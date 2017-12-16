Большая Фарма призывает родителей пичкать детей опасными лекарствами

Похоже, Большую Фарму (Big Pharma) ничего не остановит, пока им не удастся заставить весь мир принимать наркотики.

Недавно ОНИ запустили новость, что 3-летние дети могут страдать от депрессии и призвали родителей обращаться к врачам для их лечения.

Подробности от < ![CDATA[ ]]> Natural Blaze< ![CDATA[]]>:

“В сообщении NBC о депрессии среди малышей использовалась тактика паники в ее названии. «Поколение в опасности: в Америке малыши переживают кризис психического здоровья», – говорится в названии. В то время как нация столкнулась с опийным кризисом, вызванным сильной зависимостью от производства и распространения опиатов от Большой Фармы, трудно было бы найти американцев, которые считают, что именно малыши и дети психически больны.

Авторы статьи Kate Snow и Cynthia McFadden. Они пишут:

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 1 из 5 американских детей в возрасте от 3 до 17 лет – около 15 миллионов – имеют диагностируемое психическое, эмоциональное или поведенческое расстройство.

Вы это заметили? Они пытаются убедить читателей, что дети в возрасте 3 лет страдают от психических заболеваний. В статье далее утверждается, что детей просто нужно диагностировать для того, чтобы их лечили, побуждая читателей с проблемными детьми, рассмотреть вопрос о том, чтобы вести своих детей к психиатрам или врачам.

Только 20 процентов этих детей диагностируются и получают лечение; 80 процентов – около 12 миллионов – не получают лечения.

Затем статья использует обращение к власти, чтобы убедить своих читателей в достоверности фактов. Они пишут:

Недавние исследования показывают, что серьезная депрессия ухудшается у подростков, особенно девочек, а уровень самоубийств среди девочек достиг 40-летнего максимума в 2015 году, согласно докладу CDC, опубликованному в августе.

Единственная проблема с их статистикой заключается в том, что они приходят из организации, имеющей особые интересы, Центра по контролю заболеваний. Как неоднократно сообщал The Free Thought Project, CDC изобилует разногласиями и мотивируется требованием Большой Фармы о повышении прибыли.

Не секрет, что это вращающаяся дверь для тех, кто в этой отрасли. Фактически, д-р Гербердинг, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, была назначена президентом подразделения Merck & Co, по выпуску вакцин, сразу же после ее 7-летнего пребывания во власти.

В 17 странах было проведено < ![CDATA[ ]]> 150 исследований < ![CDATA[]]> по поводу побочных эффектов, вызванных антидепрессантами. Было < ![CDATA[ ]]> 134 предупреждения< ![CDATA[]]> из одиннадцати стран ЕС об опасных побочных эффектах антидепрессантов.

Несмотря на этот смертельный список возможных потенциальных реакций на эти лекарства, с 1988 года применение антидепрессантов резко < ![CDATA[ ]]> возросло на 400%< ![CDATA[]]>.

В настоящее время, < ![CDATA[ ]]> 11% всех американцев в возрасте 12 лет и старше< ![CDATA[]]>принимают антидепрессанты, это более высокий показатель, чем во всех остальных странах мира.

В то время как стремительное использование психиатрических препаратов у взрослых, безусловно, вызывает беспокойство, экспоненциальное увеличение использования их у детей, совершенно пугающе, и CDC одобряет это массовое использование лекарства.

NBC связал свою статистику с видеороликом одной матери и ее трехлетнего ребенка, которому психиатр поставил диагноз – депрессия. Психиатр утверждал, что дети в возрасте трех лет могут быть в депрессии, если их симптомы сохраняются, продолжаются и у ребенка нет радости.

Статья NBC цитирует доктора Коплевича, который славится пропагандой психотропных препаратов для детей. Помимо того, что он был откровенным сторонником массового лечения детей, Коплевич был соавтором одного из самых вредных исследований, которое проводилось GlaxoSmithKline, и которое привело к гибели множества детей.

Помимо известных побочных эффектов антидепрессантов, бывают случаи, когда фармацевтические компании намеренно фальсифицируют данные о безопасности и дают доступ к известному опасному препарату, для детей. В течение многих лет GlaxoSmithKline незаконно убеждал врачей назначать препарат, продаваемый под торговой маркой Paxil, в качестве антидепрессанта для детей и подростков.

GSK использовал надуманные данные, известные как исследование 329, соавтор Коплевич, которое было проведено и финансировано фармацевтической компанией и опубликовано в 2001 году, чтобы убедить врачей работать с ним. Исследование заявило, что Paxil «хорошо переносится и эффективен» для детей. Их усиленная реклама работала, и только в < ![CDATA[ ]]> 2002 году< ![CDATA[]]> врачи выписали два миллиона рецептов Paxil для детей и подростков.

Однако исследование, опубликованное в < ![CDATA[ ]]> British Medical Journal< ![CDATA[]]>, показало, что Paxil не только неэффективен, но и вызывает серьезные побочные эффекты, такие как членовредительства и самоубийства.

В октябре 2011 года, Министерство юстиции США подало иск на GSK за ложные утверждения и за мошенническую схему обмана и обвинило компанию в том, что она рекламировала исследование 329 и статью в журнале, «которую она проплатила, чтобы разрекламировать и преувеличить эффективность Paxil, при этом уменьшая риски, выявленных в одном из испытаний».

Это тот, кто использует NBC, чтобы уверить вас, что вашим детям нужны лекарства.