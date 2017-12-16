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Если дать им палец, они откусят руку по локоть

15:06. 16 декабря 2017 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rueconomics.ru

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о планах Америки вернуться к обсуждению «вопроса» Крыма. Политик и писатель Николай Стариков выразил убеждение, что Москва не должна идти на поводу у Вашингтона.

Стариков напомнил в программе «60 минут», что Тиллерсон в своей речи на Атлантическом совете затронул тему территориальных споров, но его слова могут трактоваться как проявление двойных стандартов Запада. Помимо Крыма, глава Госдепа упомянул захват Израилем восточной части Иерусалима и захват Турцией северного Кипра. При этом в отношении Тель-Авива и Анкары Вашингтон не вводил никаких санкций, напомнил политик.

По мнению Старикова, аргументы Украины и её западных союзников о «нерушимости границ» с отсылкой к международным договором де-факто безосновательны. «Есть договоры, есть нерушимость границ. Но нет ничего более изменчивого в человеческой истории, чем государственные границы. Была Российская империя, большая такая с Финляндией, Польшей, с территорией, которую потом назовут Украиной. Что это сегодня значит? Ничего», — заявил писатель.

Также Стариков призвал Москву не реагировать на планы Вашингтона обсуждать Крым и Донбасс. «Американцы как бы говорят: вернете Донбасс – мы тут же потребуем Крым. Мы знаем: дашь им палец – откусят руку по локоть», — предупредил он.

Политик убежден, что Тиллерсон обращался не к президенту России Владимиру Путину, поскольку знает: глава государства никогда не поступится целостностью страны, не отдаст Крым и не позволит уничтожать русских в Донбассе. Решить спорные вопросы с Украиной, по мнению политика, можно, только если страны станут единым государством при «новом Богдане Хмельницком».

«Он (Тиллерсон) обращается к элите: может быть, в будущем кто-нибудь малахольный будет во главе России и отдаст Крым, отдаст Донбасс, отдаст все. Мы должны понимать, что с Америкой у нас нет почвы для договоренностей. Они нам объяснили, что с их стороны конфронтация будет вечной», — сказал Стариков.

Григорий Егоров

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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