего привести в качестве примера ложь Самойловых. Сравнив ее с экономическими «бонусами» для малого бизнеса от блогера.

Знакомьтесь, тамбовская парочка: предприниматель Павел Самойлов с женушкой Полиной, помешанной на диетах с боулингом.

Теперь коротко о предприятии, которым владеет парочка мошенников: ювелирная мастерская «Ювелир мастер», ОГРН 311682928300112, ИНН 682962443408. Регистрация Павла Самойлова в качестве ИП прошла в 2011 году, а в 2016 году было включено в категорию «Микропредприятие».

Вот только один вопрос: если в качестве ИП Самойлова зарегистрировался в 2011 году, то почему в социальных сетях он пишет, что владеет этим бизнесом с 2006 года? Уклонялся от налогов? Занимался в нарушение закона предпринимательской деятельностью аж целых 5 лет? Да вы, батенька, полукриминальный элемент.

Еще один момент, но уже относительно самой мастерской Самойлова: официального сайта не имеется, кроме страницы в соцсети ВКонтакте vk.com/tambov_gold с числом подписчиков 388 человек и 9 положительными отзывами в 2015 году. Рекламы нет, вывески тоже. Интересно, как их вообще клиенты находят? По запаху или по наводке? Как прибыль-то формируется?

В любом случае, они явно не бедствуют, хоть и пытаются создать такое впечатление. Супружница Павла по имени Полина дома не сидит, о чем и рассказывает на своих страничках в социальных сетях. И ведь находит время, несмотря на работу и якобы загруженность в мастерской мужа. Работает она, к слову, непонятно где: то ли в ООО «Колизей» (охранном предприятии), то ли в компании «LanTa - интернет и цифровое ТВ», который почему-то находятся по одному и тому же адресу: улица Мичуринская, 2А.

Но вернемся к «трудовой лошадке», не знающей из-за забот и минутки отдыха. Полина вечерами то в боулинге отдыхает, то по театрам бегает, то в фитнес-центре зависает. Или заползает в ЖЖ пожаловаться, что толстеет не по дням, а по часам, плюс тратит денег больше, чем зарабатывает. Да, сразу видно, что нуждается предприниматель в России, ой, как нуждается. Экономить не умеет, живет не по средствам да все жалуется на жизнь.

Впрочем, и ее муженек не отстает, правда, больше фантазирует и жалуется на непомерные российские налоги, что ежегодно повышаются.

Опять же вопрос: как его это затрагивает с ЕНВД? При вмененном налоге ему приходится платить только один фиксированный налог, причем значение коэффициента К1 не менялось, начиная с 2015 года. Ну, а коэффициент Л2 устанавливается в каждом регионе отдельно.

Если подсчитать ту сумму, которую приходится платить в бюджет Павлу, то она составляет около 1500 рублей в месяц, или же 4498 рублей за квартал.

ЕНВД =(7500*3*1798*0,8)/ (31+30+31 * 31+30+31 * 0,85) = 4498 руб.

А что же предлагает Алексей Навальный для таких вот ИПшников? Платить сумму выше в 1,5-2 раза – 25-30 тысяч рублей в год. Просто отличная программа для представителей малого бизнеса, не так ли?

Хорошо, разобрались, что Павел Самойлов лжет относительно количества и суммы налогов, которые он уплачивает в бюджет. Женушка его тусит и ни в чем себе не отказывает, но тоже жалуется на жизнь. Что еще интересного имеется у данной парочки? Кроме того, что даже сумму ЕНВД ювелир может снизить наполовину за счет уплаты взносов в страховые фонды?

Ах да, огромная отчетность и постоянные камеральные проверки налоговой!

Люди, откройте Налоговый кодекс России и снимите лапшу с ушей, что так щедро навалила эта тамбовская семейка. Ведение бухучета при ЕНВД ведется посредством сети интернет. Автоматически. Ну, а камеральные проверки проводятся лишь тогда, когда цифры не сходятся в отчете. Если бухгалтер бестолочь, то это не проблемы налоговиков, а его самого.

Может, пора встряхнуть жирком, работать по закону, меньше шляться по клубам и врать потом о собственной занятости и безденежье? Это не проблема государства, а желание «павлов» не платить даже минимальный налог, ведь на их «полинушек» даже юбки не налазят. От жиру бесятся, жиром же и заплывают… тамбовские «навальнята», последователи майдана.